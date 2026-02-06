「LINE POP2」、『LINE FRIENDS』冬シーズンイベント後半を開催
LINEヤフー株式会社は、当社が展開する6角形パズルゲーム「LINE POP2」（iPhone・Android対応／無料）において、2026年2月6日（金）より、「LINE FRIENDS」冬シーズンイベント後半を開催します。
本イベントでは、ベーカリーをテーマにした新ミニモン「ベーカリーコニー」「ベーカリーチョコ」「ベーカリーレナード」などが期間限定で登場します。限定ミニモンはミニモン召喚から獲得できるほか、各種ゲーム内イベントでも入手できま
す。
【イベント期間】2026年2月6日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59
※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください
■ベーカリーテーマの『LINE FRIENDS』新ミニモンが期間限定で登場
プレイを助けてくれるミニモンにベーカリーをテーマにした「ベーカリーコニー」「ベーカリーチョコ」「ベーカリーレナード」などの新ミニモンが登場します。これらのミニモンは、今回の冬シーズンイベントにあわせて登場する新たなラインアップです。限定ミニモンはガチャから獲得できるほかイベントでも入手可能です。
【期間】2026年2月6日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59
■毎日ログインするだけでコラボミニモンや豪華アイテムが獲得できる「VIPパス」開催
コラボを記念して、毎日ゲーム内にログインするだけで、コラボミニモンのみ登場する「プレミアムミニモンボックス」や豪華ゲーム内アイテムがもらえる「VIPパス」を開催します。
【期間】2026年2月6日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59
※報酬はプレゼント箱に配布されます
※イベント詳細はゲーム内の「VIPパス」をご確認ください
■毎日プレゼントがもらえるログインスタンプイベントを開催
期間中、7日間ログインすることで、毎日ゲーム内アイテムがもらえるログインスタンプイベントを開催します。
【期間】
第1回：2026年2月6日（金）11:00 ～ 2月20日（金）10:59
第2回：2026年2月20日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59
■コラボ限定ミニモンが手に入る各種イベントを開催
・ポイントを集めて衣装を完成させよう「お着替えイベント」
通常ステージをクリアしてポイントを集め、お着替えパーツと交換することで「ベーカリーコニー」の衣装を揃えられるお着替えイベントを開催します。すべてのお着替えパーツを集めると、「★5 ベーカリーコニー」を獲得できます。
【期間】2026年2月6日（金）11:00 ～ 2月13日（金）10:59
・【予告】ラリーイベント
新規チャプターオープンを記念して、ラリーイベントを開催します。今回はクリア報酬としてミニモン「★4 ベーカリーチョコ」が手に入るコラボミニモンボックスなど、豪華アイテムが獲得できます。
【期間】2026年2月13日（金）11:00 ～ 2月20日（金）10:59
・【予告】ミッションクリアイベント
期間中、指定された個数のブロックを消すことで、豪華ゲーム内アイテムが獲得できるミッションクリアイベントを開催します。
【期間】2026年2月16日（月）11:00 ～ 2月20日（金）10:59
・【予告】「ハンバーガーチャレンジ」イベント
新規ステージをクリアした際に余った移動回数を集め、ハンバーガーを完成させることで、「★3 ベーカリーレナード」などの報酬が獲得できる「ハンバーガーチャレンジ」イベントを開催します。
【期間】2026年2月20日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59
■限定ミニモンが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催
イベント期間中、「LINE POP2」公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、該当のポストをリポストすると、抽選で限定ミニモン「★4 ベーカリーコニー」が当たるキャンペーンを開催します。
【賞品】「★4 ベーカリーコニー」：10名様
【期間】2026年2月6日（金）13:00 ～ 2月13日（金）23:59
(C) LY Corporation
「LINE POP2」概要
「LINE POP2」は、6角形のブロックを上・下・斜めの6方向に移動させ、同じキャラクターのブロックを3つ以上並べて消していく、6角形パズルゲームです。2014年10月27日のサービス公開以降、ポップなデザインやサウンドによるかわいらしい世界観と、ステージごとに異なる多彩なギミック、限られた移動回数の中で効率的にブロックを消していく戦略性など、世界中の幅広いユーザーからご好評いただき、日本国内のApp Store、Google Playの無料アプリランキングでもそれぞれ1位を記録しております。2023年10月23日時点で世界累計1,900万ダウンロードを突破しました。
■LINE POP2
対応端末：iPhone／Android
対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字）・タイ語・韓国語
サービス地域：全世界
サービス開始日：2014年10月27日
価格：無料（アイテム課金）
開発：NHN
運営：LINEヤフー株式会社
著作権表記：(C)NHN Corp.All Rights Reserved.
▼App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id878506376
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGLP2
※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です
※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります