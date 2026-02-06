俳優・梶田拓希、1st写真集タイトルは「希耀（きよう）」に決定！爽やかさと強さが伝わる2種類の表紙カットも解禁
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月17日（金）に、「梶田拓希1st写真集 希耀」を発売いたします。本日タイトルと表紙カットを解禁いたしました。
（通常版表紙カット）(C)KADOKAWA／写真：大石隼土
ミュージカル『新テニスの王子様』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームIII』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など、大人気2.5次元舞台シリーズで活躍し、「SASUKE」2ndステージ進出の高い身体能力でも知られる俳優・梶田拓希さんの、初となる写真集タイトルが「希耀（きよう）」に決定しました。
梶田さんの名前にも入っている「希」の字には、「希望」「めったにないほど優れている」という意味があります。「光り輝く」「光が遠くまで届く」という意味を持つ「耀」の字を合わせ、「唯一無二の希望として光り輝く存在」になるという決意を込めたタイトルになりました。
また通常版・カドスト限定版の表紙カットも解禁されました。爽やかな白のTシャツで柔らかな表情の通常版と、素肌にファーコートをまとい強い眼差しが印象的なカドスト限定版、異なる魅力の詰まった2種類になっています。
発売日は2026年4月17日(金)。発売直後の4月18日(土)・19日(日)には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催されます。
（アザーカバー表紙カット）(C)KADOKAWA／写真：大石隼土
写真集発売記念イベント詳細
写真集の発売を記念し、下記日程で本人が登壇する発売記念イベント・オンラインイベントを開催予定です。。
※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。
イベント開催予定日：
発売記念店頭イベント：2026年4月18日(土) 大阪／4月19日(日) 東京
【イベント内容】
1冊券：サインなし写真集1冊(ご本人よりお渡し) ＋特典ブロマイド（1冊券柄）
3冊券：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本2冊＋特典ブロマイド（3冊券柄）
5冊券A：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊＋2ショット写メ撮影＋特典ブロマイド（5冊券柄A）
5冊券B：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊+2ショット写メ撮影＋特典ブロマイド（5冊券柄B）
※5冊券ABでは梶田さんの衣装が異なります。
※5冊券ABを両方ご購入の方にはチェキ風フォトカード（複製サイン入り）をプレゼントいたします。
※東京会場と大阪会場のブロマイドはすべて別柄となります。
オンラインイベント：2026年4月25日(土)オンライン（TalkPort）
【イベント内容】
1冊券：通常写真集1冊+30秒トーク
3冊券：サイン入り写真集1冊+通常写真集2冊+60秒トーク
5冊券：サイン・宛名入り写真集1冊+通常写真集4冊+120秒トーク
それぞれ別柄のブロマイド付き
詳細は右記のリンクへ： https://lit.link/kajita1st
写真集の情報を発信するXアカウントも開設
写真集の情報や撮影オフショットをお届けする専用Xアカウント開設！
【梶田拓希1st写真集information】@kajita1st
(C)KADOKAWA／写真：大石隼土
書誌情報
・通常版
書名：梶田拓希1st写真集 希耀
定価：3630円（10％税込）
仕様：A4正寸／112頁
発売・発行：株式会社KADOKAWA
・カドスト限定版
定価：5830円（10％税込）
限定特典：アザーカバー、オールアザーデジタル写真集DLカード、アクリルキーホルダー
※「カドスト」限定販
※書籍収録内容は通常版と同一です
※購入者から抽選で3名様に、梶田さんが選んだ新島ロケのおみやげと、サイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも開催
梶田拓希プロフィール
2002年5月17日生まれ、23歳。静岡県出身。181cm。
2023年よりミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stageで俳優活動を開始。
その後『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2、『ワールドトリガー the Stage』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームIII』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など人気2.5次元シリーズに多数出演。
3月12日より「劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT」の公演を控える。
(C)KADOKAWA／写真：大石隼土