俳優・梶田拓希、1st写真集タイトルは「希耀（きよう）」に決定！爽やかさと強さが伝わる2種類の表紙カットも解禁

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月17日（金）に、「梶田拓希1st写真集 希耀」を発売いたします。本日タイトルと表紙カットを解禁いたしました。

（通常版表紙カット）(C)KADOKAWA／写真：大石隼土

ミュージカル『新テニスの王子様』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームIII』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など、大人気2.5次元舞台シリーズで活躍し、「SASUKE」2ndステージ進出の高い身体能力でも知られる俳優・梶田拓希さんの、初となる写真集タイトルが「希耀（きよう）」に決定しました。

梶田さんの名前にも入っている「希」の字には、「希望」「めったにないほど優れている」という意味があります。「光り輝く」「光が遠くまで届く」という意味を持つ「耀」の字を合わせ、「唯一無二の希望として光り輝く存在」になるという決意を込めたタイトルになりました。

また通常版・カドスト限定版の表紙カットも解禁されました。爽やかな白のTシャツで柔らかな表情の通常版と、素肌にファーコートをまとい強い眼差しが印象的なカドスト限定版、異なる魅力の詰まった2種類になっています。

発売日は2026年4月17日(金)。発売直後の4月18日(土)・19日(日)には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催されます。

（アザーカバー表紙カット）(C)KADOKAWA／写真：大石隼土

写真集発売記念イベント詳細

写真集の発売を記念し、下記日程で本人が登壇する発売記念イベント・オンラインイベントを開催予定です。。

※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。

イベント開催予定日：

発売記念店頭イベント：2026年4月18日(土) 大阪／4月19日(日) 東京

【イベント内容】

1冊券：サインなし写真集1冊(ご本人よりお渡し) ＋特典ブロマイド（1冊券柄）

3冊券：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本2冊＋特典ブロマイド（3冊券柄）

5冊券A：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊＋2ショット写メ撮影＋特典ブロマイド（5冊券柄A）

5冊券B：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊+2ショット写メ撮影＋特典ブロマイド（5冊券柄B）

※5冊券ABでは梶田さんの衣装が異なります。

※5冊券ABを両方ご購入の方にはチェキ風フォトカード（複製サイン入り）をプレゼントいたします。

※東京会場と大阪会場のブロマイドはすべて別柄となります。

オンラインイベント：2026年4月25日(土)オンライン（TalkPort）

【イベント内容】

1冊券：通常写真集1冊+30秒トーク

3冊券：サイン入り写真集1冊+通常写真集2冊+60秒トーク

5冊券：サイン・宛名入り写真集1冊+通常写真集4冊+120秒トーク

それぞれ別柄のブロマイド付き

詳細は右記のリンクへ： https://lit.link/kajita1st

写真集の情報を発信するXアカウントも開設

写真集の情報や撮影オフショットをお届けする専用Xアカウント開設！

【梶田拓希1st写真集information】@kajita1st

(C)KADOKAWA／写真：大石隼土

書誌情報

・通常版

書名：梶田拓希1st写真集 希耀

定価：3630円（10％税込）

仕様：A4正寸／112頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

・カドスト限定版

定価：5830円（10％税込）

限定特典：アザーカバー、オールアザーデジタル写真集DLカード、アクリルキーホルダー

※「カドスト」限定販

※書籍収録内容は通常版と同一です

※購入者から抽選で3名様に、梶田さんが選んだ新島ロケのおみやげと、サイン入りアザーカバーが当たるキャンペーンも開催

梶田拓希プロフィール

2002年5月17日生まれ、23歳。静岡県出身。181cm。

2023年よりミュージカル『新テニスの王子様』The Third Stageで俳優活動を開始。

その後『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2、『ワールドトリガー the Stage』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『ジョーカー・ゲームIII』、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など人気2.5次元シリーズに多数出演。

3月12日より「劇団『ドラマティカ』SPECIAL ACT」の公演を控える。

(C)KADOKAWA／写真：大石隼土