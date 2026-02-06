『あやしや』『忍びの国』の坂ノ睦最新作！『ユートピア・フーロンピア』がビブリオシリウスにて連載開始！

写真拡大 (全20枚)

株式会社講談社




世界の外を夢見る少年と世界に取り残された少女が紡ぐ冒険譚！


『ユートピア・フーロンピア』はビブリオシリウスにて2月6日（金）より第1話掲載開始！




・あらすじ


よろず屋を営んでいる、ヤオとフー。




二人が生きる世界はひと塊の城でできている。


エラいやつは上層に、貧乏な奴は下層に、そんな世界の最下層で二人は暮らしていた。




城の外に別の世界があると信じてやまないヤオだったが…




ある日出会った身寄りのない少女が城の外と思われる景色を見せてきて――!?





世界の外を夢見る少年と世界に取り残された少女が紡ぐ、冒険が幕を開ける！




・坂ノ睦先生からのコメント


児童書ファンのためのWeb漫画サイト「ビブリオシリウス」。もうすぐ一周年を迎えるピカピカな場所で、まさかの通常運転オリジナル漫画を掲載させていただくことになろうとは。正直緊張が拭えませんが、そのままでよしと背中を押してくださった編集様に感謝も絶えません。読んでくださる方の童心や中二心をくすぐる世界を展開していきたいと思っていますので、サイトにお立ち寄りの際はぜひ『ユートピア・フーロンピア』も覗いていっていただければ幸いです！



▼坂ノ睦先生 X（旧Twitter）アカウント


@Tomakoya6（https://x.com/Tomakoya6）




『ユートピア・フーロンピア』は2月6日(金)よりビブリオシリウスにて連載開始！


隔週金曜更新予定。


詳細はこちらのビブリオシリウス公式アカウントより発信いたします！



▼ビブリオシリウス X（旧Twitter）アカウント


@bibliosirius（https://x.com/bibliosirius）




・第1話試し読み




















































続きはこちらから読めます！


https://comic-days.com/episode/2551460910074782166