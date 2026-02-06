海外留学を検討する高校生・大学生必見！ 「海外大学進学フェア2026春」を2026年3月に大阪・東京で開催

Zenken株式会社

Zenken株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）と業務委託契約を結んでいる一般財団法人 海外留学推進協会は、2026年3月28日（土）に大阪、3月29日（日）に東京にて「海外大学進学フェア2026春」を開催いたします。

本フェアは、高校生・大学生やその保護者が、アメリカやイギリスなど英語圏の大学担当者と直接対話し、進学・留学に関する具体的かつ実践的な情報を得られる貴重な機会です。留学への疑問や不安を解消し、海外留学への一歩を踏み出すために、ぜひお気軽にご参加ください。

URL：https://www.ryugaku.or.jp/fair_saa/(https://www.ryugaku.or.jp/fair_saa/)

■「海外大学進学フェア2026春」の特徴

近年注目を集めているマレーシアの大学をはじめ、返済不要の奨学金により留学の経済的負担を軽減できるアメリカやイギリスなど英語圏の大学が、本フェアに複数校参加します。各大学の担当者による個別相談を通じて、留学に関する不安や疑問を解消しながら、海外の大学に進学する「グローバル進学」への理解を深めることができます。

海外の大学進学に関心のある方はもちろん、大学生向けの学期留学・1年留学、大学院留学の情報収集にも適したイベントとなっています。各大学の担当者と直接話すことで、自分に合った留学スタイルが見つかります。

また、2026年内の留学開始にまだ間に合う大学も多数参加予定です。「今年中に留学したい」という駆け込み需要にも対応可能です。

本フェアへの参加費は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

■留学フェア概要

フェア名：海外大学進学フェア2026春

主催：一般財団法人 海外留学推進協会

共催：米国大学スカラーシップ協会 / グローバルスタディ海外留学センター

後援：文部科学省 / 大阪府教育委員会 / 東京都教育委員会 / マレーシア政府観光局 / オーストラリア大使館商務部 / クイーンズランド州政府 / エデュケーション・ニュージーランド / IDP Education / IELTS Trainer Pro / ヨクミル留学ドクターパス

賛同：西オーストラリア州政府（東京事務所）

■日程／会場

【大阪会場】

2026年3月28日（土）11:00～16:00

会場：ECC国際外語専門学校１号館５階（大阪府大阪市北区）

【東京会場】

2026年3月29日（日）10:00～16:00

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター レセプションホール（東京都渋谷区）

■参加費

無料（要事前参加登録）

※ 会場準備の都合により、参加登録者数が一定数に達し次第、受付を終了する場合があります。

■対象者

高校生・大学生・既卒者・保護者

※ 参加教育機関の事情により、中学生、学校関係者、留学団体の方は対象外となります。

■参加大学（予定）

QS World University Rankings や Times Higher Education World University Rankings に掲載されているDurham University、University of Sheffield、Simon Fraser University、Oregon State Universityなど、欧米を代表する世界的評価の高い大学やパスウェイ／ファウンデーション機関が参加します。

長い歴史と高い研究力を誇る名門大学から、国際的な評価を着実に高めている総合大学まで、世界の大学ランキングで存在感を放つ大学への進学を視野に入れた相談が可能です。

さらに、Monash University Malaysia をはじめ、アジアに拠点を置きながらも世界大学ランキングで高い評価を受ける大学も参加。欧米型の伝統的な大学教育と、成長著しいアジアの国際教育拠点を同時に比較できる、貴重な進学フェアです。

主要な英語圏以外にも、シンガポールや韓国、ジャパンキャンパスのある大学など、全8か国から多数の名門大学が参加します。また、一部の大学では奨学金の提供や、成績証明書を持参することで出願前の合否判定が可能な特典もございます。

※最新の参加大学・教育機関の一覧は、下記ページよりご確認いただけます。

https://www.ryugaku.or.jp/fair_saa/

■参加方法

以下の「海外大学進学フェア2026春」公式ウェブサイトよりお申し込みください。

概要欄より「参加登録」ボタンをクリックし、必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。

>>海外大学進学フェア2026春 お申し込みページ

https://share-na2.hsforms.com/1NbtDCZrUQmqg0S6J9vKmDwdijqu

■一般財団法人 海外留学推進協会について

海外留学推進協会では、提携する500以上の海外大学や語学学校への留学を希望する方に対し、相談や願書・必要書類の案内、留学手続き、学生寮やホームステイ先の手配、ビザ取得に関する案内など、全てのサポートを無料で提供しています。

団体名 ：一般財団法人海外留学推進協会（https://www.ryugaku.or.jp/）

代表者 ：代表理事 上奥 由和

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザビルB1F

加盟団体 ：JAFSA（国際教育交流協議会）正会員、AIRC認証団体

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/