新製品：「Leica LUXケース」

ライカカメラ社（Leica Camera AG、本社：ドイツ・ウェッツラー、以下ライカ）は、iPhone 17 Pro / Pro Max用「Leica LUXケース(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip#case)」を発表いたします。

モバイルイメージング分野においても象徴的なデザインと精緻な写真表現を実現するというビジョンがさらに前進。「Leica LUXグリップ(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip)」とシームレスに接続できるよう設計された上質なレザーケースは厳選された素材を使用し、卓越した加工技術、優れた機能性、そして本質に焦点を当てたシンプルな造形美を併せ持つ、ライカのデザイン哲学を体現した製品です。

上質なブラックレザー製の「Leica LUXケース(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip#case)」は、スタイルへのこだわりと写真への情熱を伝えるステートメントアイテムです。ブラックのアルミボタンをアクセントに、内側にはリサイクル素材を用いたマイクロファイバーコーティングを施し、iPhoneを保護します。内蔵のMagSafe テクノロジーにより「Leica LUXグリップ(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip)」と素早く確実に接続でき、とっさの撮影時にも安定性を確保します。

「Leica LUXケース(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip#case)」は、「Leica LUX(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/leica-apps/leica-lux)」アプリ、「Leica LUXグリップ(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip)」と合わせてお使いいただくことでより快適な撮影体験をお楽みいただけます。日常の気軽なスナップショットから本格的な撮影へとスムーズに切り替えることができ、クオリティ、人間工学、インスピレーションといったライカならではの本質に焦点を当てたアプローチが実現します。

iPhone 17 Pro / Pro Max用「Leica LUX ケース(https://leica-camera.com/ja-JP/mobile/lux-grip#case)」は 、ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて2026 年2月発売予定です。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一貫として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と約120のライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んできました。そこへ新たに「LOBA Women Grant」が加わります。

