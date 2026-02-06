マレーシアの名門大学が集結！「マレーシア留学フェア2026春」を3月に開催

Zenken株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）と業務委託契約を結んでいる一般財団法人 海外留学推進協会は、マレーシアの名門大学群を招聘し、「マレーシア留学フェア2026春」を3月28日（土）に大阪、3月29日（日）に東京で開催いたします。



マレーシアは欧米に比べて留学費用が抑えられる点で注目を集めており、近年、留学先として人気が高まっています。本フェアでは、マレーシアの大学進学を検討されている方を対象に合否判定（※）も行います。また、主要英語圏の大学群が参加する海外大学進学フェアと同時開催となりますので、欧米圏の大学とも比較いただく機会としてご活用ください。参加費は無料です。ぜひご参加ください。


URL：https://www.ryugaku.or.jp/malaysia/fair_malaysia.html(https://www.ryugaku.or.jp/malaysia/fair_malaysia.html)





海外留学推進協会では、留学を希望する方に対し、願書や必要書類の案内、留学手続き、学生寮やホームステイ先の手配支援、ビザ取得のアドバイスなど、無料でサポートを提供しています。留学を検討中の方や、進学先選びでお悩みの方は、ぜひ「マレーシア留学フェア」へお越しください。



※合否判定を希望の方は、在籍校の成績証明書をご持参ください。科目や成績を基に個別相談内で合否判定を行います。




■留学フェア概要

フェア名：マレーシア留学フェア2026春



主催：一般財団法人 海外留学推進協会


共催：米国大学スカラーシップ協会 / グローバルスタディ海外留学センター



後援：マレーシア政府観光局 / IDP Education / IELTS Trainer Pro / ヨクミル留学ドクターパス




■日程／会場


【大阪会場】


2026年3月28日（土）11:00～16:00


会場：ECC国際外語専門学校１号館５階（大阪府大阪市北区）



【東京会場】


2026年3月29日（日）10:00～16:00


会場：国立オリンピック記念青少年総合センター レセプションホール（東京都渋谷区）




■参加費


無料（要事前参加登録）


※ 会場準備の都合により、参加登録者数が一定数に達し次第、受付を終了する場合があります。




■対象者


高校生・大学生・既卒者・保護者


※ 参加教育機関の事情により、中学生、学校関係者、留学団体の方は対象外となります。




■参加方法


以下の「マレーシア留学フェア2026春」公式ウェブサイトよりお申し込みください。


概要欄より「参加登録」ボタンをクリックし、必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。



>>マレーシア留学フェア2026春 お申し込みページ


https://share-na2.hsforms.com/1NbtDCZrUQmqg0S6J9vKmDwdijqu




■参加大学（予定）


・サンウェイ大学　Sunway University


・テイラーズ大学　Taylor's University


・アジアパシフィック大学　Asia Pacific University of Technology & Innovation


・ヘルプ大学　HELP University


・ザ・ワン・アカデミー　The One Academy


・ウーロンゴン大学マレーシアKDU　University of Wollongong Malaysia KDU


・ペトロナス工科大学　Universiti Teknologi PETRONAS


・モナシュ大学マレーシア校　Monash University Malaysia



※参加大学は都合により変更になる可能性があります。




■一般財団法人 海外留学推進協会について

海外留学推進協会では、提携する500以上の海外大学や語学学校への留学を希望する方に対し、相談や願書・必要書類の案内、留学手続き、学生寮やホームステイ先の手配、ビザ取得に関する案内など、全てのサポートを無料で提供しています。



団体名　　：一般財団法人海外留学推進協会（https://www.ryugaku.or.jp/）


代表者 　 ：代表理事 上奥 由和


所在地　　：東京都新宿区西新宿1-4-11　全研プラザビルB1F


加盟団体　：JAFSA（国際教育交流協議会）正会員、AIRC認証団体




【Zenken株式会社　会社概要】

会社名　　： Zenken株式会社
代表者　　： 代表取締役社長 林 順之亮
本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1　麻布台ヒルズ 森JPタワー22F
創業　　　： 1975年（昭和50年）5月2日
設立　　　： 1978年（昭和53年）7月14日
資本金　　： 439,530千円（2025年6月30日現在）
上場市場　： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）
オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/