ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年2月11日(水・祝)より、HoYoverseが展開するゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」と、サンリオキャラクターズとのコラボ企画「ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ GiGOキャンペーン」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年2月11日(水・祝)～2026年3月1日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・マストバイキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2026年2月11日(水・祝)より順次登場予定

▲アクリルスタンド(全4種)▲アクリルボールチェーン(全4種)▲アクリルアートパネル(全4種)▲缶バッジ(全4種)▲メタルポスター(全4種)▲タペストリー(全4種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルポストカード(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

▲オリジナルポストカード(全8種)

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

著作権表記

(C)miHoYo

(C) 2026 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2602/zenless-sanrio/

各種公式サイト

・GiGOのお店公式Xアカウント

https://x.com/GENDA_GiGO

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

関連情報

「ゼンレスゾーンゼロ 妄想エンジェル実装記念キャンペーン」

■開催期間：2026年2月11日(水・祝)～2026年3月8日(日)

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円を投入で、オリジナルクリアトレカ(全1種)を1枚進呈いたします。

■GiGO限定交換コード

ZZZGIGO

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

【ゼンレスゾーンゼロとは】

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

現在、『ゼンレスゾーンゼロ』はPlayStation(R)5 Pro、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、iOS、AndroidおよびPCにて配信中。

『ゼンレスゾーンゼロ』公式HP

https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/