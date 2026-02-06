新潟・津南の「豪雪が育む津南醸造の日本酒」を豊洲へ

津南醸造株式会社

新潟県津南町で「Brew for Future - 共生する未来を醸成する」を掲げる津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾）は、2026年2月20日（金）、江東区豊洲のコミュニティ拠点「LIFESTYLE LAB TOYONOMA」で開催されるイベント「とよすなっく#4」にて津南醸造の日本酒が手供されることをお知らせいたします。

当日は、新潟県の津南町という世界有数の豪雪地帯というテロワールを活かした酒造りと、世界的に評価される食用米「魚沼産コシヒカリ」を用いた日本酒のグローバル展開に関して紹介される予定です。

日本酒提供の背景：伝統産業を先端バイオテクノロジーでアップデートする

津南醸造は、2025年度の「越後流酒造技術選手権大会」にて新潟県知事賞（第1位）を受賞するなど、伝統的な技術を継承しつつ、AIによる醸造データの解析や宇宙食開発を見据えた「バイオ醸造企業」としての発展が開始されています 。

今回の日本酒の提供に関して、私たちが注力している「食用米を用いた日本酒」の可能性について紹介いただく予定です。一般に酒造りには不向きとされる食用米（魚沼産コシヒカリ）を、高度な浸水管理と低温発酵技術によって、透明感のある芳醇な純米大吟醸へと昇華させました 。この挑戦がどのように世界の食文化と繋がっていくのか、その展望を共有いたします。

イベント概要

名称：とよすなっく#4「ミーハーでいいじゃナイト ～コネなしで広げる人脈術～」

日時：2026年2月20日（金） 19:00 - 21:00

場所：LIFESTYLE LAB TOYONOMA（東京都江東区豊洲2丁目1-9 豊洲セイルパークビル2階）

内容：津南醸造の日本酒数種類の試飲提供、および代表・鈴木健吾による事業紹介・トーク

入場料：500円（日本酒試飲付き）

イベント詳細＆申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4848790

津南醸造 代表取締役 鈴木健吾よりメッセージ

「津南の雪解け水とコシヒカリ、そして最新のサイエンス。これらを掛け合わせることで、日本酒はもっと自由に、もっとグローバルに羽ばたけると確信しています。AI時代の新しい出会いの場で、次世代の酒造りについて皆さんに味わっていただけることを楽しみにしています」

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。

「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」を活用した伝統的な酒造りとともに、地元の食用米ブランドである「魚沼産コシヒカリ」を用いたテーブルライス日本酒の生産と販売を行っています。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/