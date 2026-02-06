【2026年度】ハンドボール国際大会および国内主要大会日程のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度に開催される国際大会および国内主要大会の日程について、下記のとおりお知らせいたします。

前年度となる2025年度は、男子日本代表がアジア選手権で4位となり世界選手権の出場権を獲得、女子日本代表も世界選手権で13位と健闘を見せました。さらに、女子ジュニア日本代表がアジア選手権で初優勝を果たすなど、アンダーカテゴリーにおいても近年は国際舞台で着実に成果を挙げており、日本ハンドボール界にとって前進の一年となりました。

この流れを受ける2026年度は、自国開催となる第20回アジア競技大会を一つの大きな軸として、各カテゴリーが国際舞台でのさらなる活躍を目指します。

■ 国際大会

第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）

2026年9月、愛知県を中心に第20回アジア競技大会が開催されます。前回大会では、女子日本代表が金メダルを獲得し、男子日本代表も国際舞台において確かな存在感を示しました。自国開催となる今大会においても、日本代表は男女ともに高い目標を掲げ、総力を挙げて大会に臨みます。

アンダーカテゴリーの国際大会

近年、アンダーカテゴリーの各世代は国際大会において着実に成果を挙げており、2026年度も各カテゴリーが新たな国際舞台に挑みます。

■ 国内主要大会

2026年4月～2027年3月の国際試合一覧

第78回日本ハンドボール選手権大会

国内最高峰のトーナメントである日本ハンドボール選手権大会は、2026年12月に開催されます。今大会は、伝統ある駒沢オリンピック公園総合運動場を舞台に、男女ともに国内トップレベルのチームが日本一の座を争います。

※日程・試合会場等の詳細は、別途お知らせいたします。

全国の主要大会

2026年度も、インターハイや国民スポーツ大会をはじめ、小学生からマスターズまで、幅広い世代を対象とした大会を全国各地で開催予定です。これらの大会を通じて、競技のさらなる普及と発展を目指してまいります。

2026年4月～2027年3月の主要な国内大会一覧

大会に関する最新情報や日本代表の活動状況は、日本ハンドボール協会公式サイトのほか、公式SNSおよび公式YouTubeチャンネルにて随時発信してまいります。

pdf版は以下の「資料ダウンロード」からご確認ください。