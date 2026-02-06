FinTの口コミ創出サービス「ココクリ」を活用し、株式会社J-オイルミルズの紙パック入り食用油「スマートグリーンパック(R)」がUGC施策で総再生数508万回超え、総保存数10万件を記録！

株式会社FinT

株式会社FinT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大槻祐依）が運営するクリエイターマッチングサービス『ココクリ』は、ショート動画に強みを持つ口コミ創出サービスです。食品飲料に関心のある750名のクリエイターが所属しており、SNSでの良質な口コミを創出し、企業の商品プロモーションを効果的に支援します。

株式会社J-オイルミルズが展開する紙パック入り食用油「スマートグリーンパック(R)」シリーズのJOYL「AJINOMOTO ブランド オリーブオイルエクストラバージン」およびJOYL「AJINOMOTO ブランド 焙煎ごま香味油」のプロモーションとして『ココクリ』が活用され、多数のミドルクリエイターがSNSにPR動画を投稿しました。結果として、63件のUGCを創出し、5,088,620回の合計再生数を達成。保存数も98,268件（平均1,786件）で保存率1.93%と過去最高値の約4倍の記録となり、従来のフォロワー単価型タイアップと比べて約20％以下の費用でブランドの認知を拡大させることができました。

■施策背景

消費者の価値観が多様化し、特に食用油のようなコモディティ商材は従来のテレビ広告だけでは商品の魅力や差別化ポイントが十分に広がらない時代となっています。売上拡大にはSNSでの認知拡大に加え、生活者の共感を生むリアルな口コミが欠かせません。しかし、メガインフルエンサーだけではリーチに限界があり、ミドル・マイクロ層に個別依頼すると手間やコストが膨らむという課題が存在します。

インフルエンサープラットフォーム『ココクリ』は、この課題を解決する新しい仕組みを提供します。さまざまなジャンルに精通したミドル・マイクロインフルエンサーを多数アサインし、生活者目線のリアルなショート動画を量産することで、これまでアプローチが難しかった潜在層へ効率的にリーチ可能です。特に、自炊や食に関心を持つフォロワーを抱えるクリエイターが多く、購買意欲の高いターゲットへ効果的にアプローチできます。さらに、公募型の仕組みにより熱量の高い投稿が集まり、再生数に応じた成果報酬型の料金体系を採用。従来よりも低コストで効果的な口コミ拡散を実現します。

また、制作されたすべての動画の二次利用が無償*となっており、施策終了後の獲得広告や自社HP、SNSへの活用が可能となっております。

※事前にクリエイターへの許諾が必要

『ココクリ』は、SNSの拡散力とリアルな声の信頼性を融合し、費用対効果の高いプロモーションを可能にする次世代型サービスです。

本件では「使いやすくてプラスチック削減」という紙パック入り食用油「スマートグリーンパック(R)」のブランド認知拡大を目指し、ココクリを活用いたしました。



■施策結果

＜定量結果＞

・総再生回数：5,088,620回（200万回保証）

・保存率：1.93%（過去最高保存率：0.46%）

・保存数（見込み購買数）98,268件

・いいね数：56,920件

・コメント数：547件

・UGC件数63件

・参加者数35名

・投稿者合計フォロワー数5,983,854人

＜定性結果＞

・Instagram

「紙パックはありがたい」「細口広口、両方ついているのが嬉しい」といった、リアルな悩み解決への共感のコメントが多数寄せられた。

・TikTok

レシピに対しての感想や、実際に活用レシピを作成したユーザー等視聴インパクトへの反応のコメントが多く寄せられた。

■J-オイルミルズ ご担当者様コメント

リーチ効率に課題があり優先順位を下げていたミドル・マイクロインフルエンサー施策ですが、『ココクリ』はコストパフォーマンスに優れ、その課題を解決してくれるツールであると考えます。二次利用が可能なのもありがたいですね。

■FinTの新しい口コミサービス『ココクリ』とは

『ココクリ』は、縦型ショート動画特化の提携クリエイターによる質の高いUGC動画を大量に創出するサービスです。

クリエイターは『ココクリ』に掲載されている商品の中から、気になる商品を購入しSNSにPR動画を投稿。

クリエイターは投稿したPR動画の再生数によって報酬を得ることができます。

『ココクリ』には、縦型ショート動画特化のクリエイターが約750人登録されており、総フォロワーは7,000万人を超えるネットワークを持っています。また、SNS総フォロワー82万人を超える人気クリエイター・高松先生(調理師専門学校教員歴28年以上)のプロデュースをしており、豊富なバズ実績と高い企画力を持っているため、一般的な「インフルエンサー」ではなく、良質な口コミを大量に、効率よく創出できます。

■株式会社FinT

(1)SNSマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/snsmarketing）

旅行、料理、ファッション、美容等の幅広い分野に渡って、累計400社以上のアカウントのマーケティング支援を実施（2026年2月時点）。SNS運用の設計から投稿、効果測定まで一貫したSNSマーケティングをサポートしています。

(2)女性向けSNSメディア「Sucle」の運営事業（https://fint.co.jp/sucle）

「きょうのわたし、愛しいわたし」をコンセプトに、ファッションやコスメなど、最新の「かわいい」トレンドを発信している総フォロワー100万人を超える女性向けSNSメディアです。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの皆様の生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

(3)インフルエンサーマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/influencermarketing）

累計数千万フォロワーを超えるキャスティングで蓄積されたデータに基づき、インフルエンサーを活用したプロモーション企画からキャスティングまで幅広くサポートいたします。

(4)VTuberマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/service/vtubermarketing）

FinTのVTuberマーケティングでは、VTuber選定やライブ配信のアサイン、企画も含めた全体戦略～実行までトータルサポートします。