埼玉、東京、愛知でにゃんこ大戦争13周年記念「にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～」開催決定！

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～」を埼玉県、東京都、愛知県で追加開催いたします。

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営する当社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちのオリジナルグッズを展開しており、2025年10月1日には、当社初の直営ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」をオープンしました。オープンからわずか1週間で登録者数10万人を突破するなど、大きな反響をいただいております。全国各地で開催中の「にゃんこ大商店出張所～開運招福！～」では、会場限定商品はもちろん、「にゃんこ大商店オンライン」の定番人気商品に加え『にゃんこ大戦争』、Webマンガ『ネコテン』、新作アプリ『パズルで豊作！にゃんこ村』の最新グッズも登場します。

展示コーナー、フォトスポットなど

会場では、未発売の開発中商品や弊社デザイナーによる描き下ろしの寄せ書き展示、各地域にあわせたフォトスポットなど、多数のお楽しみコンテンツをご用意しています。

イベント会場限定グッズ（一部）

本催事のテーマである 「開運招福」をモチーフにしたグッズ

北欧風の「ノルディックスタイル」デザインのグッズ

会場限定の購入ノベルティ実施！

購入金額に関わらず、会場でお買い上げいただいたお客様には、先着でオリジナルデザインのビニールショッパーをプレゼントいたします。

さらに、税込5,000円以上ご購入いただいたお客様には、先着でスライダーポーチを1点プレゼントいたします。

※スライダーポーチは3種類あり、デザインはお選びいただけません。

※ビニールショッパー、スライダーポーチともに各会場なくなり次第終了となります。

会場情報詳細

埼玉会場

期 間：2026年2月20日(金)～3月1日(日)

場 所：TSUTAYAレイクタウン

埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2

イオンレイクタウンKaze 2F TSUTAYA レイクタウン店内

営業時間：10:00～21:00

埼玉会場主催：株式会社明文堂プランナー

お問い合わせ先：TEL 048-990-3380

※「にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～」のイベント限定グッズの展開は一部となります

東京会場

期 間：2026年3月10日(火)～3月29日(日)

場 所：西武渋谷店 A館2階イベントスペース

東京都渋谷区宇田川町21-1

営業時間：10:00～20:00(※最終日は17:00閉場)

東京会場主催：株式会社寺子屋

愛知会場

期 間：2026年04月04日(土)～04月12日(日)

場 所：名古屋PARCO 南館10階

愛知県名古屋市中区栄３丁目３２－１

営業時間：10:00～20:00(※最終日は17:00閉場)

愛知会場主催：株式会社寺子屋

【東京・愛知会場一般の方向け、物販についてのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

「みんなで出撃！にゃんこ大戦争展」札幌会場でも取り扱いが決定！

3月6日(金)から開催予定の「みんなで出撃！にゃんこ大戦争展」札幌会場でも、「にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～」のイベント限定グッズの一部販売と限定ノベルティを実施いたします。「みんなで出撃！にゃんこ大戦争展」の詳細は下記webサイトをご確認ください。

https://nyankodaisensouten.com/

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。