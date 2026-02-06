【入場者プレゼント決定！】「Filmarks 90’s」第14弾『ファーゴ 4K』 2月13日（金）より＜2週間限定＞で全国リバイバル上映！入場者に海外版ミニポスターをプレゼント！

株式会社つみきFARGO (C) 1996 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、2月13日（金）より、2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した、鬼才・コーエン兄弟によるブラックユーモアが散りばめられたクライム・サスペンス『ファーゴ 4K』。

この度、入場者プレゼントとして、海外版ミニポスターの配布が決定しました！『ファーゴ 4K』の入場者に先着・限定数でプレゼントされるのは「海外版ポスタービジュアル A5サイズミニポスター」。可愛らしく温かみのあるクロスステッチで誘拐や殺人といったブラックな事件を描くという、皮肉とユーモアに溢れたデザイン。コーエン兄弟の名作『ファーゴ 4K』ならではのビジュアルで、鑑賞の記念にふさわしい一枚となっています。詳細は「入場者プレゼント情報」をご覧ください！

「Filmarks 90’s」第14弾となる『ファーゴ 4K』は鬼才・コーエン兄弟によるブラックユーモアが散りばめられたクライム・サスペンス。雪に覆われたアメリカ北部の町で、自動車ディーラーのジェリーが資金繰りの行き詰まりから、妻を利用した“偽装誘拐”を思いつく。身代金を手に入れすべてを穏便に終わらせるはずだった計画は、誘拐を請け負った2人の男の暴走によって一気に破綻し、町を揺るがす大事件へと発展していく───。

ひとつの軽率な判断が連鎖して取り返しのつかない結果を招いていく過程を、シニカルなユーモアと張り詰めた緊張感で描く脚本はまさに圧巻。淡々とした警察の捜査の歩みと、どこか滑稽な犯行の対比が強烈な余韻を残す。

監督・脚本は、長編デビュー作『ブラッド・シンプル』で注目を集め『ミラーズ・クロッシング』『バートン・フィンク』『ビッグ・リボウスキ』『ノーカントリー』など1990年代～2000年代を中心に傑作を多数生み出した、ジョエル・コーエンとイーサン・コーエンの「コーエン兄弟」コンビ。本作『ファーゴ 4K』は第69回アカデミー賞(R)脚本賞を受賞し、事件を捜査する警察署長マージを演じた主演のフランシス・マクドーマンドも同賞主演女優賞に輝いた。共演にはウィリアム・H・メイシー、スティーヴ・ブシェミら実力派が揃う。

公開30周年の節目となるこの機会に、90年代の傑作クライム・サスペンスをぜひ劇場のスクリーンでご覧ください！

海外版ポスタービジュアル A5サイズミニポスター

※画像はイメージです。

※お一人様1回のご鑑賞につき1点の配布。

※先着・数量限定のため、配布期間内でもなくなり次第終了となります。

※劇場により数に限りがあります、あらかじめご了承ください。

※特典は非売品になります。転売はご遠慮ください。

『ファーゴ 4K』SNSプレゼントキャンペーン

イラストレーターのmegumi yamazakiさんによる『ファーゴ』をイメージして描き下ろされたイラストのTシャツ、トートバッグを、応募者の中から抽選で合計10名様にプレゼントいたします。詳細は下記ページをご覧ください。

https://filmaga.filmarks.com/articles/330246/

【『ファーゴ 4K』予告編】

https://youtu.be/Keegh4qnD2U?si=3lzA2s-UA4b9L0ka

【『ファーゴ 4K』公開情報】

『ファーゴ 4K』

公開日：2026年2月13日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国85館（公開劇場は順次追加予定です）

レイティング：R15+

上映時間：100分（本編98分）

※冒頭にスタジオ周年特別映像が上映されます。

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります。

配給：Filmarks

【『ファーゴ 4K』公開劇場】

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（2/14～）、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、深谷シネマ（2/15～）、OttO（日程未定）、ユナイテッド・シネマ入間

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（2/14～）、シネマイクスピアリ、イオンシネマ市川妙典

［東京］新宿ピカデリー、新文芸坐（2/24～）、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、Stranger（2/20～）、シネマリス（3/13～）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、アップリンク吉祥寺

［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズ川崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、シネコヤ（2/14～）、イオンシネマ座間、MOVIX橋本

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［富山］ほとり座（3/7～）

［石川］イオンシネマ白山

［長野］イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（2/27～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］元町映画館（2/28～）、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川、洲本オリオン（2/14～）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（2/14～）

［山口］MOVIX周南（2/20～）

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ（3/20～）

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（2/14～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（2/27～）

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『ファーゴ 4K』作品情報】

FARGO (C) 1996 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

1996年／アメリカ／98分

https://filmarks.com/movies/126342

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン

出演者：

フランシス・マクドーマンド、スティーヴ・ブシェミ、ウィリアム・H・メイシー、ピーター・ストーメア、ハーヴ・プレスネル、ジョン・キャロル・リンチ、クリステン・ルドルード

＜あらすじ＞

アカデミー脚本賞など数多くの映画賞を受賞したコーエン兄弟の代表作。借金返済のために計画した妻の偽装誘拐が、トラブルの連続によってやがて死者数人を出す凶悪事件へと変わっていく様子を描くクライム・サスペンス。

【Filmarks 90’s 特別企画＜30th×3＞公開情報】

Filmarks 90’s 特別企画＜30th×3＞ 上映作品

『トレインスポッティング』

2026年1月30日（金）より2週間限定公開

『ファーゴ』

2026年2月13日（金）より2週間限定公開

『ユージュアル・サスペクツ』

2026年3月6日（金）より2週間限定公開

【リトルプレス『90’s MOVIE BOOK』発売情報】

2026年のFilmarks90’s上映企画「30th×3」に合わせて発行される、1990年代映画特集のリトルプレス。本書では、数多くの人気過去作のリバイバル上映を手がけてきたFilmarksリバイバルの中でも、特に人気を集めている上映シリーズ「Filmarks 90’s（フィルマークスナインティーズ）」を中心に特集。

2026年にリバイバル上映される作品紹介はもちろん、90年代の映画を取り巻くカルチャーや時代背景までを幅広く収録しています。90年代映画の魅力を、いまの視点であらためて読み解く一冊です。

■商品概要：

・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」

・サイズ：A5サイズ

・ページ数：32ページ

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラストレーション：朝野ペコ

■価格：

990円（税込）

■発売：

2026年1月30日

■購入方法：

・下記、劇場・書店にて1月30日より販売

販売劇場・書店一覧：https://filmaga.filmarks.com/articles/330140/

・ECサイト「Filmarks STORE」にて（2026年2月6日（金）10:00～）販売

「Filmarks STORE」：https://store.filmarks.com/products/lp0000012601

※限定数での販売により、商品には数に限りがございます。売切の際はご容赦ください。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)