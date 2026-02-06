「TREASURE」とサンリオキャラクターユニット「はぴだんぶい」のスペシャルなテーマカフェが開催決定「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」

株式会社エルティーアール

※TEUME：TREASUREのファンの名称

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」を2026年2月12日（木）から東京にて、2月19日（木）から大阪にて、期間限定オープンいたします。

■「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」：https://tr-hv.theme-cafe.jp

「TREASURE（トレジャー）」は、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist AwardやMAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループです。

「はぴだんぶい」は、株式会社サンリオの男のコキャラクターユニットです。1980年代～1990年代に活躍した、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴの個性あふれる6にんの男のコたちで結成され、2026年1月31日に6周年を迎えました。

このたび、今年お互いにデビュー6周年を迎える「TREASURE」と、「はぴだんぶい」が、お客様をおもてなしする楽しくワクワク感でいっぱいのスペシャルなカフェを実施いたします。

メニューは、「TREASURE」のメンバーと「はぴだんぶい」のキャラクターたちの好きなフードをグラスデザートののったワンプレートでご提供します。また、ベリーの香りが広がるチョコベリーアイスミルクや、りんごの甘味とシナモンの香りが心地いいホットアップルシナモンティー、フルーティーなストロベリーティーなどのドリンクもご用意いたしました。

その他、「はぴだんぶい」のキャラクターたちがカフェ店員になった描き下ろしアートを使用したグッズや特典なども登場いたします。

「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」で、スペシャルなコラボレーションを心行くまでお楽しみください。

「TREASURE（トレジャー）」

2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist AwardやMAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループ、TREASURE。

現在開催中の自身3度目となる『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』は、いよいよ残すところ2月10日（火）・11日（水）の京セラドーム大阪公演のみとなっている。

2025年9月にリリースされた「TREASURE 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE]」が、1月13日発表の最新「2026年1月19日付オリコン週間アルバムランキング」、1月14日発表の最新「2026年1月19日付オリコン週間合算アルバムランキング」にて、登場19週目にして本作初となる1位を獲得するなど、新年早々その存在感と勢いがますばかりのTREASURE。

■TREASURE OFFICIAL WEBSITE https://ygex.jp/treasure/(https://ygex.jp/treasure/)

■TREASURE MAKER https://treasure-official.jp/(https://treasure-official.jp/)

■TREASURE JAPAN Official Twitter https://twitter.com/yg_treasure_jp(https://twitter.com/yg_treasure_jp) （@yg_treasure_jp）

■TREASURE Official YouTube Channel https://www.youtube.com/@TREASURE/about(https://www.youtube.com/@TREASURE/about)

「はぴだんぶい」について

ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6にんの男のコたちが「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！

（サンリオ公式サイトより）

■「はぴだんぶい」公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/characters/hapidanbui/(https://www.sanrio.co.jp/characters/hapidanbui/)

■「はぴだんぶい」公式X：https://x.com/hapidanbui(https://x.com/hapidanbui) （@hapidanbui）

■「はぴだんぶい」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hapidanbui_sanrio

（@hapidanbui_sanrio）

＜開催概要＞

【日程/店舗】

■東京・原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店/2026年2月12日（木）～3月29日（日）

東京都渋谷区神宮前6-28－6 キュープラザ原宿3階

■大阪・大阪府：BOX cafe&space HEP FIVE店/2026年2月19日（木）～4月5日（日）

大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階

・詳細公開：2026年2月6日(金)12:00 予約スタート：18:00～

・予約金：税込770円 ※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。

■「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」：https://tr-hv.theme-cafe.jp(https://tr-hv.theme-cafe.jp)

特典

※画像はイメージです。

■事前予約者限定カフェ利用特典：事前予約（税込770円/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルフォトカード（全10種）」をランダムで1枚プレゼント。

予約特典

■メニュー注文特典：カフェでメニューをご注文された方に「オリジナルステッカー（全10種）」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。

メニュー注文特典

■グッズ購入者特典：TREASURE×HAPIDANBUI CAFE店舗にて、グッズを8,000円（税込）お買い上げごとに「フォトカード（ランダム10種）」をいずれか1枚プレゼント！（プレゼント枚数上限なし）

グッズ購入者特典

メニュー

※画像はイメージです。

CHOI HYUN SUK×HARUTO×ばつ丸のタコス＆ミルクティーアイスグラスプレート

●CHOI HYUN SUK×HARUTO×ばつ丸のタコス＆ミルクティーアイスグラスプレート

税込1,890円

CHOI HYUN SUKが好きなタコスに、ばつ丸が好きなポリパリ麺と、

HARUTOが好きなミルクティーアイスのグラスデザートを添えて。

JIHOON×ポチャッコのピリ辛油そば＆バナナグラスプレート

●JIHOON×ポチャッコのピリ辛油そば＆バナナグラスプレート

税込1,890円

JIHOONが好きな油そばに、ポチャッコが好きなバナナアイスを使ったグラスデザートを添えて。

※辛いものが苦手な方はご注意ください。

YOSHI×DOYOUNG×ケロッピのピザ＆アフォガードグラスプレート

●YOSHI×DOYOUNG×ケロッピのピザ＆アフォガードグラスプレート

税込1,890円

YOSHIが好きなピザと、DOYOUNGが好きなアフォガードに

ケロッピが好きなおにぎり風アイスケーキを使ったグラスデザートを添えて。

JUNKYU×タキシードサムの焼肉チュモッパ＆アップルパイグラスプレート

●JUNKYU×タキシードサムの焼肉チュモッパ＆アップルパイグラスプレート

税込1,890円

JUNKYUが好きな焼肉のチュモッパに、

タキシードサムが作ったアップルパイを使ったグラスデザートを添えて。

YOON JAE HYUK×PARK JEONG WOO×ハンギョドンのサンドウィッチ＆チーズケーキグラスプレート

●YOON JAE HYUK×PARK JEONG WOO×ハンギョドンのサンドウィッチ＆チーズケーキグラスプレート

税込1,890円

PARK JEONG WOOが好きなサンドウィッチにハンギョドンが好きなえびせんと、

YOON JAE HYUKが好きなチーズケーキを使ったグラスデザートを添えて。

ASAHI×SO JUNG HWAN×ペックルのハンバーガー＆アールグレイゼリーグラスプレート

●ASAHI×SO JUNG HWAN×ペックルのハンバーガー＆アールグレイゼリーグラスプレート

税込1,890円

SO JUNG HWANが好きなハンバーガーに、ASAHIが好きなアールグレイティーのゼリーと

ペックルが好きなマンゴーを使ったグラスデザートを添えて。

＜ドリンク＞

チョコベリーアイスミルク

●チョコベリーアイスミルク 税込1,090円

ベリーの香りがふわっと広がる爽やかな甘さのチョコベリーミルク。

ほどよく“PULSE”を感じるような、気分を上げたいときにぴったり。

ストロベリーアイスティー

●ストロベリーアイスティー 税込990円

いちごの甘酸っぱさが広がるフルーティーなストロベリーティー。

青春の“ときめき”を感じるような爽やかさなドリンク。

ホットシナモンアップルティー

●ホットシナモンアップルティー 税込990円

りんごの甘みとシナモンの香りが心をゆっくり温めるホットシナモンアップルティー。

やわらかな“愛の鼓動”を感じるような落ち着く味わい。

ストロータグ

＜SIDE DRINK＞

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

税込各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※ストロータグはつきません。

グッズ

※画像はイメージです。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(BLACK)

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(BLACK) 税込5,900円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(WHITE)

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(WHITE) 税込5,900円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】エコバッグ

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】エコバッグ 税込3,800円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】ランチトート

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】ランチトート 税込3,500円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キャンディー缶

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キャンディー缶 税込1,500円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キーチャーム（ランダム全10種）

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キーチャーム（ランダム全10種） 税込1,200円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルキーホルダー（ランダム10種）

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルキーホルダー（ランダム10種） 税込770円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_HAPIDANBUI（ランダム10種）

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_HAPIDANBUI（ランダム10種） 税込605円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_TREASURE（ランダム10種）

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_TREASURE（ランダム10種） 税込605円

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルスタンド（全10種）

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルスタンド（全10種） 税込1,600円

【コピーライト表記】

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665024

(C)YG. All rights reserved.