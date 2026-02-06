大人気アニメ「シークレット キャッチ！ティニピン」日本初の期間限定フォトスタジオ、渋谷で開催決定。TicketMeでチケット販売開始
NFTチケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」を運営する株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑、以下「チケミー」）は、西武渋谷店A館7階で開催される、大人気アニメ「シークレット キャッチ！ティニピン」の日本初となる期間限定フォトスタジオ「キャッチ！ティニピンフォトスタジオ」のチケット販売を開始いたしました。
本イベントは、作品の世界観を楽しめる空間で、ハチュピンと一緒に写真撮影ができるフォトスタジオです。撮影はお客様ご自身のカメラ・スマートフォンで行います。会場でしか手に入らない限定フォトフレームとミニトートが付属する来場特典付きチケットをご用意しました。
イベント概要
日時：2026年3月27日（金）～4月5日（日）
各日 10:30～19:30（30分入れ替え制）
※13:30～14:00／17:00～17:30は清掃のため入場不可
会場：西武渋谷店A館7F
主催：ムーブ
企画制作：アニマックスブロードキャスト・ジャパン
チケット情報（すべて税込）
- 親子セット券（来場限定グッズ1セット付）：5,800円※大人1名＋子ども（15歳以下）1名が入場可能
- 親子セット券購入者向け 付き添い一般券：2,000円※来場特典グッズは付きません
- 子ども券（来場限定グッズ1セット付）：4,000円※3歳以上15歳以下／小学生以下のお子様のみでの入場不可
- 一般券（来場限定グッズ1セット付）：5,000円※16歳以上でお一人で来場の方
年齢・料金に関する注意事項
- 3歳以上有料、2歳以下無料
- 親子セット券を購入した場合、付き添いの子どもは1名まで無料
- 来場特典グッズはチケット1枚につき1つお渡しします
チケット販売ページ
https://teenieping.ticketme.world
ご注意事項
- 撮影はお客様ご自身のカメラ／スマートフォンで行います
- スタジオ内は入場から25分で退出のお声がけをいたします
- 整理番号順でのご案内です
- 当日体調不良等でご来場いただけない場合、チケットの払い戻しはできません※ただし会期中に限り、チケットをスタッフにご提示いただくことで来場記念特典グッズをお渡しします。
作品概要
『キャッチ！ティニピン』は2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に人気の3DCGアニメです。
女の子の好きな『お姫様』『妖精』『魔法』など、ワクワクするキーワードがいっぱいつまっています。主人公は魔法の国のプリンセス・ローミー。地球へ落とされてしまった小さな妖精〈ティニピン〉を探しながら、〈ティニピン〉に関わる色々な事件を解決して、周囲の人々と交流を深め、成長していく物語です。
シリーズ3作品目となる「シークレット キャッチ！ティニピン」が絶賛放送・配信中！
公式HP:https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/
ティニピン公式X:https://x.com/teeniepingjp
TicketMeについて
多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも
「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、最大9言語表示に対応しています。また、海外発行クレジットカードや各種電子決済などの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。
さらに、購入した電子チケットはイベント終了後も NFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。
ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。
社名：株式会社チケミー
所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階
代表者：宮下 大佑
URL：https://ticketme.jp/
サービスサイト：https://ticketme.io/
事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営
本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤
お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact