2026年 ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて桜満開！？　ゴディバ 焼き菓子 期間限定コレクション

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、期間限定 焼き菓子を、2026年2月16日（月）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。

※取扱店および販売期間は商品により異なります

ホワイトデー・スプリングシーズンに向けて、焼き菓子3種類を限定販売します。

「ゴディバ マカロンショコラ」

チョコレートソースやキャラメルソースを閉じ込めた贅沢なドーム型のチョコレートと目にも鮮やかなマカロンでガナッシュをサンドしました。食感の異なるチョコレート、マカロン、ガナッシュのマリアージュをお楽しみください。期間限定の「桜＆ホワイトチョコレート」と「塩キャラメル」「宇治抹茶＆ミルクチョコレート」「ミルクチョコレート」の4種類のフレーバーをカラフルに詰め合わせました。



「サブレショコラ 桜 アソートメント」

なめらかなチョコレートガナッシュをサクッと焼き上げたサブレでサンドしたサブレショコラです。「桜＆ホワイトチョコレート」は、桜風味を楽しめる、この時期に味わいたい期間限定フレーバーです。

「春の焼き菓子アソートメント」

ゴディバの焼き菓子「ラングドシャクッキー」「サブレショコラ」「ドームバームクーヘン」の3種類を色とりどりにアソートしました。

定番フレーバーと期間限定フレーバーいずれも楽しんでいただけるアソートメントです。春のギフトにふさわしく、桜のイラストが華やかなパッケージです。

■ゴディバ 焼き菓子 期間限定コレクション

「ゴディバ マカロンショコラ」

（4個入、8個入）

限定

桜＆ホワイトチョコレート

桜の葉のパウダー入りチョコレートソースを閉じ込めたホワイトチョコレートと桜色のマカロンで、ホワイトチョコレートガナッシュをサンド。

「サブレショコラ 桜 （3個入）」

「サブレショコラ 桜 アソートメント」

（5個入、9個入）

限定

桜＆ホワイトチョコレート

塩漬けした桜の葉をパウダー状にして練りこんだサブレで、桜風味のホワイトチョコレートのガナッシュをサンドしました。ほんのりとした塩気と、桜の香りがふんわりと広がります。

「春の焼き菓子アソートメント」

（7個入、10個入、18個入）

限定

桜

桜が上品に香るジャムを、桜パウダーとホワイトチョコレートを丁寧に練り込んだバームクーヘン生地で丁寧に包みました。塩味がアクセントの桜ジャムがホワイトチョコレートの優しい甘さを引き立てます。

■商品概要

取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

※取扱商品は店舗により異なります

種類および価格（税込）／販売期間：

「ゴディバ マカロンショコラ 4個入」／2,592円

「ゴディバ マカロンショコラ 8個入」／4,212円

2026年2月16日（月）～3月31日（火）

「サブレショコラ 桜 3個入」／1,134円

「サブレショコラ 桜 アソートメント 5個入」／2,160円

「サブレショコラ 桜 アソートメント 9個入」／3,780円

2026年2月16日（月）～4月8日（水）

「春の焼き菓子アソートメント 7個入」／2,376円

「春の焼き菓子アソートメント 10個入」／3,564円

「春の焼き菓子アソートメント 18個入」／5,724円

2026年2月16日（月）～4月21日（火） ※無くなり次第終了