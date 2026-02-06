ECC外語学院 名古屋駅前校、4/4(土)に移転グランドオープン！

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECC外語学院は、2026年4月4日（土）に「ECC外語学院 名古屋駅前校」を移転グランドオープンいたします。

「ECC外語学院 名古屋駅前校」は、地下鉄「名古屋駅」・名古屋鉄道「名鉄名古屋駅」から徒歩3分のアクセスしやすい立地です。スクール内はシックな色調でコーディネートし、洗練された落ち着きのある空間となっています。空き時間にご利用いただける開放感のあるラウンジを備え、過ごしやすく学習に集中できる環境を整えました。初心者から経験者までそれぞれの目的や学習状況に合った幅広いレベルとコースラインアップをご用意し、プロフェッショナルな講師陣ときめ細やかにサポートを行うスタッフが、一流の環境で受講生一人一人の夢や目標に向けた挑戦をバックアップいたします。

ECC外語学院では2026年4月30日（木）まで、ご入学された方の中から抽選でグアム往復ペア旅行券などが当たる「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。さらに、移転グランドオープンを記念し、「ECC外語学院 名古屋駅前校」では、名古屋駅前校限定の来校特典としてECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼントいたします。

■ 「ECC外語学院 名古屋駅前校」 概要

※画像はイメージです※画像はイメージです

【開講コース】

初級～中級英会話コース／中級～上級英会話コース／マルチリンガル（6カ国語）／資格対策（英検(R)・TOEIC(R) L＆R TEST）／高校生／大学生／シニア／マンツーマンレッスン（すべてのコースに対応可能）など

※TOEIC(R) L&R TESTは、Educational Testing Service（ETS）の登録商標です

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません

【所在地】

〒450-8501 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-26 エニシオ名駅5F

【電 話】

052-561-0144

【営業時間】

月～金 10：30～21：30／土・日 10：30～18：30／祝 休み

※3月31日（火）までは旧スクール（ミッドランドスクエア名駅校）で営業しています

詳細を見る :https://www.ecc.jp/school/aichi/msmeieki/lp/

■ 「春の入学応援キャンペーン」 概要

ECC外語学院では、2026年1月1日（木）～4月30日（木）の期間中、うれしい特典がいろいろつく「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。

詳細を見る :https://www.ecc.jp/form/lpi/campaign2026

【入学特典１.】

期間中、入学金全額免除

【入学特典２.】

ご入学された方全員に、「ECCオリジナル スマートフォンクリーナー」をプレゼント

※2026年4月時点でECC外語学院に在籍している方

「ECCオリジナル スマートフォンクリーナー」

【入学特典３.】

ご入学された方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼント

［1］グアム往復ペア旅行券（10組20名様）

［2］QUOカードPay 10,000円分（50名様）

※2026年4月時点でECC外語学院に在籍している方

【名古屋駅前校限定 来校特典】

ご来校者全員に、ECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼント

［対象期間］2026年4月4日（土）～4月30日（木）

※画像はすべてイメージです

※特典適用には一定の条件がございます

※キャンペーンの詳細は、ECC外語学院ホームページをご確認ください

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-193-17a091b1ede8077bd09ead20c8db8ead.pdf

■ ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.

■ 株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。