『ガールズ＆パンツァー 最終章』新グッズ！大洗女子学園／黒森峰女学園それぞれの「ファティーグジャケット」が登場！2/8(日)《ワンダーフェスティバル2026［冬］》先行販売も【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『ガールズ＆パンツァー 最終章』 商品情報
『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、大洗女子学園／黒森峰女学園それぞれの「ファティーグジャケット」が二次元コスパから登場です。
大洗女子学園／黒森峰女学園それぞれをイメージした3シーズン使える軽快でタフなミリタリージャケットは、4つの大容量ポケットで収納性も高く、デイリーに活躍。シンプルなデザインで幅広い着こなしに対応します。
これらは、2月8日(日)幕張メッセで開催の《ワンダーフェスティバル 2026［冬］》COSPA(コスパ)ブース、2月上旬に茨城県大洗町にある大洗SEASIDE STATIONの〈大洗ガルパンギャラリー〉にて先行販売。いち早く手に入るこの機会をどうぞお見逃しなく。
また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかでは一般販売のご予約受付中。＜2026年4月中旬＞発売予定です。
【株式会社コスパ】／《ワンダーフェスティバル2026［冬］》出展情報
【二次元コスパ】／『ガールズ＆パンツァー 最終章』先行販売情報
◆『ガールズ＆パンツァー 最終章』商品情報大洗女子学園 ファティーグジャケット Ver.2.0 ／ 黒森峰女学園 ファティーグジャケット
大洗女子学園 ファティーグジャケット Ver.2.0
黒森峰女学園 ファティーグジャケット
【先行販売情報】
■2026年2月8日(日)〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース
■2026年2月上旬〈大洗ガルパンギャラリー〉
一般販売：2026年4月中旬予定
サイズ：M/L/XL
カラー：BLACK/MOSS
価格：各16,500円（税込）
3シーズン使える軽快でタフなミリタリージャケット。
4つの大容量ポケットで収納性も高く、デイリーに活躍。
シンプルなデザインで幅広い着こなしに対応。
・3シーズン活躍するミリタリーアイテム。
ジャケット感覚でもシャツ感覚でも羽織れる汎用性の高さが魅力です。
・4つのポケットにはマチを設け、スマホやガジェット、小物類の収納に困らない実用性を備えています。
・耐久性に優れ、軽量なリップストップ生地を採用。
日常で気兼ねなくタフに着られる仕様。
・袖口はボタンでフィット調整が可能。
※ファティーグジャケットとは……
正式名称は“コンバットトロピカルコート”。
“ジャングルファティーグ”とも呼ばれる。
1960年代のベトナム戦争時に採用された亜熱帯仕様のミリタリージャケット。
通気性が良く、軽い素材で作られていることが特徴。
実用性が高く軽快に羽織れるうえ、シンプルなデザインで幅広いコーデに馴染みます。
その扱いやすさから、現代でも定番アウターとして高い人気があります。
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※コスパ オンラインショップでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
