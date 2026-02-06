FJから日本ツアー限定支給モデル『TourGrip』がついに販売開始！
アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区、代表：岡本好生）が展開するブランド「FootJoy（フットジョイ）」は、国内男女ツアープレーヤーから多くの信頼を得る人工皮革ゴルフグローブ「TourGrip（ツアーグリップ）」を2026年2月6日より一般販売いたします。
フットジョイのグローブは、卓越した品質とパフォーマンスにより、世界最高峰のプレーヤーをはじめ、多くのゴルファーから長年にわたり信頼を獲得してきました。
PGAツアーにおいては、1983年以来、No.1グローブとして他ブランドの追随を許さず、現在では世界中の各ツアーにおいて使用率No.1(※1)を誇り、ゴルフグローブマーケットを牽引し続けています。
※1:PGAツアー、LPGAツアー、Korn Ferryツアー、JGTOツアー使用率No.1：ダレル・サーベイ社調べ
TourGripは、高温多湿な日本の気候に合わせて、約20年前にツアープレーヤー向けに開発されました。
あらゆる天候やコンディションにおいて、プレミアムなフィット感、フィーリング、グリップ力を発揮し、さらに高い耐久性も兼ね備えています。
通常、PureTouchやStaSofなどの天然皮革のグローブを着用するツアープレーヤーが、雨天時にのみ、このTourGripを着用するケースも多く、その高いグリップ力が実証されています。
TourGripは、2025年のJGTOツアー、JLPGAツアーにおいて11勝に貢献し、国内最高峰のプレーヤーのパフォーマンスをサポートしました。
こうした実績を背景に、日本国内の多くの熱心なゴルファーから寄せられたご要望にお応えし、日本ツアー限定支給モデルを商品化する運びとなりました。
ツアーレベルのパフォーマンスをぜひご体感ください。
＜Tour Players＞
【主な着用プレーヤー】
JGTOツアー：金子駆大、大岩龍一、米澤蓮、小西たかのり、下家秀琉、坂本雄介、長野泰雅、浅地洋佑、原敏之、鈴木晃祐、前田光史朗、谷原秀人
JLPGAツアー：鈴木愛、高野愛姫、岡山絵里、工藤遥加、蛭田みな美
＜Photography＞
TourGrip（ツアーグリップ）
FGTG26WT（左手用） / ホワイト
FGTG26LWT（右手用） / ホワイト
サイズ：21,22,23,24,25,26cm
プライス：オープン
素材：人工皮革
原産国：タイ
FootJoy公式オンラインストア(https://www.footjoy.jp/)
＜FootJoy Glove Lineup＞
天然皮革
PURE TOUCH
最高品質の天然羊革を使用。最上級を求めるプレーヤーに究極のフィーリングとパフォーマンスを提供。
＜主な着用プレーヤー＞
キャメロン・ヤング
ジャスティン・トーマス
ハリス・イングリッシュ
イム・ソンジェ
デービス・ライリー
ウィル・ザラトリス
天然皮革
StaSof
PGAツアーで長年にわたり、最も信頼され、そのパフォーマンスが証明されるNo.1グローブ。
＜主な着用プレーヤー＞
ラッセル・ヘンリー
コーリー・コナーズ
サム・スティーブンス
アルドリッチ・ポットギーター
ジョー・ハイスミス
アダム・スコット
サヒス・ティーガラ
天然皮革＋合成皮革
SciFLEX
天然皮革のフィーリング、伸縮性・通気性の高いメッシュ素材が融合したハイパフォーマンスツアーグローブ。
＜主な着用プレーヤー＞
シーマス・パワー
人工皮革
TourGrip
JGTO、JLPGAツアーの多くのプレーヤーが信頼するツアーモデル。ツアープレーヤーが求めるフィーリング、フィット感、グリップ力、耐久性を兼ね備える。
＜主な着用プレーヤー＞
金子駆大
大岩龍一
米澤蓮
小西たかのり
下家秀琉
坂本雄介
長野泰雅
浅地洋佑
原敏之
鈴木晃祐
前田光史朗
谷原秀人
合成皮革
NANOLOCK TOUR
超極細繊維ナノフロント(R)*を掌に使用。
汗や雨でも強力なグリップ力を発揮し、優れた耐久性も備える。
幅広いゴルファーから評価されるロングセラーシリーズ。
*ナノフロント(R)は帝人フロンティア(株)が開発した超極細ポリエステルファイバーです。
＜FootJoy Glove＞
最高品質の管理 -30年以上に渡る自社生産-
フットジョイはグローブに特化した自社工場において製造の全工程を厳格に管理し、業界最高水準の品質と均質性を追求しています。
最高品質の追求 -独自技術と厳格な検査-
最高品質のレザーとフットジョイ独自技術により唯一無二のフィーリング、クオリティ、パフォーマンスをもたらします。
FootJoyのロゴをつけるに相応しいことを証明する一連の検査は他メーカーのグローブではクリアすることはできません。
最高品質の探求 -研究と投資-
グローブに関わる特許を130以上保有。
世界最高峰のプレーヤーの期待を上回るため、継続的な研究と投資を惜しみません。
＜FootJoy（フットジョイ）について＞
歴史
フットジョイは1857年の創業以来、約170年にわたって卓越した靴作りを続けています。
1900年ごろからゴルフシューズの生産を開始し、1923年にFootJoy（フットジョイ）が誕生しました。
1927年に第1回ライダーカップが開催され、アメリカチーム・キャプテンのウォルター・ヘーゲンがフットジョイのシューズを着用して勝利し、大きな注目を浴びました。
1928年の全米オープンではフットジョイのシューズを着用したジョニー・ファレルが球聖ボビー・ジョーンズとの36ホールにもおよぶプレーオフを制し、以後、今日まで世界中のツアーで8,000以上の勝利に貢献しています。
また、1979年にはゴルフグローブ事業に参入し、現在までに約3億枚のグローブを販売し、グローブカテゴリーを牽引しています。
80年連続プロ使用率No.1
1945年にPGAツアーで着用シューズブランドの調査が始まって以来、80年連続で使用率1位を獲得し続けています。
また、1983年にはツアーNo.1のグローブとしての地位を確立しました。世界最高峰のプレーヤーのニーズを理解し、フィードバックを得ることで、彼らの信頼を獲得し、さらに最高の性能と品質を追求することで熱心なゴルファーが求める製品とサービスを提供しています。
＜2025シーズン＞
・PGAツアー
FJシューズ使用率54%（2位メーカー 12%）
・JGTOツアー
FJシューズ使用率64%（2位メーカー 10%）
2025シーズン
・PGAツアー
FJグローブ使用率43%（2位メーカー 20%）
・JGTOツアー
FJグローブ使用率50%（2位メーカー 16%）
＜ゴルフ専業ブランド＞
フットジョイはゴルフに特化したシューズ、グローブ、アパレル、アクセサリーといったウェアラブルなアイテムを展開するゴルフパフォーマンスブランドです。
現在ではスタンダードとなっているシューズの防水性能の搭載やBOAフィットシステムの採用など、常にフットジョイが業界を牽引してきました。
フットジョイはゴルフというゲームを愛し、革新への意欲とたゆまぬ努力をし続けることでゴルフ界のリーディングブランドであり続けています。