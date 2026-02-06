FJから日本ツアー限定支給モデル『TourGrip』がついに販売開始！

アクシネット ジャパン インク


アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区、代表：岡本好生）が展開するブランド「FootJoy（フットジョイ）」は、国内男女ツアープレーヤーから多くの信頼を得る人工皮革ゴルフグローブ「TourGrip（ツアーグリップ）」を2026年2月6日より一般販売いたします。



フットジョイのグローブは、卓越した品質とパフォーマンスにより、世界最高峰のプレーヤーをはじめ、多くのゴルファーから長年にわたり信頼を獲得してきました。


PGAツアーにおいては、1983年以来、No.1グローブとして他ブランドの追随を許さず、現在では世界中の各ツアーにおいて使用率No.1(※1)を誇り、ゴルフグローブマーケットを牽引し続けています。



※1:PGAツアー、LPGAツアー、Korn Ferryツアー、JGTOツアー使用率No.1：ダレル・サーベイ社調べ




TourGripは、高温多湿な日本の気候に合わせて、約20年前にツアープレーヤー向けに開発されました。


あらゆる天候やコンディションにおいて、プレミアムなフィット感、フィーリング、グリップ力を発揮し、さらに高い耐久性も兼ね備えています。



通常、PureTouchやStaSofなどの天然皮革のグローブを着用するツアープレーヤーが、雨天時にのみ、このTourGripを着用するケースも多く、その高いグリップ力が実証されています。



TourGripは、2025年のJGTOツアー、JLPGAツアーにおいて11勝に貢献し、国内最高峰のプレーヤーのパフォーマンスをサポートしました。


こうした実績を背景に、日本国内の多くの熱心なゴルファーから寄せられたご要望にお応えし、日本ツアー限定支給モデルを商品化する運びとなりました。


ツアーレベルのパフォーマンスをぜひご体感ください。





＜Tour Players＞




【主な着用プレーヤー】


JGTOツアー：金子駆大、大岩龍一、米澤蓮、小西たかのり、下家秀琉、坂本雄介、長野泰雅、浅地洋佑、原敏之、鈴木晃祐、前田光史朗、谷原秀人



JLPGAツアー：鈴木愛、高野愛姫、岡山絵里、工藤遥加、蛭田みな美



＜Photography＞



TourGrip（ツアーグリップ）




FGTG26WT（左手用） / ホワイト



FGTG26LWT（右手用） / ホワイト



サイズ：21,22,23,24,25,26cm


プライス：オープン　　


素材：人工皮革　　


原産国：タイ



FootJoy公式オンラインストア(https://www.footjoy.jp/)



＜FootJoy Glove Lineup＞




天然皮革
PURE TOUCH

最高品質の天然羊革を使用。最上級を求めるプレーヤーに究極のフィーリングとパフォーマンスを提供。



＜主な着用プレーヤー＞



キャメロン・ヤング


ジャスティン・トーマス


ハリス・イングリッシュ


イム・ソンジェ


デービス・ライリー


ウィル・ザラトリス






天然皮革
StaSof

PGAツアーで長年にわたり、最も信頼され、そのパフォーマンスが証明されるNo.1グローブ。



＜主な着用プレーヤー＞



ラッセル・ヘンリー


コーリー・コナーズ


サム・スティーブンス


アルドリッチ・ポットギーター


ジョー・ハイスミス


アダム・スコット


サヒス・ティーガラ






天然皮革＋合成皮革
SciFLEX

天然皮革のフィーリング、伸縮性・通気性の高いメッシュ素材が融合したハイパフォーマンスツアーグローブ。



＜主な着用プレーヤー＞



シーマス・パワー







人工皮革
TourGrip

JGTO、JLPGAツアーの多くのプレーヤーが信頼するツアーモデル。ツアープレーヤーが求めるフィーリング、フィット感、グリップ力、耐久性を兼ね備える。



＜主な着用プレーヤー＞



金子駆大


大岩龍一


米澤蓮


小西たかのり


下家秀琉


坂本雄介


長野泰雅


浅地洋佑


原敏之


鈴木晃祐


前田光史朗


谷原秀人






合成皮革
NANOLOCK TOUR

超極細繊維ナノフロント(R)*を掌に使用。


汗や雨でも強力なグリップ力を発揮し、優れた耐久性も備える。


幅広いゴルファーから評価されるロングセラーシリーズ。



*ナノフロント(R)は帝人フロンティア(株)が開発した超極細ポリエステルファイバーです。






＜FootJoy Glove＞



最高品質の管理　-30年以上に渡る自社生産-


フットジョイはグローブに特化した自社工場において製造の全工程を厳格に管理し、業界最高水準の品質と均質性を追求しています。







最高品質の追求　-独自技術と厳格な検査-


最高品質のレザーとフットジョイ独自技術により唯一無二のフィーリング、クオリティ、パフォーマンスをもたらします。



FootJoyのロゴをつけるに相応しいことを証明する一連の検査は他メーカーのグローブではクリアすることはできません。







最高品質の探求　-研究と投資-


グローブに関わる特許を130以上保有。


世界最高峰のプレーヤーの期待を上回るため、継続的な研究と投資を惜しみません。






＜FootJoy（フットジョイ）について＞



歴史


フットジョイは1857年の創業以来、約170年にわたって卓越した靴作りを続けています。


1900年ごろからゴルフシューズの生産を開始し、1923年にFootJoy（フットジョイ）が誕生しました。


1927年に第1回ライダーカップが開催され、アメリカチーム・キャプテンのウォルター・ヘーゲンがフットジョイのシューズを着用して勝利し、大きな注目を浴びました。


1928年の全米オープンではフットジョイのシューズを着用したジョニー・ファレルが球聖ボビー・ジョーンズとの36ホールにもおよぶプレーオフを制し、以後、今日まで世界中のツアーで8,000以上の勝利に貢献しています。


また、1979年にはゴルフグローブ事業に参入し、現在までに約3億枚のグローブを販売し、グローブカテゴリーを牽引しています。



80年連続プロ使用率No.1


1945年にPGAツアーで着用シューズブランドの調査が始まって以来、80年連続で使用率1位を獲得し続けています。


また、1983年にはツアーNo.1のグローブとしての地位を確立しました。世界最高峰のプレーヤーのニーズを理解し、フィードバックを得ることで、彼らの信頼を獲得し、さらに最高の性能と品質を追求することで熱心なゴルファーが求める製品とサービスを提供しています。





＜2025シーズン＞

・PGAツアー　


FJシューズ使用率54%（2位メーカー 12%）



・JGTOツアー　


FJシューズ使用率64%（2位メーカー 10%）








2025シーズン

・PGAツアー　


FJグローブ使用率43%（2位メーカー 20%）


・JGTOツアー　


FJグローブ使用率50%（2位メーカー 16%）






＜ゴルフ専業ブランド＞



フットジョイはゴルフに特化したシューズ、グローブ、アパレル、アクセサリーといったウェアラブルなアイテムを展開するゴルフパフォーマンスブランドです。


現在ではスタンダードとなっているシューズの防水性能の搭載やBOAフィットシステムの採用など、常にフットジョイが業界を牽引してきました。


フットジョイはゴルフというゲームを愛し、革新への意欲とたゆまぬ努力をし続けることでゴルフ界のリーディングブランドであり続けています。