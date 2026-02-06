FJから日本ツアー限定支給モデル『TourGrip』がついに販売開始！

アクシネット ジャパン インク

アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区、代表：岡本好生）が展開するブランド「FootJoy（フットジョイ）」は、国内男女ツアープレーヤーから多くの信頼を得る人工皮革ゴルフグローブ「TourGrip（ツアーグリップ）」を2026年2月6日より一般販売いたします。

フットジョイのグローブは、卓越した品質とパフォーマンスにより、世界最高峰のプレーヤーをはじめ、多くのゴルファーから長年にわたり信頼を獲得してきました。

PGAツアーにおいては、1983年以来、No.1グローブとして他ブランドの追随を許さず、現在では世界中の各ツアーにおいて使用率No.1(※1)を誇り、ゴルフグローブマーケットを牽引し続けています。

※1:PGAツアー、LPGAツアー、Korn Ferryツアー、JGTOツアー使用率No.1：ダレル・サーベイ社調べ

TourGripは、高温多湿な日本の気候に合わせて、約20年前にツアープレーヤー向けに開発されました。

あらゆる天候やコンディションにおいて、プレミアムなフィット感、フィーリング、グリップ力を発揮し、さらに高い耐久性も兼ね備えています。

通常、PureTouchやStaSofなどの天然皮革のグローブを着用するツアープレーヤーが、雨天時にのみ、このTourGripを着用するケースも多く、その高いグリップ力が実証されています。

TourGripは、2025年のJGTOツアー、JLPGAツアーにおいて11勝に貢献し、国内最高峰のプレーヤーのパフォーマンスをサポートしました。

こうした実績を背景に、日本国内の多くの熱心なゴルファーから寄せられたご要望にお応えし、日本ツアー限定支給モデルを商品化する運びとなりました。

ツアーレベルのパフォーマンスをぜひご体感ください。

＜Tour Players＞

【主な着用プレーヤー】

JGTOツアー：金子駆大、大岩龍一、米澤蓮、小西たかのり、下家秀琉、坂本雄介、長野泰雅、浅地洋佑、原敏之、鈴木晃祐、前田光史朗、谷原秀人

JLPGAツアー：鈴木愛、高野愛姫、岡山絵里、工藤遥加、蛭田みな美

＜Photography＞

TourGrip（ツアーグリップ）

FGTG26WT（左手用） / ホワイトFGTG26LWT（右手用） / ホワイト

サイズ：21,22,23,24,25,26cm

プライス：オープン

素材：人工皮革

原産国：タイ

FootJoy公式オンラインストア(https://www.footjoy.jp/)

＜FootJoy Glove Lineup＞

天然皮革PURE TOUCH

最高品質の天然羊革を使用。最上級を求めるプレーヤーに究極のフィーリングとパフォーマンスを提供。

＜主な着用プレーヤー＞

キャメロン・ヤング

ジャスティン・トーマス

ハリス・イングリッシュ

イム・ソンジェ

デービス・ライリー

ウィル・ザラトリス

天然皮革StaSof

PGAツアーで長年にわたり、最も信頼され、そのパフォーマンスが証明されるNo.1グローブ。

＜主な着用プレーヤー＞

ラッセル・ヘンリー

コーリー・コナーズ

サム・スティーブンス

アルドリッチ・ポットギーター

ジョー・ハイスミス

アダム・スコット

サヒス・ティーガラ

天然皮革＋合成皮革SciFLEX

天然皮革のフィーリング、伸縮性・通気性の高いメッシュ素材が融合したハイパフォーマンスツアーグローブ。

＜主な着用プレーヤー＞

シーマス・パワー

人工皮革TourGrip

JGTO、JLPGAツアーの多くのプレーヤーが信頼するツアーモデル。ツアープレーヤーが求めるフィーリング、フィット感、グリップ力、耐久性を兼ね備える。

＜主な着用プレーヤー＞

金子駆大

大岩龍一

米澤蓮

小西たかのり

下家秀琉

坂本雄介

長野泰雅

浅地洋佑

原敏之

鈴木晃祐

前田光史朗

谷原秀人

合成皮革NANOLOCK TOUR

超極細繊維ナノフロント(R)*を掌に使用。

汗や雨でも強力なグリップ力を発揮し、優れた耐久性も備える。

幅広いゴルファーから評価されるロングセラーシリーズ。

*ナノフロント(R)は帝人フロンティア(株)が開発した超極細ポリエステルファイバーです。

＜FootJoy Glove＞

最高品質の管理 -30年以上に渡る自社生産-

フットジョイはグローブに特化した自社工場において製造の全工程を厳格に管理し、業界最高水準の品質と均質性を追求しています。

最高品質の追求 -独自技術と厳格な検査-

最高品質のレザーとフットジョイ独自技術により唯一無二のフィーリング、クオリティ、パフォーマンスをもたらします。

FootJoyのロゴをつけるに相応しいことを証明する一連の検査は他メーカーのグローブではクリアすることはできません。

最高品質の探求 -研究と投資-

グローブに関わる特許を130以上保有。

世界最高峰のプレーヤーの期待を上回るため、継続的な研究と投資を惜しみません。

＜FootJoy（フットジョイ）について＞

歴史

フットジョイは1857年の創業以来、約170年にわたって卓越した靴作りを続けています。

1900年ごろからゴルフシューズの生産を開始し、1923年にFootJoy（フットジョイ）が誕生しました。

1927年に第1回ライダーカップが開催され、アメリカチーム・キャプテンのウォルター・ヘーゲンがフットジョイのシューズを着用して勝利し、大きな注目を浴びました。

1928年の全米オープンではフットジョイのシューズを着用したジョニー・ファレルが球聖ボビー・ジョーンズとの36ホールにもおよぶプレーオフを制し、以後、今日まで世界中のツアーで8,000以上の勝利に貢献しています。

また、1979年にはゴルフグローブ事業に参入し、現在までに約3億枚のグローブを販売し、グローブカテゴリーを牽引しています。

80年連続プロ使用率No.1

1945年にPGAツアーで着用シューズブランドの調査が始まって以来、80年連続で使用率1位を獲得し続けています。

また、1983年にはツアーNo.1のグローブとしての地位を確立しました。世界最高峰のプレーヤーのニーズを理解し、フィードバックを得ることで、彼らの信頼を獲得し、さらに最高の性能と品質を追求することで熱心なゴルファーが求める製品とサービスを提供しています。

＜2025シーズン＞

・PGAツアー

FJシューズ使用率54%（2位メーカー 12%）

・JGTOツアー

FJシューズ使用率64%（2位メーカー 10%）

2025シーズン

・PGAツアー

FJグローブ使用率43%（2位メーカー 20%）

・JGTOツアー

FJグローブ使用率50%（2位メーカー 16%）

＜ゴルフ専業ブランド＞

フットジョイはゴルフに特化したシューズ、グローブ、アパレル、アクセサリーといったウェアラブルなアイテムを展開するゴルフパフォーマンスブランドです。

現在ではスタンダードとなっているシューズの防水性能の搭載やBOAフィットシステムの採用など、常にフットジョイが業界を牽引してきました。

フットジョイはゴルフというゲームを愛し、革新への意欲とたゆまぬ努力をし続けることでゴルフ界のリーディングブランドであり続けています。