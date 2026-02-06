「Mrs. GREEN APPLE」と「and ST」が音楽とファッションを楽しむすべての人へ贈る第2弾コラボアイテムを2026年2月12日（木）よりWEB予約販売スタート！

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：木村 治）は、「Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）」との第2弾コラボレーションアイテムを2026年2月12日(木)よりWEBストア「and ST」で予約販売をスタートいたします。

「and ST（アンドエスティ）」は、「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさをお届けするファッションプラットフォームです。「Mrs. GREEN APPLE」の人々の心に響く音楽を創り出し、発信し続ける姿勢や活動に深く共感したことから、2025年にコラボレーションプロジェクトが始まりました。

「Mrs. GREEN APPLE」のアニバーサリーイヤーである2025年を盛り上げる第1弾の夏のコラボレーションに続き、10月から始動した「and ST」ブランドキャンペーンの一環として、第2弾のコラボレーションを企画。

「Play rhythm, Play fashion!」をテーマに、音楽とファッション、異なるジャンルでありながら人々がワクワクする２つのパワーを融合させたオリジナルグラフィックを描き下ろし、スウェットとブレスレットにのせて、音楽とファッションを楽しむすべての人に向け展開いたします。

■「Mrs. GREEN APPLE × and ST 第2弾コラボレーションアイテム」概要

WEB予約販売期間：2026年2月12日（木）19:00～2026年3月2日（月）11:59

特設サイト：https://www.dot-st.com/cp/mgacollabo02/

予約受付店舗：WEBストア「and ST」

■商品詳細

商品名：Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット

価格：7,990円（税込）

カラー展開：グレー/ホワイト

サイズ：S/M/L/XL

商品お届け時期：2026年3月中旬以降

※お一人様1カラー1サイズ3点までご予約が可能です。

※本商品は、お客様都合による返品・交換を承ることができません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

※and ST TOKYOでも限定数販売予定です。購入希望のお客さまは、and STアプリのアンドエスティチケットより事前来店予約をお願いいたします。

商品名：Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ ブレスレット

価格：5,990円（税込）

カラー展開：シルバー

サイズ：フリー

商品お届け時期：2026年5月中旬以降

※お一人様3点までご予約が可能です。

※本商品は、お客様都合による返品・交換を承ることができません。

※予定数に達し次第、受付終了となります。

※ブレスレットはWEBストア「and ST」での予約販売のみの予定です。

■and ST TOKYOでの販売について

「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」を限定数量、and ST TOKYOで販売します。多くのお客様のご来店が予測されるため、事前来店予約制(先着)といたします。

お申し込みはand STアプリ内「アンドエスティチケット」にて承ります。

カラー・サイズごとに予約日、予約枠数が異なりますので、ご入場希望の日付をご確認のうえ、「アンドエスティチケット」よりお申し込みください。ご利用にはand ST会員登録が必要となります。

※必ずインフォメーションページの注意事項をご覧の上、お申し込みください。

※なお、来店予約は「入場枠の確保および商品在庫を確保」となります。and ST TOKYOでご購入いただく際にカラー・サイズの変更はできかねます。

※1予約1点のみご購入可能です。

来店予約チケットの受付期間：2026年3月10日（火）11:00～2026年3月31日（火）20:50

商品販売期間：2026年3月20日（金）～2026年3月31日（火）

販売店舗：and ST TOKYO

＜and STアプリダウンロードはこちら＞

https://andst.onelink.me/lQzv/xhvbpg44

＜and STアプリをお持ちの方はこちら＞

and ST チケットページ：adastriaapp://events

■and ST TOKYO期間限定特設コーナー概要

and ST TOKYOに、コラボレーションを記念した特設コーナーが登場。

今回のコラボレーションのビジュアルであるグラフィックを中心に、スウェットのサンプルを展示いたします。

※事前来店予約のない方でも特設コーナーをご覧いただけますが、事前来店予約いただいた方優先でのご案内とさせていただきますこと、また、混雑時には入場制限とさせていただきますこと、あらかじめご了承ください。

展開期間：2026年3月20日（金）～2026年3月31日（火）

店舗：and ST TOKYO（東京都渋谷区 神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU 1F）

■Mrs. GREEN APPLEついて

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

2020年にベストアルバム『５』をリリースするも突如活動休止、2022年3月に「フェーズ2開幕」として再始動した。

2023年に5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』をリリースし、アリーナツアー、初のドームライブを成功させ、「ケセラセラ」でレコード大賞を受賞。2024年には、5か月連続でシングルをリリース、そして7月に日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーを開催。9月に公開した映画『The White Lounge in CINEMA』は、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録した。そして、バンドでは初となる2年連続のレコード大賞を「ライラック」で受賞。

デビュー10周年の2025年は、7月にベストアルバム『10』をリリースし、２日間で10万人規模の野外ライブを開催、「クスシキ」から「GOOD DAY」までシングルを6か月連続でリリース。さらに10月～12月にかけて自身最大規模・55万人動員の5大ドームツアーを開催。11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開した。さらに周年の締めくくりとして、展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催。「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK 紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。

ベストアルバム『10』は100万枚を突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が110億回を超える史上初のアーティストとなっている。2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリースした。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/