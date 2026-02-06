【スポーツ報知　馬トク会員限定】報知杯弥生賞ディープインパクト記念 特別招待席にご招待！

株式会社報知新聞社

皐月賞トライアルの第63回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（GII）が、3月8日（日）に中山競馬場で開催されます。報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が運営する競馬専門サイト馬トクでは、会員のみなさまへの感謝を込めて、当日の中山競馬場特別招待席に10組20名様を招待します。

■応募方法

下記の応募フォームより必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

応募フォームはこちら :https://umatoku.hochi.co.jp/campaign/reservedseat_present.html

■注意事項

・当選者の発表は、案内状の発送をもって代えさせていただきます。

・中山競馬場までの交通費および入場料（200円）は当選者のご負担となります。

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。IPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

馬トク https://umatoku.hochi.co.jp/

馬トク公式X https://x.com/umatoku_hochi

スポーツ報知 競馬取材班X https://x.com/hochi_keiba