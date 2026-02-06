しあわせ創造企業「ばんどう太郎グループ」とのコラボ商品　年間200万食を販売する看板商品を再現「坂東みそ煮込みうどん鍋つゆ」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に 22 店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、1975年に茨城県境町にて創業した坂東太郎（本社：茨城県古河市、代表取締役社長：青谷 英将）とのコラボレーション企画から「坂東みそ煮込みうどん鍋つゆ」を 2月10日（火）より新発売いたします。

クイーンズ伊勢丹はオリジナルブランド「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD（ミツコシイセタン ザ・フード）」を展開。自社工場で製造したこだわりのスイーツや惣菜・レトルト商品を中心に開発。さらなるこだわりや独自性を追求したコラボレーション商品を開発しました。

今回、商品づくりにご協力いただいたのは、北関東を地盤とする一大和食ファミレスチェーン、老若男女問わず、お客さまから人気の高い「ばんどう太郎グループ」です。年間200万食も販売しているお店の看板商品で、茨城県を代表するソウルフードのひとつである「坂東みそ煮込うどん」をご家庭でも気軽に食べられないかという想いから開発しました。

「お店の味に近い味をご家庭で」をコンセプトに、味の再現性にこだわり、何度も試作を繰り返し、やっと完成した商品です。お店同様、江戸時代から変わらない伝統製法で大豆と塩のみを原料に、木桶に仕込み、二夏二冬じっくりと熟成させて造られた「カクキュー」の八丁味噌を一部に使用しました。

レトルト商品なので、ご家庭に置いておけば、食べたい時に、いつでもお召し上がりいただけます。白菜、ごぼう、長葱、鶏肉、などお好みの野菜や肉、魚などを入れてお召し上がりください。揚げ玉を入れて煮込んでいただくと、コクがでて、より一層美味しくお召し上がりいただけます。チーズのトッピングや最後の〆としてうどんと卵を入れるのもおすすめです。

大切な家族団欒のお食事のお席でお役に立てれば大変うれしく思います。

■商品概要「坂東みそ煮込みうどん鍋つゆ」

商 品 名：坂東みそ煮込みうどん鍋つゆ

価 格：432 円（税込）※オープン価格

販 売 日：2月 10 日（火）

容 量：1個

※画像はイメージです。

※坂東太郎の各店舗、一部除くクイーンズ伊勢丹の各店舗でもお買い求めいただけます。

【株式会社 坂東太郎について】

昭和50年に茨城県境町にて1号店を創業したそば・うどん・寿司の和食レストラン。

お子様から、おじいちゃんまでおいしい笑顔でお召し上がりいただける和食レストランです。

現在、茨城・栃木・埼玉・群馬・千葉に直営店85店舗、FC4店の合計89店舗を展開する。

（2026年 1月現在）

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

【商品の卸しに関するお問い合わせ先】

エムアイフードスタイル 外販・製造部 営業グループ

TEL：03-6633-4195（午前9時～午後5時）

メールアドレス：gaihan@im-food.co.jp

※土日、祝日、年末年始を除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。

【クイーンズ伊勢丹ネットショップはこちら】

https://www.queensisetan.com/

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

※掲載情報は2026年2月6日現在のものです。