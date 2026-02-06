誕生55周年！世界累計2.5億冊超の英国絵本キャラクター「ミスターメン リトルミス」日本初旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」2月13日(金)オープン

株式会社サンリオ

(C) 2026 THOIP

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、英国の絵本から生まれたキャラクター「ミスターメン リトルミス」の日本初の旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」を2026年2月13日(金)東京・原宿にオープンいたします。旗艦店は、人間の持つ様々な性格や特徴を表現するキャラクターたちと、「個性ってワクワク！」をテーマにした、遊び心あふれる世界観をお楽しみいただけます。ファッション、ライフスタイルにこだわったグッズをラインアップするほか、オープンを記念した数量限定のノベルティ配布を実施いたします。

「ミスターメン リトルミス」は、1971年に英国の作家・イラストレーターであるロジャー・ハーグリーヴスによって描かれた絵本のキャラクターです。絵本シリーズは、世界17言語で400冊以上が出版、グローバルで累計2億5,000万冊以上が販売されており、人間の持つ様々な性格や特徴、個性を表現し、世界共通の普遍的なストーリーや価値を発信してきました。

2011年にサンリオがキャラクターを保有して以降も、その精神は変わることなく、さらにグローバルな広がりを続けています。

英国やフランスといった歴史ある市場に加え、米国、オーストラリア、アジア地域など世界中の子どもから大人まで幅広い世代に支えられ、ライフスタイルブランドとしてグローバルで認知されています。カラフルで個性豊かな親しみあるキャラクターは90以上へと拡大しました。日本国内においては、サンリオが2013年にライセンス事業展開を開始しました。

現在、グローバルに新作アニメシリーズをYouTubeで配信しているほか、第２弾アニメシリーズをテレビ向けに制作、2025年12月には映画制作の始動も発表するなど、絵本から生まれたキャラクターとして出版事業を土台としながらも、ダイナミックなエンターテイメント領域への拡張を目指しています。そうしたなかで、世界観を実際に見て触れられる体験提供のリアル接点の場として、原宿に旗艦店をオープンする運びとなりました。

詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/shop/mr-harajuku-open-20260206/

「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」店舗概要

オープン：2026年2月13日(金)

所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-8

営業時間：11：00～18：00 (定休日：12月31日、1月1日)

電話番号：03-3470-1180

◆カラフルな色使いがかわいい人気シリーズを販売！

ぬいぐるみ、シリコーンミニポーチ、ラバーキーホルダー、ポーチ、トートバッグなど、日常使いしやすく、コーディネートのアクセントにもぴったりなアイテムを取りそろえています。ファッションやライフスタイルにこだわり、遊び心を加えた、表情豊かなキャラクターたちのグッズをお楽しみいただけます。

オープン記念！店舗限定で数量限定ノベルティをプレゼント

◆先着で数量限定購入特典のノベルティをプレゼント

オープンを記念して、店内商品をご購入されたお客様を対象にオリジナルペーパーバッグをプレゼントいたします。さらに、2,200円(税込み)以上をご購入の方を対象に、店内設置のカプセルトイに使用できるコイン1枚をお渡しし、缶バッジ(全13種)をランダムで1個プレゼントいたします。詳細はURLよりご確認ください。

※お渡しはお一人様につき1 回限りです。予定数量に達し次第、配付を終了いたします。

◆原宿竹下通りで特別デザインのスティックバルーンをプレゼント

ペーパーバッグ缶バッジ

下記期間中、スティックバルーン(全3種)をランダムで1個プレゼントを予定しています。

配布場所：旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」前

「CUTE CUBE原宿 CANDY☆A☆GO☆GO! ポップアップスペース」前

配布期間：2026年2月14日(土)、15日(日)11：00～17：00

※お渡しはお一人様につき1回限りです。予定数量に達し次第、配布を終了いたします。

新商品「MR. MEN LITTLE MISS バスデザインシリーズ」を3月4日(水)発売

スティックバルーン

「個性って、ワクワク！」をコンセプトに、ファッションアイテムを中心に、デザイン性と遊び心を兼ね備えた新商品を発売いたします。

日常やイベントで取り入れやすい、Tシャツ、ナップサック、ミニショルダーバッグ、ポーチ、ミニコインケースのほか、キャラクターそれぞれの個性に合わせてデザインをあしらった、ミニトートバッグ、ソックス、立体キーホルダーの全23アイテムをラインアップ。

2月13日(金)より二子玉川で「こどもおやつマルシェ」、「MR. MEN LITTLE MISS フェア」を開催

詳細はURLよりご確認ください。

１.おやつ市場 in 二子玉川ライズで「こどもおやつマルシェ」開催

子どもたちが好きなおやつを選んで、お買い物体験を楽しめるスペシャルイベント。

開催期間：2026年2月13日(金)～2月15日(日)

URL：https://oyatsu-ichiba.jp/

２.二子玉川 蔦屋家電 2F 絵本コーナーで「MR. MEN LITTLE MISSフェア」開催

楽しくてワクワクする絵本シリーズやオリジナルグッズを販売。

開催期間：2026年2月13日(金)～3月15日(日)

URL：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/52534-1046220129.html

「ミスターメン リトルミス」 プロフィール

「ミスターメン リトルミス」は、英国の絵本から誕生し、2026年に55周年を迎えた、世界中で愛されているキャラクターです。登場するキャラクターは90種類以上に及び、人間のさまざまな性格・感情・特徴などをユニークに表現しています。

「個性ってワクワク！」というブランドコンセプトのもと、ひとりひとりの異なる個性を大切にし、その違いをポジティブに楽しむことで、ワクワクする気持ちを届けています。

◆「ミスターメン リトルミス」公式キャラクターサイトがリニューアル！

個性豊かな仲間たちが暮らす「ミスターメン リトルミス」の世界を覗くことができます。

【キャラクターサイト】https://www.sanrio.co.jp/special/ilovemrmen/

【YouTube】https://www.youtube.com/@sanriojapan/playlists

【Instagram】https://www.instagram.com/mrmen_jp/

【X】https://x.com/mrmen_jp

<商品販売概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37629/table/718_1_53b3c7b2db2a4a4a8d3f59f0214b032a.jpg?v=202602060321 ]

※状況により、予告なく個数制限が変更、販売方法が異なる場合がございます。詳細はURLよりご確認ください。

※配送状況により商品やノベルティが開催初日の開店時に間に合わない場合もございます。ご了承ください。

※電話での問い合わせ(数量の確認など)の回答、取り置き、配送は致しかねますのでご了承ください。

※数量限定のため、期間中であっても変更、売り切れの場合がございます。

※商品の転売、譲渡、複製は禁止です。

※仕様、デザイン、色などが予告なく変更になる場合がございます

一般からの問い合わせ先：（株）サンリオ コンタクトセンター(土日祝日を除く平日10時～17時)

https://contact.sanrio.co.jp/hc/ja/requests/new