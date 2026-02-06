「ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ」初コラボグッズが発売決定！人気陣営「妄想エンジェル」の新規コラボデザインを公開

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントのブランドであるHoYoverse（運営：株式会社COGNOSPHERE）は、最新都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』と、株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、以下サンリオ)の人気キャラクターである『サンリオキャラクターズ』とのコラボグッズを、2026年2月11日（水）より全国のGiGOグループのお店およびアニメイトにて発売いたします。

⬛︎『ゼンレスゾーンゼロ』の人気陣営「妄想エンジェル」が、『サンリオキャラクターズ』との特別なコラボレーションを実現！

『ゼンレスゾーンゼロ』からは「妄想エンジェル」と「ボンプ」、そして『サンリオキャラクターズ』からはマイメロディ、シナモロール、クロミ、ハローキティが登場します。

「妄想エンジェル」のボーカル担当である「アリア」は「マイメロディ」を手のひらに乗せて喜ぶ姿、作曲担当「千夏」の頭上では「シナモロール」がご機嫌な表情を見せています。リーダー兼ダンス担当の「南宮羽」は「クロミ」とペアアップ、「ボンプ」は「ハローキティ」の衣装に着替えて、お互いの背中に寄りかかる可愛らしい姿も描かれています。

今回のコラボグッズにおいて、二種類の新規コラボデザインを用意しています。「妄想エンジェル」と「サンリオキャラクターズ」それぞれ違うポーズや表情をお楽しみいただけます。

▲等身大コラボデザイン▲ミニキャラコラボデザイン

⬛︎全国のGiGOグループのお店およびアニメイトにてオリジナルグッズの発売とコラボキャンペーンを開催！

【開催期間】2026年2月11日(水)～2026年3月1日(日)

＜GiGO＞ 詳細は特設サイトをご確認ください。

【開催場所】全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

【開催内容】GiGOグループのお店限定景品の展開、マストバイキャンペーン

【特設サイト】https://campaign.gendagigo.jp/2602/zenless-sanrio/

【対象景品】

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・デザインはすべてイメージです。

【マストバイキャンペーン】

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルノベルティをランダムで1つ進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・デザインはすべてイメージです。

＜アニメイト＞ 詳細は特設サイトをご確認ください。

【開催場所】全国のアニメイト、アニメイト通販

【開催内容】期間中、対象商品をご購入2,200円(税込)毎にクリアカード(全8種)を1枚プレゼント

【特設サイト】https://www.animate.co.jp/ex/zenless-sanrio/

【対象商品】

【特典内容】クリアカード(全8種)

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・デザインはすべてイメージです。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

＜参考情報＞

■『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

■ゲーム概要

タイトル：『ゼンレスゾーンゼロ』

ジャンル：都市ファンタジーアクションRPG

対応OS：PlayStation(R)5/PlayStation(R)5 Pro/Xbox Series X|S/Xbox Cloud Gaming/PC/iOS/Android

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

■『ゼンレスゾーンゼロ』の最新情報はこちらから

【ゼンレスゾーンゼロ 公式サイト】

https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/

【ゼンレスゾーンゼロ 公式X】

https://twitter.com/ZZZ_JP

【ゼンレスゾーンゼロ 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@ZZZ_JP

■『HoYoverse』について

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

(C)COGNOSPHERE

※「PlayStation」、「PS5」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※「Xbox Series X|S」は、米国Microsoft Corporationの米国および／またはその他の国における登録商標または商標です。