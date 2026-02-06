【シャノン活用事例】イベント運営の工数を90%削減。低負荷なMA運用で実現した、リアルとデジタルを繋ぐDX事例

株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976 以下シャノン）は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 （本社：東京都江東区、取締役社長 旗生 泰一、以下富士フイルムビジネスイノベーションジャパン）における、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下シャノンMA）」の活用事例を発表いたします。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社は、2021年4月に国内の販売部門と全国の販売会社が統合して誕生した、富士フイルムグループのビジネスイノベーション領域を担う国内統括販売会社です。

長年培ってきた「紙の情報を複写する」技術を礎に、現在は複合機・プリンターなどのオフィス機器提供にとどまらず、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するソリューションプロバイダーとして進化を続けています。

■シャノンMA導入の目的

■シャノンMA導入の効果

■事例インタビュー

- 全国規模で展開するイベント運営の自動化と工数削減- 専門部隊ではない現場担当者が使いこなせるツールの導入- デジタル（Web・メール）とアナログ（イベント・対面営業）の施策統合- 劇的な工数削減と自動化：LP（ランディングページ）からの申し込みにより、受講票発行から来場認証まで一気通貫で自動化し、申込管理の工数を約90％削減- 低負荷な運用による内製化：直感的なUIにより、未経験者でも本来の業務の合間にLP作成やメール配信を自力で行える体制を確立- 顧客データ活用による施策の高度化：行動ログや参加履歴の統合により、一斉配信から顧客の興味関心に寄り添ったパーソナライズな施策の展開が可能に

イベント運営の工数を90%削減。低負荷なMA運用で実現した、リアルとデジタルを繋ぐDX事例

https://www.shanon.co.jp/case/wholesale/fbj/

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp