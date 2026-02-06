妖怪のイメージが変わる「新感覚妖怪バラエティ」東京ホテイソン・たけるがMCとして加入！「妖怪とあそぶseason2」2026年2月18日（水）深夜1:39～放送スタート！

名古屋テレビ放送株式会社

(写真左から：東京ホテイソン・たける、はおまりこ、河野隼也)

■番組内容

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）と、CS「エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ」を運営する名古屋テレビネクスト株式会社が制作するオリジナル番組。

河童、天狗、座敷童、ぬりかべ、土蜘蛛、のっぺらぼう・・・古の世から人知を超えたものとして存在してきた妖怪たち。家に住み着くもの、動物が変化したものなど、不思議と怪異がつまった古今東西の妖怪の奥深さに触れ、ひたすら愛おしむ！妖怪のイメージが変わる「新感覚妖怪バラエティ」。

■初回は新MCたける（東京ホテイソン）も参加しての妖怪常識クイズ！

初回2月18日（水）の放送は、妖怪大好き！という方はもちろん、妖怪をまったく知らない人でも楽しめる絶対に知っておきたい常識クイズ！とはいっても、難問だらけ！？“不正”まで起きてしまうほどの熱い戦いの中、妖怪が大好きという新MCたける（東京ホテイソン）は、その知識を披露できるのか？

(妖怪常識クイズに挑戦する新MCたけるとゲストの鹿目凛、羽瀬絵里奈)

■放送ラインナップ

＃1：これであなたも妖怪通に！妖怪常識クイズ～！！（ゲスト：鹿目凛、羽瀬絵里奈）

＃2：妖怪のプロが語り尽くす！「クセスゴ妖怪 BEST５」（ゲスト：蛙坂須美）

＃3：妖怪で笑わせろ！「妖怪お笑いグランプリ」（ゲスト：ウォーターズ、忠犬立ハチ高、レインマンズ）

＃4：我こそは妖怪知識博士！妖怪ウンチク王決定戦（ゲスト：夜馬裕、式水下流）

＃5：たけるを興奮させろ！あなたのそばの妖怪怪談（ゲスト：夜馬裕、チビルマ）

＃6：これであなたも妖怪通に！チームで挑む「妖怪常識クイズ」（ゲスト：鹿目凛、羽瀬絵里奈）

(＃3：妖怪で笑わせろ！「妖怪お笑いグランプリ」)(＃4：我こそは妖怪知識博士！妖怪ウンチク王決定戦)

■放送終了後にはTVer・Locipoで配信！

本番組は放送終了後、TVer・Locipoでの見逃し配信が決定！ （放送終了後４週間）

スマートフォンやタブレット、PCから、いつでもどこでも「妖怪とあそぶseason2」をチェックしてください！

【視聴ページ】

https://tver.jp/series/sr8lte9jlv（TVer）

https://locipo.jp/series/1600（Locipo）

【番組概要】

■タイトル：『妖怪とあそぶseason2』

■出演：東京ホテイソン・たける

はおまりこ（怪異とあそぶマガジン『BeːinG』編集／怪談師）

河野隼也（妖怪文化研究家）

■放送日時：2026年2月18日（水）より 毎週水曜 深夜1:29～2:00（全６話）

（愛知・岐阜・三重の東海エリアで放送）※都合により放送時間が変更になる可能性がございます。

■番組HP：https://www.nagoyatv.com/yokaitoasobu/

■配信：放送終了後、TVer＆Locipoでも見逃し配信

TVer ：https://tver.jp/series/sr8lte9jlv

Locipo：https://locipo.jp/series/1600

◆CS「エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ」でも放送中！

詳しくは

■エンタメ～テレHP：https://www.entermeitele.com/horror/yokaitoasobu2.html

■公式X：@yokaitoasobu

(C)2026「妖怪とあそぶseason2」製作委員会