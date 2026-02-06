シリーズ完結後も世界は続く。「STRANGER THINGS FOREVER」キャンペーン開催 英国 ROYAL MAIL 公式特製グッズをPGSが限定配布

株式会社JAMSHOPPING

株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級の映画・ドラマ・音楽・スポーツ・アニメ等のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、人気ドラマ『STRANGER THINGS』のキャンペーン、STRANGER THINGS FOREVER プレゼント・キャンペーンを2026年2月5日（木）～3月8日（日）まで開催いたします。

英国ROYAL MAILによる特別なデザインの公式封筒

『STRANGER THINGS』は、ドラマシリーズとしては一区切りを迎えました。しかし、この世界は広がり続けて行きます。PGSは、名作『STRANGER THINGS』をいつまでもファンに楽しんでもらいたいという想いから、STRANGER THINGS FOREVER プレゼント・キャンペーンを企画しました。

【キャンペーン概要】

名称： STRANGER THINGS FOREVER プレゼント・キャンペーン

内容： STRANGER THINGS 関連公式商品を5,000円（税込）以上購入で、

もれなく英国 ROYAL MAIL 製公式封筒＋特製シートSET を1点プレゼント

期間： 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

対象店舗： 日本最大級の映画・ドラマ・音楽・スポーツ・アニメ等公式グッズ・ストア「PGS」

URL： https://www.pgs.ne.jp

※特典は数量限定のため、期間内であってもなくなり次第終了となります。

※特典は1回のご注文につき1点となります。

※プレゼントは商品とは別送となり、後日発送いたします。

★おすすめ商品★

今回のキャンペーン・コレクションには、シリーズを象徴する定番アイテムに加え、シーズン終了にあわせた最終販売商品も含まれています。

■HELLFIRE CLUB ラグラン七分袖Tシャツ

★HELLFIRE CLUB ラグラン七分袖 | ラスト販売 / Tシャツ / メンズ［価格： 6,680円（税込）］

シーズン4で登場以来、人気No.1商品となった HELLFIRE CLUB のラグラン七分袖Tシャツ。今回特別にPGSのために限定の追加生産が決定しました。これが最終販売になります。

■英国ROYAL MAIL製 公式記念切手・メダル

★（左）限定公式 プレステージ・スタンプブック / 切手・レター品［価格： 10,800円（税込）］

★（中）限定公式 コレクターズ切手シート / 切手・レター品［価格： 6,980円（税込）］

★（右）限定公式 Eleven & Vecna メダルカバー（限定5,000点） / 切手・レター品［価格： 9,980円（税込）］

日本ではなかなか手に入らない、1516年から続く長い歴史を誇る英国 ROYAL MAILが発行する限定の記念切手やメダル。その他にもポストカードセットなどもございます。

（左）【限定数追加予約受付中】DEMOGORGON ランプ［価格： 11,800円（税込）］

（中）【世界限定9,995個】WSQK The Squawk キーホルダー［価格： 3,200円（税込）］

（右）【完売後は入手困難！ 予約受付中】Will Byers (Hive Mind) Funko Pop!［価格： 3,280円（税込）］

（左）【世界限定2,000枚】DEMOGORGON LIVE ポスター［価格： 1,500円（税込）］

（中）【世界限定995枚】The Rise of Vecna Art Print コレクタブル品［価格： 6,800円（税込）］

（右）【最終販売商品】SURFER BOY PIZZA バックプリントありTシャツ［価格： 4,980円（税込）］