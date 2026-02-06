福利厚生サービス「カロリパークス」“使われ続ける福利厚生”を伝えるため、ロゴ・ホームページを全面リニューアル

株式会社びねつカロリパークス公式ホームページ

福利厚生サービス「カロリパークス」を展開する株式会社びねつ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：高嶺 克也）は、デジタル環境の変化や多様化する検索行動を踏まえ、サービスの価値がより伝わる内容へとサービスロゴとホームページを全面的にリニューアルいたしました。

リニューアルの背景

カロリパークス :https://www.calorie-perks.com/lp/

近年、福利厚生制度は多くの企業で導入が進む一方で、「制度はあるが、実際には使われていない」という課題が指摘されています。

当社が実施した「福利厚生に関する調査（※1）」では、過去1年間に福利厚生を一度も利用していない人が、オフィスワーカーで32.9％、現場ワーカーでは46.5％にのぼることが明らかになりました。

さらに、福利厚生を利用していない理由として最も多かったのは、働き方を問わず「自分には関係ない内容が多い」という回答でした。加えて、「利用条件がわかりにくい」「手続きや申請が面倒」といった声も多く、現場ワーカーでは「時間が合わない」という理由も同様に上位に挙がっています。

Q福利厚生を利用した回数Q福利厚生を使っていない理由

これらの結果から、福利厚生が“不足している”のではなく、制度の価値や使い方が十分に伝わらず、日常に届いていないことが大きな課題であることが明らかになりました。

こうした背景を受け、カロリパークスでは「なぜ使われないのか」「どこで理解が止まっているのか」を改めて見直し、サービスの考え方や利用シーンが直感的に伝わるよう、ロゴおよびホームページのリニューアルを実施しました。

従来の情報を並べる構成から、検討段階に応じて“次に取る行動が自然に見える”情報設計へと転換し、課題理解から活用イメージ、導入事例、運用のヒントまでを迷わず確認できる導線を整えています。

今回のリニューアルを通じて、福利厚生を「導入する制度」から「日常の支えとして使われ続ける仕組み」へと進化させ、働く人一人ひとりに確実に届くサービスづくりをさらに強化してまいります。

（※1）調査概要：https://www.calorie-perks.com/lp/news/pressrelease251127/

【調査方法】 インターネット調査

【調査地域】 全国

【調査期間】 2025年10月29日(水)～10月31日(金)

【調査対象】 全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女

【サンプル数】 533人

【留意事項】本リリースに記載されている各ワーカーは以下のように定義しています。

・オフィスワーカー：オフィス、デスクワークを中心とした働き方

・現場ワーカー：オフィス以外、現場を中心とした働き方

リニューアルにおける3つのポイント

コンセプト

- 課題起点でサービスを理解できる構成へ刷新- キャラクターを活用した親しみやすい表現- 「導入事例（https://www.calorie-perks.com/lp/interview/(https://www.calorie-perks.com/lp/interview/)）」と「お役立ち記事（順次更新）」コンテンツの拡充ロゴは健康が続いていく、利用者に寄り添うデザインカロリパークスlogo

健康が日常の中で自然に続いていくことを、ひとつながりのラインで表現しました。

頭文字の「カ」をキャラクターとして取り入れることで、福利厚生を身近で親しみやすい存在として表し、利用者一人ひとりに寄り添いながら歩み続けるサービスであることを象徴しています。

ホームページはキャラクターを活用し、楽しく直感的にわかりやすいデザイン

キャラクター化したシンボルマークが、カロリパークスのサービスを語りかけるように案内することで、福利厚生を「制度」ではなく「日常で使われるサービス」として直感的に理解できるデザインを採用しました。他社にはない切り口で、親しみやすさと分かりやすさを大切にしながら、カロリパークスらしい福利厚生のあり方を楽しく伝えるページを目指しています。

今後の展開

カロリパークスは、働く人の“日常”に寄り添う福利厚生を目指し、「歩く・食べる・眠る」といった日々の行動が、特別な意識や手間なく健康づくりにつながる環境を整えています。

今後も、利用実態や現場の声をもとに、働く人の生活全体を支える福利厚生プラットフォームとして進化を続けてまいります。

「カロリパークス」について

「カロリパークス」は、スマートフォンアプリを活用した福利厚生サービスです。

従業員の健康増進をサポートする機能と、日々の生活を豊かにするサービスを組み合わせることで、企業の健康経営をサポート、従業員の満足度と定着率向上に貢献します。導入企業では、利用率82％・満足度98％・継続率96％（※2）という高い実績を誇り「導入しただけで終わらせない、“届く福利厚生”」として注目を集めています。

※2：2024年自社調べ

1. カロリパークス「福利厚生サービス」- 食事記録・管理機能・撮影した食事の写真からカロリーを自動推定し、1日の摂取カロリーを記録・管理- AIサジェスト機能・目標クリアのための歩行量・時間をAIが自動提案- 健診データ管理・健康診断・人間ドック結果を可視化・再検査項目を自動でアラートし受信忘れ防止・定期診断時期のお知らせ- ポイントプログラム・ランキング機能・日常の「歩き」をポイント化し、従業員同士で競えるランキング機能を搭載・貯まったポイントは抽選でPayPayポイントに交換可能- 歩数・距離・時間計測・1日の成果を数値とゲージで表示し、達成感を実感- 消費カロリー計算・登録情報から週・月・年単位のカロリーを算出- 脱炭素量表示・歩行距離をもとに、交通機関利用時の脱炭素量を可視化- 睡眠計測・心拍数や体の動きから睡眠状態を分析し、睡眠の質をスコアとして算出- チャット・掲示板機能・社内コミュニケーションや情報共有をアプリ 上で一元化・リモート環境でも一体感のある情報伝達を実現2．カロリパークス会員限定「レシート買取サービス」

会員を対象に、日常生活で使う光熱費・通信費・コンビニなどのレシートをマーケティング調査として買い取る仕組みを導入（※給与所得には該当しません）。年間流通額は約6億2,190万円（2025年実績）と、多くのユーザーに活用されています。対象は全国約131万店舗・施設あるため、 「特別な施設を探さなくても、いつものお店で使える」実用性の高さが支持されています。

株式会社びねつについて

インターネットと少しのアイデアによって、情報を『無料化』『最新化』『最量化』し、1人でも多くの人々に、新たな出会い、新たな経験、新たな気づきを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社びねつ

設立 ：2015 年 2 月

代表者 ：代表取締役社長 高嶺 克也

資本金 ：3,410万円（資本準備金含む）

所在地 ：那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル10F

URL ：https://be-netz.com/index.php

事業内容 ：法人向け福利厚生サービス、成果報酬型求人サイト、転職支援サービス