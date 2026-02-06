全国のストライプインターナショナル店舗にて衣料品回収を実施・『STRIPE Eco fair』を2月21日(土)より開催！

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社: 岡山県岡山市、代表取締役社長: 川部将士）は、サステナブルな取り組みの一環として、不要になった衣料品を回収するキャンペーン『STRIPE Eco fair』を2026年2月21日（土）より開催いたします。

本キャンペーンは、当社でのご購入品に限らず、不要になった衣料品および服飾雑貨を回収し、一般社団法人Withal（ウィゾール）が展開する『Withalプロジェクト』を通じて、新たな資源として循環させる取り組みです。

昨年9月の実施に続き、2月21日（土）から3月15日（日）までの期間限定で『STRIPE Eco fair』を開催いたします。期間中、衣料品をお持ち込みいただいたお客様には、全国のストライプインターナショナル店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」でご利用いただける500円OFFクーポン券をプレゼントいたします。この機会にぜひお近くの店舗へお越しいただき、環境保全活動にご協力ください。

今後も当社では、環境へ配慮したモノづくりに加え、持続可能な社会の実現を目指し、サステナビリティ活動に取り組んでまいります。

■『STRIPE Eco fair』 概要

実施期間：2026年2月21日（土）～3月15日（日）

回収店舗：全国のストライプインターナショナル店舗（一部対象外店舗あり）

対象外店舗：Green Parks おやまゆうえんハーヴェストウォーク、Green Parks 半田、earth music&ecology 江釣子ＳＣパル、koe donuts kyoto

回収対象アイテム：衣料品全般および服飾雑貨（靴、バッグ、マフラーなど）

※ストライプインターナショナル製品以外も対象

※洗濯済みの商品に限ります

回収対象外アイテム：貴金属アクセサリー、着物、下着、靴下、制服類、エコバッグ、汚れがひどいもの

回収点数：1度のお持ち込みにつき最大5点まで

お持ちいただいた衣料品1点につき500円クーポン券を1枚差し上げます

※特設ページはこちら：https://stripe-club.com/cts1/stc/2602/ecofair/

■クーポンについて

ご利用期間：2026年2月21日（土）～4月5日（日）

ご利用店舗：全国のストライプインターナショナル店舗

対象外店舗：Green Parks おやまゆうえんハーヴェストウォーク、Green Parks 半田、

earth music&ecology 江釣子ＳＣパル、koe donuts kyoto

※クーポンは、現金・金券とは交換できません。

※クーポンは、有効期間が経過した後は一切ご利用いただけません。

※クーポンの、複製・第三者への譲渡・SNSへの掲載は禁止します。

※クーポンは、紛失・盗難・破損の際も、再発行いたしません。

※クーポンは、当社が展開する直営店舗および公式オンラインショップでご利用いただけます。

（一部対象外店舗あり）

※他クーポンとの併用はできません。

・店舗でのご利用について

※購入金額5,000円（税込）毎に500円OFFクーポンを1枚ご利用可能です。

※店舗内全商品が対象となります。

※クーポンは1枚につき1回限りのご利用できます。クーポンはご利用後に回収いたします。

・自社ECサイト「STRIPE CLUB」でのご利用について

※購入金額5,000円（税込）以上のお会計で500円OFFクーポン1枚のご利用が可能です。

※本クーポンは、お一人様1回限りのご利用です。

（本クーポンを複数枚お持ちの場合は、対象店舗でご利用ください。）

※福袋は対象外となります

■一般社団法人Withalについて

マルチサーキュラーエコノミーという新しいリサイクルを実現。

Withal（ウィゾール）は地球環境問題に取り組む資源環境プロジェクト。

https://www.instagram.com/withal_multi_circular_economy/