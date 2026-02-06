【仙台うみの杜水族館】『プレミアムナイトイベント 深海ナイト水族館 ～ディープな魚の知識を味わう特別な夜～』【２０２６年３月７日(土)１８：００～２０：３０】

株式会社 横浜八景島

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館、『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年３月７日(土)の閉館後、生物について”深く“楽しく学べるナイトイベント「深海ナイト水族館」～ディープな魚の知識を味わう夜～を開催いたします。

深海生物の魅力発信と謎の追求を目的とした動画企画「深海生物クッキング」でコラボレーションしている生物ライターの平坂寛氏をゲストに迎え、トークショーを開催します。さらに、様々な深海生物の標本の展示や、仙台うみの杜水族館が誇る魚のマニアックな知識をもつ副館長＆飼育員による大水槽 いのちきらめく うみを語るトークショーを開催！『宮城県沖合底びき網漁業協同組合』、『石巻専修大学』、『環境生態工学研究所（E-TEC）』、『株式会社鐘崎』、『東北生活文化大学短期大学部』、『宮城県気仙沼向洋高等学校』とのコラボブースの登場と盛りだくさんです。深海生物だけではない、魚たちの魅力をたっぷりとお楽しみいただけます。

◼️深海ナイト水族館とは

『仙台うみの杜水族館』では、「日本酒ナイト水族館」や「おひとりさまナイト水族館」など様々なプレミアムナイトイベントを開催しています。深海ナイト水族館は、深海の謎を追求する面白さ・不思議な深海生物の魅力を楽しくお伝えし、多くの方々を深海の世界へ誘う人気のナイトイベントです。

日本は世界有数の深い海を有する国でありながら、深海は未だに謎の多い未知の世界です。『仙台うみの杜水族館』では、深海の謎を追求する面白さをご体感いただける深海生物展示「深海ラボ」や、深海の未利用魚の利用価値の創出を目的とした動画コンテンツ「深海生物クッキング」など深海の謎を解明すべく、様々な取り組みを行ってまいりました。

今回は、深海生物の標本展示のほか、生物ライター平坂寛氏のトークショーや、日頃から仙台うみの杜水族館とつながりのある様々な機関との特別コラボブースの設置など、深海生物についてはもちろんのこと、多角的に魚たちの魅力や知識を“深く”楽しく学べるコンテンツが盛りだくさんです。

【深海ナイト水族館特別コンテンツ】

・生物ライター 平坂寛氏 特別トークショー

・深海生物の標本展示

・大水槽 いのちきらめく うみを語るトークショー

・超マニアックおさかなクイズ

・特別コラボブース

協力：『宮城県沖合底びき網漁業協同組合』、『石巻専修大学』、『株式会社鐘崎』、『環境生態工学研究所（E-TEC）』『東北生活文化大学短期大学部』『宮城県気仙沼向洋高等学校』

【 開 催 概 要 】

日 程：２０２６年３月７日(土)

時 間：１８：００～２０：３０(最終入館１９：３０)

料 金：大人 ２，５００円

シニア １，９００円

中高生 １，８００円

小学生 １，３００円

幼児 ９００円

年間パスポートをお持ちの方 ３００円（一律）

販 売：前売券 仙台うみの杜水族館公式ＨＰ(2/6 12時より販売開始)

当日券 チケット売り場券売機

※チケットは数量限定。

前売券完売の場合、当日券の販売はございません。

交 通：一般駐車場利用可能。シャトルバスの運行はありません。

◼️生物ライター 平坂寛氏 特別トークショー

生物ライター平坂寛氏によるスペシャルトークショーを開催いたします。

当館の深海展示とリンクした宮城県に生息する深海生物や深海の環境についての解説をはじめ、世界各国のユニークな生きものなど様々な生きものについて紹介します。

さらに、“五感を通じて生物を知る”をモットーにしている平坂氏ならではの視点からみた様々な生物についての解説を行います。深海生物を食べ、筋肉の付き方や味から生態や特徴を知るだけでなく、市場に流通しない未利用の生きものの利用価値の創出など、さまざまな取り組みを紹介します。

※イメージ

時 間：１9：１５～２０：００（約４５分間）

場 所：２階 うみの杜スタジアム

◼️深海生物の標本展示

オニキンメ、テングギンザメ、ダイオウグソクムシなど、様々な深海生物に触ることができる貴重な機会です。

深海生物の魅力を直接ご体感いただけます。（協力：宮城県沖合底びき網漁業協同組合）

オニキンメテングギンザメダイオウグソクムシ

※生きものは変更となる場合がございます。

場 所：１階 エントランス

◼️大水槽 いのちきらめく うみを語るトークショー

仙台うみの杜水族館が誇る魚についてマニアックな知識を持つ飼育員＆副館長が、当館の目玉展示である大水槽 いのちきらめく うみの魅力・こだわり・飼育員だからこそ知る知識を語ります。

お客さまからの質疑応答コーナーなども実施し、ここだけでしか聞けない裏話も聞けるかも！？

※観覧場所には限りがございますので、ご観覧いただけない場合がございます。

時 間：１８：３０～１８：５０

場 所：１階 大水槽 いのちきらめく うみ

◼️超マニアックおさかなクイズ

仙台うみの杜水族館の「魚類チーム」＆副館長が考えた、超難題クイズのパネルを設置します。

個性豊かな解説文もご注目ください。

場 所：館内各所

◼️深海ナイト水族館 特別コラボブース

日頃から仙台うみの杜水族館とつながりのある様々な機関と連携し、深海生物や海の環境について楽しく学べる特別コラボブースを設置！ ポスター掲示や取り組みの紹介など、多岐にわたる学びの場で、多くの方々と生きものの世界とのつながりをうみだします。

石巻専修大学ブース

金華山沖合で獲れた深海魚・未利用魚を人類に役立つ自然に優しい素材に加工する研究を紹介します。

場 所：エントランス

未利用魚活用展示＆試食コーナー（株式会社鐘崎ブース）

食を提案する企業である株式会社鐘崎が、海と・地域と・お客さまと「おいしい」をキーワードにつながる未来を創るプロジェクト活動の展示と、未・低利用魚を活用した商品の試食を提供します。

場 所：1階 「wakuwaku ocean」フードコート横

環境生態工学研究所（E-TEC）ブース

身近な生きものたちにも、光の届かない深海のように暗い『夜』がやってきます。夜の生きものたちの活動の様子を見たり、松島湾で行う調査・状況を説明するブースを設置します。

場 所：1階 「アマモ うみの揺りかご」

東北生活文化大学短期大学部ブース

暗闇で自ら光る生物、紫外線によって体に浮かび上がる光、「好きな色」「嫌いな色」の光を見分ける姿――海の生きものたちと「光」の不思議な関係をご紹介します。

場 所：1階 「親潮 冷たいうみ」親潮ギャラリー

宮城県気仙沼向洋高等学校ブース

令和７年度の宮城県気仙沼向洋高等学校の探究学習「課題研究」で取り組んだ、海や水産未利用資源の有効利用に関する研究についてまとめたパネルを展示し、生徒が研究について紹介します。

場 所：２階 「世界のうみ」各所