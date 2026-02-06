ポップしなないで×伊豆見香苗の絵本『どっぽん！バスボール』本日発売！ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲も同時リリース！

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでと、自身とも親交の深いクリエイター・伊豆見香苗がタッグを組んで制作した絵本『どっぽん！バスボール』が本日2月6日「お風呂の日」に発売となり、ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲「どっぽん！バスボール」も同時リリースとなった。


刊行は伊豆見香苗の絵本第1弾『えっびっ このこ だいっきらい』も手掛けた「いちばん自由な出版社」の303BOOKS株式会社となる。



テレビ東京系子ども番組『シナぷしゅ』でお馴染みのポップしなないで×伊豆見香苗による強力タッグ。


今回のテーマは、みんな大好きバスボール！本日20時には、伊豆見香苗氏によるテーマ曲『どっぽん！バスボール』のMusic VideoがポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となるので、是非お楽しみに。



さらに、『どっぽん！バスボール』の発売を記念して、発売イベントの開催が決定。


2月15日(日)14:30よりコーチャンフォー若葉台店（東京都稲城市）にて、ポップしなないでのライブ演奏とともに、伊豆見香苗とポップしなないでによるサイン会が実施される。お近くの方は是非お立ち寄りいただきたい。



■リリース情報


発売日：2026年2月6日(金)発売


タイトル：New Digital Single「どっぽん！バスボール」


品番：COKM-46260


発売・配信元：日本コロムビア


配信URL： https://PopNeverDies.lnk.to/BathBall



■Music Video　※2/6(金)20:00公開


https://www.youtube.com/watch?v=UH8SZnc3j-I









■商品情報







書籍名：どっぽん！バスボール


作：伊豆見香苗　ポップしなないで


デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）


発行元：303BOOKS


定価：1,650円（本体1,500円＋税）


サイズ：横210mm × 縦200mm


ページ数：45ページ


ISBNコード：978-4-909926-49-4


発売日：2026年2月6日


商品WEBサイト： https://303books.jp/bathball/



■著者


伊豆見香苗(文・絵・企画)







沖縄出身。美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIF の伊豆見」で SNSに投稿している。激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプが DL 数で堂々のランクイン。ポップしなないでやYOASOBI の楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作等、幅広く活動中。



X（Twitter）： https://x.com/izmizum/


Instagramアカウント： https://www.instagram.com/izmizum/


Web： https://www.izumikanae.com/



■Profile







ポップしなないで


2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。


かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。


2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。


2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。



■WEB


Official WEB：https://popsnnid.com/


YouTube：www.youtube.com/@popsnnid


X（Twitter）：https://x.com/pop_snnid


Instagram：https://www.instagram.com/popsnnid/


TikTok：https://www.tiktok.com/@pop_snnid