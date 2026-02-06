ポップしなないで×伊豆見香苗の絵本『どっぽん！バスボール』本日発売！ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲も同時リリース！

日本コロムビア株式会社

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでと、自身とも親交の深いクリエイター・伊豆見香苗がタッグを組んで制作した絵本『どっぽん！バスボール』が本日2月6日「お風呂の日」に発売となり、ポップしなないでによる書き下ろしテーマ曲「どっぽん！バスボール」も同時リリースとなった。

刊行は伊豆見香苗の絵本第1弾『えっびっ このこ だいっきらい』も手掛けた「いちばん自由な出版社」の303BOOKS株式会社となる。

テレビ東京系子ども番組『シナぷしゅ』でお馴染みのポップしなないで×伊豆見香苗による強力タッグ。

今回のテーマは、みんな大好きバスボール！本日20時には、伊豆見香苗氏によるテーマ曲『どっぽん！バスボール』のMusic VideoがポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となるので、是非お楽しみに。

さらに、『どっぽん！バスボール』の発売を記念して、発売イベントの開催が決定。

2月15日(日)14:30よりコーチャンフォー若葉台店（東京都稲城市）にて、ポップしなないでのライブ演奏とともに、伊豆見香苗とポップしなないでによるサイン会が実施される。お近くの方は是非お立ち寄りいただきたい。

■リリース情報

発売日：2026年2月6日(金)発売

タイトル：New Digital Single「どっぽん！バスボール」

品番：COKM-46260

発売・配信元：日本コロムビア

配信URL： https://PopNeverDies.lnk.to/BathBall

■Music Video ※2/6(金)20:00公開

https://www.youtube.com/watch?v=UH8SZnc3j-I

■商品情報

書籍名：どっぽん！バスボール

作：伊豆見香苗 ポップしなないで

デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）

発行元：303BOOKS

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

サイズ：横210mm × 縦200mm

ページ数：45ページ

ISBNコード：978-4-909926-49-4

発売日：2026年2月6日

商品WEBサイト： https://303books.jp/bathball/

■著者

伊豆見香苗(文・絵・企画)

沖縄出身。美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIF の伊豆見」で SNSに投稿している。激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプが DL 数で堂々のランクイン。ポップしなないでやYOASOBI の楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作等、幅広く活動中。

X（Twitter）： https://x.com/izmizum/

Instagramアカウント： https://www.instagram.com/izmizum/

Web： https://www.izumikanae.com/

■Profile

ポップしなないで

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。

かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。

2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

■WEB

Official WEB：https://popsnnid.com/

YouTube：www.youtube.com/@popsnnid

X（Twitter）：https://x.com/pop_snnid

Instagram：https://www.instagram.com/popsnnid/

TikTok：https://www.tiktok.com/@pop_snnid