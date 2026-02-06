BEGIN「さにしゃんサンゴSHOW!!」～35年目の音楽旅団ツアー～ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

35年目の“音楽旅団”BEGINの旅35周年記念コンサートのツアーファイナルを全国各地の映画館へ生中継！

2026年3月29日（日）に石垣市民会館（沖縄県）で開催される『BEGIN「さにしゃんサンゴSHOW!!」～35年目の音楽旅団ツアー～』ツアーファイナルの模様を、全国各地の映画館にてライブ・ビューイングすることが決定した。

1990年にシングル「恋しくて」でメジャーデビューし、その後も「島人ぬ宝」「三線の花」など老若男女に歌い継がれる楽曲をリリースし続け、数多くのステージに出演してきたBEGIN。2025年3月にデビュー35周年を迎え、同月には大阪城ホールと日本武道館で35周年記念公演を開催。さらに8年ぶりのライブハウスツアーをはじめ、25回目を迎えた『うたの日コンサート』、Billboard Liveツアー、石垣島・底地ビーチでの海の家の開催など、精力的に活動を行ってきた。

2025年9月からスタートした『BEGIN「さにしゃんサンゴSHOW!!」～35年目の音楽旅団ツアー～』は、35周年にちなみ全国35公演を行うホールツアー。

“MADE IN 石垣島”をコンセプトにした、7年ぶりとなるオリジナルアルバム『太陽』を携えて全国各地を巡っている。ツアータイトルの「さにしゃん」は石垣島の方言で“うれしい”を意味し、笑顔で35年間の感謝を伝えるというテーマが込められている。

全国各地を巡ってきたツアーは、彼らの地元・石垣島でいよいよファイナルを迎える。35年という長い音楽活動の旅路の中で、変わらぬ音楽への情熱を注ぎ続けてきたBEGINのプレミアムなツアーファイナルを、映画館のスクリーンと音響システムで体感しよう！

【実施概要】

＜タイトル＞

BEGIN「さにしゃんサンゴSHOW!!」～35年目の音楽旅団ツアー～ ライブ・ビューイング

＜日 時＞

2026年3月29日（日）16:00開演

＜会 場＞

全国各地の映画館＞＞https://liveviewing.jp/begin-35showtour/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料 金＞

大人：4,400円（税込／全席指定）

中学生以下：2,200円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



＜チケットスケジュール／お申込み＞

【BEGINオフィシャルファンクラブ「かりゆしネット」チケット先行（抽選）】

2026年2月6日（金）12:00 ～ 2月11日（水・祝）23:59

◎かりゆしネット：https://fc.begin1990.com/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【プレリザーブ（抽選）】

2026年2月21日（土）18:00 ～ 3月1日（日）23:59

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/begin-lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年3月20日（金・祝）18:00 ～ 3月27日（金）12:00

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/begin-lv/

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りする場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。



BEGIN「さにしゃんサンゴSHOW!!」～35年目の音楽旅団ツアー～ ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/begin-35showtour/

主催：アミューズ

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

協力：アミューズミュージックエンタテインメント

ツアー特設サイト：https://www.begin1990.com/35show-tour/

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《撮影・録音行為について》

※カメラ・スマートフォンなどのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※映画館で上記の行為が行われた場合は、記録された内容を削除のうえ、ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。