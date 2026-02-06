「コージェネ大賞2025」技術開発部門で優秀賞を受賞

JFEエンジニアリング株式会社

2026年2月6日

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田一美、本社：東京都千代田区）は、「コージェネ大賞2025」[※1]技術開発部門において「優秀賞」を受賞し、2月5日に開催された「コージェネシンポジウム2026」において表彰されました。

当社は出力400～800kWクラスガスエンジン（JFE-MWMシリーズ）[※2]において、水素混焼率45vol%[※3]で都市ガス13A専焼時と同一出力で同レベルの発電効率を達成しました。[※4]この性能は世界初[※5]であり、その技術の卓越性が高く評価され受賞したものです。

【受賞件名】

『都市ガス専焼と同一出力 45vol%水素混焼ガスエンジンコージェネの製品化』

【評価された主なポイント】

（１）世界初となる都市ガス専焼と同一出力での水素45vol%混焼運転を実現

都市ガス専焼時に対し、水素45vol%混焼時において以下4点を実現

１.発電出力の維持 ２. 同レベルの発電効率

３.Nox濃度200ppm以下（O2=0%）４. 約18%のCO2削減

（２）都市ガス専焼モードと水素混焼モードを切替可能な「DUAL GAS MODE」を搭載

容易な操作で運転モードを切替えることで、燃料性状の変化に柔軟に対応

（３）最小限のレトロフィット[※6]

過給機を含むエンジン基幹部を都市ガス専焼仕様と共用とし、水素混焼化に伴う新規開発、

変更点を最小にすることで、レトロフィットの費用と期間を大幅に低減

（４）自立運転機能

系統の停電時に無負荷生き残り運転による自立運転機能を備え、

負荷選択後に再負荷投入を行い、電源レジリエンスを向上。

また、停電時は運転モードによらず燃料供給安定性に優れる都市ガス専焼運転へ

瞬時に移行させることで、燃料供給面での対応力を確保。

当社は、長年にわたるガスエンジンコージェネレーションシステム開発の知見を活かした商品やソリューションを提供することで、お客さまのカーボンニュートラル実現への取り組みに貢献してまいります。

※1 一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター（コージェネ財団）が主催し、

新規性・先導性・新規技術および省エネルギー性等において優れたコージェネレーションシステムを

表彰することにより、コージェネレーションシステムの社会的認知を図るとともに、

より優れたコージェネレーションシステムの普及促進につなげることを目的とした表彰制度

※2 Caterpillar Energy Solutions GmbH社（本社：ドイツ マンハイム市）が製造し、

当社が日本で販売権を持つ

400～800kWクラスの高効率発電用ガスエンジンを使用。

※3 vol%：ガス濃度を表す単位。ある体積の中で、そのガスがどの程度の体積を占めているかを示す。

※4 「世界初！都市ガス専焼と同一出力で混焼率45%を達成（2025年5月14日公表）」参照

https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20250529.html

※5 当社調べ（2026年2月）

※6 既存の機器を新しい技術や部品で更新・改良することを指す用語。

2月5日に行われた「コージェネシンポジウム2026」における

表彰式の様子（左：当社産業機械副事業部長 古瀬 博之、右：コージェネ財団 理事長 柏木 孝夫様）

