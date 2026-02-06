【高橋大輔さんプロデュース】氷上エンターテインメント「滑走屋」へ、アパデントが特別協賛！-公式通販数量限定オリジナルカードがもらえる記念キャンペーンを実施

株式会社サンギ

株式会社サンギ（本社：東京都中央区築地、代表取締役社長：ロズリン・ヘイマン）が展開する、むし歯を予防する成分「薬用ハイドロキシアパタイト」配合歯みがき剤「アパデント(https://www.apadent.jp)」は、プロフィギュアスケーター高橋大輔さんフルプロデュースの氷上エンターテインメント「滑走屋」へ協賛いたします。協賛を記念して、アパデント対象商品を購入すると高橋大輔オリジナルカードがもらえるプレゼントキャンペーンをサンギ公式通販「SANGI SHOP」(https://www.sangishop.jp)限定で2026年2月6日(金)～3月23日(月)にて実施いたします。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.sangishop.jp/post/APD_2026cp

歯みがき剤「アパデント」は、ブランドコンセプトとして「自分のさらなる高みへ」を掲げ、自分自身を日々成長させていきたいと考え、挑戦し続けるすべての人を応援しています。常に自身を高め、限界のその先を目指し続ける高橋大輔さんの姿勢は、このコンセプトと深く共鳴するものです。その想いに強く共感し、このたび高橋大輔さんフルプロデュースの氷上エンターテイメント「滑走屋」への協賛を決定いたしました。

スケートショー「滑走屋」概要

プロフィギュアスケーター・高橋大輔さんが中心となって展開する氷上エンターテインメント。勝敗や採点にとらわれず、滑ることそのものの魅力や身体表現を追求。エッジワークやスピード感、音楽との融合など、フィギュアスケートの本質的な美しさを伝えるステージです。

●公演名：滑走屋 ～第二巻～

●出演者：高橋大輔、村元哉中、村上佳菜子、島田高志郎、山本草太、樋口新葉、青木祐奈 他

●日程（全9公演）：2026年3月19日(木)、3月20日（金・祝）、3月21日(土)、3月22日(日)

●会場：オービジョンアイスアリーナ福岡

キャンペーン概要

滑走屋オフィシャルサイト :https://kassouya.jp/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/196_1_61f94f7b62045b1911322121be3d3d3c.jpg?v=202602061221 ]

※カードは名刺サイズ3種類の中からランダム封入（絵柄指定はできません。お届け後の交換も致しかねます）

※カードは3種合計1200枚限定。限定数に達し次第終了となります。

※カードは直筆サインを印刷したものになります。

※本キャンペーンはサンギ公式通販「SANGI SHOP」(https://www.sangishop.jp/)以外では実施しておりません。

オリジナルカード（名刺サイズ3種）

対象商品／歯みがき剤「アパデント」

キャンペーン詳細はこちら :https://www.sangishop.jp/post/APD_2026cp【裏面】すべて共通

歯みがき剤「アパデント」は、NASAのアイデアをヒントに生まれた革新的*オーラルケアブランド。本商品には、歯垢を吸着除去し、ミネラルが溶け出したエナメル質の欠損部に成分補給して修復・再石灰化という３つの作用でエナメル質を整え、むし歯を予防してくれるサンギ開発の独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」を配合しています。

「アパデント トータルケア」はむし歯・歯周病*1・口臭を予防し、オールラウンドのケアを。

特に、歯周病*1を予防したい方には「アパデント 歯周ケア」、口臭ケアしたい方には「アパデント ピュアブレス」がおすすめです。

●全て医薬部外品／薬用歯みがき

「ハイドロキシアパタイト」とは

アパデント トータルケア[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/196_2_b9cbd35f3677d6686d76dbef1f798f48.jpg?v=202602061221 ]アパデント 歯周ケア[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/196_3_4081084bcebee2775191f71da7d9652e.jpg?v=202602061221 ]アパデント ピュアブレス[表4: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/196_4_d72a5662e5b3e9a4ea89f012e017239e.jpg?v=202602061221 ]左：歯の切片写真、右：歯のエナメル小柱

ハイドロキシアパタイトはリン酸カルシウムの一種で、歯と骨の主成分です。ヒトの身体の中では水とコラーゲンなどの有機物に次いで多く、骨の約60％、歯のエナメル質の97％、象牙質の70％を占めています。

また、常に歯に成分補給をしている唾液にもハイドロキシアパタイトの成分であるリンとカルシウムのイオンが豊富に含まれています。

サンギ開発のむし歯予防成分「薬用ハイドロキシアパタイト」配合

歯や骨の主成分ハイドロキシアパタイトをナノ粒子のスケールで応用し、サンギが開発した独自の薬用成分。アパデントをはじめアパガードなど、サンギの自社ブランド商品とOEM商品にのみ配合されている成分です。

この「薬用ハイドロキシアパタイト」は、基剤・研磨剤・清掃剤として配合されている一般のハイドロキシアパタイトとは異なり、歯のエナメル質へ直接働きかけ、3つの作用でむし歯を予防します。

薬用ハイドロキシアパタイトとは :https://www.sangi-co.com/mechanism/index.html[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BBlTF-eWHPI ]

アパデントブランド

歯みがき剤「アパデント」は、薬用ハイドロキシアパタイトによるむし歯予防に加えて、歯周病*1、口臭などオーラルヘルスを損なうリスクから守るトータルケアブランドです。

歯みがきを単なる習慣ではなく、日々自分自身を高める重要な一歩であるという意識を持った方をサポートし、ワンランク上のオーラルケア時間を提供します。

株式会社サンギ

アパデントブランドサイト :https://www.apadent.jp/サンギ公式通販「SANGI SHOP」 :https://www.sangishop.jp/

1974年に創業し、2024年で50周年を迎えた。1980年代にハイドロキシアパタイト配合の歯みがき剤を開発し、1993年に世界で初めてエナメル質修復作用*3によりむし歯を予防する「薬用ハイドロキシアパタイト」を配合した歯みがき剤が誕生。1980年「アパデント」、1985年「アパガード」発売、1995年「芸能人は歯が命」のテレビCM放映開始。2011年以降、ロシアやカナダ、中国、EU他28ヶ国に輸出やOEMなどを行う。2018年にはスキンケア商品「HAP+R」（ハップアール）発売。NASA（アメリカ航空宇宙局）の技術をヒントに “むし歯予防成分「薬用ハイドロキシアパタイト」 ”配合の歯みがき剤の開発に取り組んで成功させたことが、2024年の宇宙技術に関する優れた開発を表彰するアワード「Space Technology Hall of Fame(R) （宇宙技術の殿堂）」にて、日本企業としては初の“殿堂入り”(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000022590.html)を果たした。社名は、孟子が唱えた三儀（天の時、地の利、人の和）に由来。

サンギ公式サイト :https://www.sangi-co.com/[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I2OlGmAB6Do ]

＊ 世界初・薬用ハイドロキシアパタイト配合(https://www.sangi-co.com/mechanism/index.html)歯みがき剤ブランド

*1 歯肉炎・歯槽膿漏の総称

*2 イソプロピルメチルフェノール、塩化セチルピリジニウム

*3 薬用ハイドロキシアパタイトは、溶け出した歯の主成分を補給（歯の表面のミクロの傷を修復、むし歯の一歩手前の初期むし歯を再石灰化）し、歯垢を吸着除去することで、むし歯を予防します。