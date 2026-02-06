【ダブルツリーbyヒルトン京都駅】春休み・GWの週末に楽しむ、春の味覚フェアを開催

ダブルツリーbyヒルトン京都駅スプリングディナービュッフェ

ダブルツリーbyヒルトン京都駅（住所：京都市南区東九条、総支配人：脇田裕美）では、春の訪れとともに、館内のレストランで春ならではの旬の恵みをふんだんに取り入れた華やかなグルメフェアを開催いたします。3月20日（金）～5月6日（水）の期間、週末と一部祝日に楽しめる季節限定ビュッフェ、3月1日（日）～5月31日（日）までの期間に提供するアフタヌーンティーや季節限定コース料理は、春ならではの旬の食材を使用し、美味しさを詰め込んだ内容でご用意しました。ご家族、女子旅、記念日、ホテルステイなど幅広いシーンに寄り添う春の味覚をお楽しみいただけます。

【1. 春休みからGWまでの週末限定『スプリングディナービュッフェ』※大人1名につきお子様1名無料】

春の彩りと旬の恵みを一度に味わえる、季節限定のスプリングディナービュッフェ。和・洋・アジアンの多彩なメニューに加え、世代を問わず楽しめるラインアップを揃えました。春食材の軽やかさと、旅先で味わいたい“ごちそう感”を両立した内容で、春休みやゴールデンウィークのご家族利用にもおすすめです。

メニュー例

カービングステーションの国産牛鉄板ステーキ：香ばしく焼き上げた国産牛。ポン酢や胡麻ダレ、わさびなどを好みに合わせ、楽しめるライブ感が魅力。春野菜と海老・キスの天ぷら：サクッと軽い衣に旬の香りが閉じ込められ、揚げたてが味わえる贅沢な一品。抹茶塩を振ってシンプルながらも香ばしいテイストで召し上がりいただけます。藁焼き鰹のカルパッチョ：藁の燻香と鰹の旨味、新玉ねぎの甘さを重ね、旬のトマトを使用し、春を感じる軽やかな前菜。海老とアボカドのレモンシーザー：海老のプリッとした食感とアボカドのまろやかさをレモンの酸味がまとめる、爽やかなサラダ仕立て。桜エビのフリッタータ：桜エビの香ばしさがふんわりと広がり、春らしい香りと食感を楽しめるイタリア風オムレツ。チキンカチャトーラ：香味野菜をじっくりと炒め、甘みと香りを引き出し、赤ワイン、トマトとともに煮込んだ、ローズマリーの香りが優しく広がる一品。ポテトニョッキとサステナブルシュリンプ：ポテトニョッキのもちもち食感にブロッコリーとエビのうまみを合わせ、春らしい軽さと満足感が共存する仕上がり。サーモンのローストとほうれん草のクリーム：しっとり焼き上げたサーモンにほうれん草のまろやかなソースを合わせ、優しい旨みが広がる人気メニュー。国産牛のすき焼き風：砂糖と醤油を基調にした関西風の割下の上品な甘さと国産牛の風味が引き立ち、温泉卵と絡めてほっとする味わいで幅広い年代に親しまれている一品。バーガーステーション：海老カツや豚カツ、ビーフパティが週替わりで登場。野菜・ソースと組み合わせ、オリジナルバーガーを作る楽しさをご提供します。ビーガンポルペッティーネ：動物性不使用のミートボール、お好みで添えてあるパルミジャーノをかけて召し上がりいただけます。

それ以外にもお好みのトッピングで召し上がりいただける香り高い出汁、ほうじ茶締めの当ホテル定番のお茶漬け。さらに点心、新玉ねぎ等の春野菜やスチーム等のアイテムを多数ご用意。春のデザートセレクションは、季節の果実や軽やかな甘さを取り入れたスイーツが並び、ビュッフェの締めを華やかに彩ります。

【2. 「花宵」（はなよい）春のアフタヌーンティー（3/1～5/31）】

春の訪れを感じる和のエッセンスと、季節の素材を贅沢に散りばめたアフタヌーンティーをご用意しました。桜をはじめ、山椒・柑橘・抹茶など日本ならではの繊細な味わいを丁寧に取り入れ、春景色のように可憐で彩り豊かなスイーツ＆セイボリーをお楽しみいただけます。心華やぐ“春のティータイム”を演出します。

花宵（はなよい） 春のアフタヌーンティー

「山椒と香り醤油の和ガナッシュショコラ」は、山椒の爽やかな香りにほのかに醤油の深みを加えた、和と洋が調和する大人のショコラ。口に含むと醤油の香りがふわりと広がり、後味にピリリと辛い山椒が上品な余韻を残します。「早春の蜜柑トニックゼリー」は、トニックのほろ苦さに蜜柑と柑橘のコンフィチュールを合わせ、すっきりとした爽快感が魅力。季節の始まりを思わせる軽やかな味わい。春らしい世界観を象徴する 「桜餡の花咲くバタークロワッサンサンド 」は、A.O.Pバターのリッチな香りのクロワッサンに、桜の塩漬けを混ぜ込んだやさしい甘さの桜餡をサンド。雪解けの山から満開の桜が咲く情景をイメージし、季節限定の特別感を丁寧に表現しています。

セイボリーの「自家製豆腐の銀餡仕立て」は、自家製豆腐に出汁の風味豊かな銀餡を合わせた、口当たりのやさしい一品です。「桜海老と枝豆の春色升寿司」は、香ばしい桜海老と枝豆を取り合わせ、春らしく可愛らしい升寿司に仕上げました。「だし巻き卵と半兵衛麩の京小鉢」は、お出汁の効いただし巻き卵に京都名産の半兵衛麩を添え、京都の春を表現した小鉢です。

また、本アフタヌーンティーは 桜の季節の移ろいに合わせて、提供期間中に一部メニューが変化します。

春が満開を迎える時期から、初夏の色へと移り変わるような 「二つの表情」をお楽しみいただけます。

【3月1日 - 4月15日】春の華やぎメニュー

白雪ミルクジェラート 最中の器は、北海道ミルクを使用した爽やかでやさしい甘さのミルクジェラートを、香ばしい最中とともに。ジェラート単体でも、ぜんざいと合わせても美味しく召し上がりいただけます。いちごショコラに染まった尾びれのたい焼きは、苺チョコレートの甘酸っぱさと中に詰まったあんこの相性が良く、まるで春色の装いをまとったような可愛らしさが魅力です。春色（はるいろ）桜餡ぜんざいは、ほんのり塩味の桜餡をぜんざいに仕立て、春を感じる華やかな余韻を楽しめる一品に。

【4月16日 - 5月31日】若葉の季（とき）メニュー

桃色白玉の優しい春ぜんざいは、北海道あずきを使用した甘さ控えめのぜんざいに桃色の白玉を添え、見た目にも軽やかな春の余韻を表現。宇治の香り極まる抹茶ジェラート 最中の器は、宇治抹茶のほろ苦さと清涼感が広がるジェラートを、最中の香ばしさとともに楽しむ大人の甘味です。桜餡の花見団子は、香ばしく焼いた団子に甘じょっぱい桜餡を重ね、季節の名残を上品に味わえる一品に仕上げています。

【3. 春のコース料理『醍醐、八瀬』】

春の旬の素材を取り入れ、和の香りと洋の技法を調和させた春限定コースをご用意しました。京都らしい素材も取り入れ、春らしい軽やかな余韻を大切に構成いたしました。記念日やご褒美ディナーにもおすすめの内容です。

■ 醍醐コース

前菜：藁焼き鰹のスコッタディート フルーツトマト 紫蘇

藁焼きの燻香がほのかに香る鰹に、フルーツトマトのジューシーな旨みと紫蘇の清涼感が食欲をより引き立てます。

スープ：本日のスープ

季節素材の甘みを生かし、コースをやさしく彩る一杯です。

メイン：丹波鶏とトリュフのガランティーヌ 九条葱 西京味噌

丹波鶏の旨みを閉じ込めたガランティーヌに、香り豊かなトリュフを重ねた贅沢な一品。九条葱のやわらかな甘さと、西京味噌のまろやかなコクが鶏肉の滋味を引き立て、奥行きのある味わいを生み出します。フレンチの技法に京の素材を合わせました。

■ 八瀬コース

醍醐コースに加え、下記一品を追加でお楽しみいただけます。

サーモンのロースト 浅利とブロッコリーのアーリオ・オーリオ

しっとりとローストしたサーモンに、浅利の旨味と春のブロッコリーを合わせ、香り豊かなアーリオ・オーリオでまとめた一皿です。

※二つのコースにはシェフセレクションデザート、ブレッドバスケット、コーヒーまたは紅茶が付いております。

【春休みからGWまでの週末限定『スプリングビュッフェ』概要】

開催期間 ：2026年3月20日（金）～2026年5月6日（水）のうち土・日曜限定および、5月4日（月）～6日（水）＜ゴールデンウイーク期間＞

提供場所 ：オールデイダイニング 「ハーベスト キッチン」

提供時間 ：17:30 - 22:00（最終入店 20:00） ※120分制。4部制でのご案内。

第一部：17:30～ 第二部：18:00～ 第三部：19:30～ 第四部：20:00～

料金：お一人様 6,800円、お子様 3,400円 （税金・サービス料込） ※大人1名につき12歳までのお子様1名無料

オプション ：アルコール飲み放題プラン 3,000円、ソフトドリンク飲み放題プラン 800円 ※各お一人様

URL：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/harvest-kitchen-dinnerbuffet

【「花宵」 春のアフタヌーンティー概要】

提供開始 ：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

提供場所 ：カフェラウンジ 「グローブ ラウンジ」

提供時間 ：11:00 - 16:00 （L.O. 15:30） ※事前予約制（当日予約可能） ※120分制

定休日 ：なし

料金 ：お一人様 4,600円

オプション：乾杯用シャンドンロゼ付プラン 5,800円、盆栽ティラミス1,500円

URL :https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/grove-lounge-spring

【春のコース料理『醍醐、八瀬』概要】

提供開始 ：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

提供場所 ：オールデイダイニング 「ハーベスト キッチン」

提供時間 ：ランチ 11:30 - 15:00（L.O. 14:30）ディナー 17:30 - 22:00（L.O. 21:00）

定休日 ：なし

料金 ：醍醐 全5品コース：5,800円 八瀬 全6品コース：8,800円

URL : https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch-dinner/harvest-kitchen-course

【ご利用にあたってのご注意】

※写真はイメージです。

※メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

###

ダブルツリーbyヒルトン京都駅について

ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては、国内6軒目、京都では2軒目のホテルとして2024年3月29日（金）に開業しました。地上9階建てのホテルには全266の客室のほか、全131席のオールデイダイニング「ハーベスト キッチン」や世界各国のお酒を味わえるカフェラウンジ「グローブ ラウンジ」、国内の「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては初となるエグゼクティブラウンジなど充実した施設が揃っています。館内デザインは「A Touch of Kyoto Essence -京都の伝統に触れる-」をコンセプトに、京都の伝統産業、工芸品、装飾品を取り入れ、継承者が文化を発信できる場として、未来へつないでいけるよう貢献します。doubletreekyotostation.jp(https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch-dinner/harvest-kitchen-course-winter?id=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&pass=688be1c454c852194760c90c8a6d5e20)

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界61の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。