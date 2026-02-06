《TATRAS/ タトラス》が2026 春夏コレクションをローンチ

株式会社WEAVA

上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウェアで知られる《TATRAS》は

2 月13 日 (金) より、2026 年春夏コレクションをローンチいたします。

《TATRAS》の2026 年春夏キャンペーンは、イタリア北部・ガルダ湖西岸に位置する静かな湖畔の町、サン・フェリーチェ・デル・ベナーコのイタリアを象徴する建築を舞台に、都会的でありながら自然の温もりを感じさせるロケーションにて、“Urban Desert（アーバン・デザート）” を体現。

建築に用いられた多様な素材や質感は、画面に触覚的な奥行きを与え、コレクションとロケーションの双方に宿るクラフトマンシップを印象づけ、コレクションの魅力を際立たせています。

コレクションでは、ミニマルかつ構築的なフォルムを軸に、ダブルブレストジャケットやアシンメトリーな留め具、ジョッパーパンツなど、ユニフォーム的要素を洗練されたデザインへと昇華。

ショート丈のジャケットやスリムなブルゾン、日差しを意識したフードやキャップなど、都市生活に即した実用的なディテールが特徴です。

ファブリックは、ウォッシュ加工を施したヘリンボーンコットンやナイロンタフタなど、ヴィンテージ感のある風合いが特徴。

コットンリネンのマルチストライプ柄は日本の伝統的な織柄へのオマージュであり、花柄プリントには藍染文化への敬意が込められています。

カラーパレットはカーキやサンドを基調に、ネイビーブルーやビビッドグリーンをアクセントとして展開します。

《TATRAS》の2026年春夏コレクションは、都市的な洗練と自然との調和、そしてものづくりへのこだわりを改めて提示し、ブランドの哲学を継承しながら、次の時代へと向かう姿勢を明確に示しています。

YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=MgkIUT8LK_Q

特設サイト https://tatras-official.jp/pages/2026ss_campaign