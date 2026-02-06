【アニメイト池袋本店が夜の新拠点に！アニナイト】#雫來叉手毬生誕祭2026 にてStart Flowers【フラワースタンド企画＊みんなで祝い花】は2月12日まで受付中！

株式会社アニメイトホールディングス

アニメイトがおくる様々な作品と音楽が融合した新しい形のエンターテインメント空間が誕生！

昼間はアニメグッズの聖地として知られるアニメイトが変身！夜にエンタメファンが集いサウンドトラック、声優による楽曲、アニソンなど、音楽や映像を通してアニメカルチャーを深く味わえるオールジャンル空間へと変貌していく『アニナイト』が誕生！

今回のアニナイトは、池袋電音部「雫來叉手毬生誕祭」の特別企画でお届け！

さらに会場に開催を記念した祝い花（フラワースタンド）を贈る企画が開催中！ライブ開催を記念した「Start Flowers」プロデュースの特製フラワースタンドが会場に1基設置され、本企画に参加いただいた方のお名前はフラワースタンドのパネルにクレジットされます。応援の気持ちをお花と一緒に届けませんか？受付は2月12日(木)23:59まで！

前売りチケット好評発売中！https://animate-ticket.com/events/39

（2026/02/20(金)23:59まで）

■『aninight presents #雫來叉手毬生誕祭2026』 開催概要

開催日時：2026年2月21日（土）

＜昼公演＞12:45整列開始／13:00開場／13:30開演

＜夜公演＞17:15整列開始／17:30開場／18:00開演

開催場所：アニメイト池袋本店B2F アニメイトシアター

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

出演：

【昼・夜の部】池袋電音部 阿沙薙 帯 役：和久野愛佳 / 雅賀 烈賀 役：矢吹真央 / 雫來叉 手毬 役：中村さんそ GUEST：中村さんそ

【昼の部】GUEST：Bellemule（中村花音 / 杉本希花 / 谷真理佳）

【夜の部】GUEST：Noa / Mone（OKINI☆PARTY’S） / kojipero（Live Paint）

詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/aninight.aspx

■チケット情報

https://animate-ticket.com/events/39

【前売券】前売券販売期間：2026/1/24（土）11:00～2/20（金）23:59

・VIPチケット：6,000円（税込）

（入場料＋ドリンクチケット600円分付き＋先行入場＋前方エリア＋クロークサービス付き）

・一般チケット：4,400円（税込）

（入場料＋ドリンクチケット600円分付き）

【当日券】

・VIPチケット：6,600円（税込）

（入場料＋ドリンクチケット600円分付き＋前方エリア＋クロークサービス付き）

・一般チケット：5,000円（税込）

（入場料＋ドリンクチケット600円分付き）

当日券販売期間：入場待機列が全て解消後、準備ができ次第、シアター入口にて販売開始

※当日券は残数がある場合のみ販売いたします。入場人数制限に達し次第、当日券の販売を終了いたします。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。予めご了承ください。

今後の運営状況に関しては、公式Xにてご確認ください。

■aninight presents #雫來叉手毬生誕祭2026【フラワースタンド企画＊みんなで祝い花】

フラワースタンド企画参加チケット：3,000円(税込)

詳細：https://animate-ticket.com/events/53

（2026/02/12(木)23:59まで）

フラワースタンド制作：Start Flowers

＜Start Flowersとは＞

「好きなコンテンツとお花を一緒に楽しんでほしい」。アニメやコミックとコラボして展開するお花のブランドです。あなたの“好き”に、花を添えます。

https://startflowers.com/

＜「みんなで祝い花」とは＞

Start Flowersがプロデュースする、イベント向け合同参加型祝い花企画。

祝い花（フラワースタンド等）を贈りたい皆様に一口単位から、公式祝い花のお届けに広く参加いただける企画です。

■権利表記

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。