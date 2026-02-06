（3月3日(火)オンライン開催）第141回HGPIセミナー「韓国の肥満症政策の現状と展望―政策推進における当事者の声―」

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

3月4日は世界肥満デーです。

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事：乗竹 亮治）は、世界肥満デーに合わせて、2026年3月3日（火）に第141回HGPIセミナー「韓国の肥満症政策の現状と展望―政策推進における当事者の声―」を開催します。

※参加費無料

本セミナーでは、韓国の家庭医かつ肥満症の当事者として国内外における政策アドボカシーに取り組む、ヘルシー・トゥギャザー・ソーシャル・コーポレーティブ代表のキム ユヒュン氏をお招きし、肥満症領域における当事者の声に基づく政策推進の必要性について、ご講演いただきます。

韓国における医療制度の現状を踏まえ、肥満症のある人が抱える課題について広くご発信いただくとともに、日本および韓国における当事者と政策の間にあるニーズや障壁、ギャップを認識し、次の一歩を模索する機会にしたいと考えます。また、臨床現場と政策アドボカシー分野での豊富な経験を踏まえ、アンメットニーズを解消していくための今後の展望やおよび日韓の連携を通じた東アジアおよび世界への肥満症政策推進への貢献の可能性についてもお話しいただきます。

>> セミナー詳細はこちら(https://hgpi.org/events/hs141.html)

【開催概要】

■日時：2026年3月3日（火） 18:00-19:15

■形式：オンライン（Zoomウェビナー）

■言語：日本語、英語（同時通訳あり）

■参加費：無料

■主催：日本医療政策機構（HGPI）

Zoomご登録 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9717702032081/WN_1QT21gMORPqTZ_ZFqIOUwQ

【登壇者プロフィール】

キム ユヒュン（ヘルシー・トゥギャザー・ソーシャル・コーポレーティブ（肥満症の当事者団体）代表／家庭医／韓国肥満学会理事）

韓国における非営利の肥満症の当事者団体であるヘルシー・トゥギャザー・ソーシャル・コーポレーティブ創設者および代表として、肥満症に関するアドボカシー活動を行う患者リーダー。幼少期から肥満・肥満症とともに生きてきた経験を持ち、医学的専門知識と共感力に基づいて、肥満・肥満症とともに生きる人々の心身をサポートするという使命を追求している。オンライン・オフラインでのピアグループの組成や、教育コンテンツの制作、医療従事者向けに肥満症へのスティグマに対する気づきを啓発する専門的なトレーニングを提供している他、肥満症治療の改善を目指した政策提言活動にも取り組む。ソウル市のチャウム健診センターサムソン支店で家庭医としての診療を続けながら、すべての人が尊厳を持ち、支え合い、健やかに生きられる社会の実現を目指す。

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動してまいります。