2026年グラビアヒロインの大本命・福井梨莉華が最新デジタル写真集を発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、福井梨莉華のデジタル限定写真集『ふわり、純情』を2026年2月12日にリリースいたします。

『ふわり、純情』表紙

グラビア界の次世代エースとして注目を集め、女優としても活躍の幅を広げている福井梨莉華。昨年には1st写真集を発売するなど飛躍を続けており、その快進撃はとどまるところを知りません。そして今回、待望の最新デジタル写真集をリリース！

今作は、リリーと行く温泉小旅行がテーマ。可憐さとしっとりとした大人っぽさをバランスよく収録しました。ほんのり色づいた頬、無邪気な笑顔に癒されること間違いなし！

透明感あふれる色白美肌と、美しいボディラインが際立つカットの数々から、彼女の多彩な魅力を存分に堪能できる一冊に仕上がりました。

2026年グラビアヒロインの大本命、福井梨莉華の新たな魅力にぜひご期待ください。

●公開カット

『ふわり、純情』より『ふわり、純情』より『ふわり、純情』より

＜ふくい・りりか＞

2005年1月12日生まれ。岐阜県出身。身長158cm。血液型＝O型。これまでにNHK『高校生日記』やBS NHK時代劇『おいち不思議がたり』、NHKドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』などに出演。2024年9月より本格的にグラビア活動を開始。2025年10月に待望の1st写真集『あいの道しるべ』(講談社刊)を発売。公式SNS(X & Instagram=@fukuiririka)

【書誌情報】

【デジタル限定】福井梨莉華写真集『ふわり、純情』

撮影：鈴木ゴータ

定価：2,200円(税込)

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。