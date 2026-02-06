Fender Flagship Tokyo バレンタイン企画＜HAPPY VALENTINE! PLAY TOGETHER! CAMPAIGN 2026＞2026年2月8日（日）～2月14日（土）実施

フェンダーミュージック株式会社

2026年2月8日（日）から14日（土）の期間、Fender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)では、バレンタインを盛り上げる特別なキャンペーン『HAPPY VALENTINE! PLAY TOGETHER! CAMPAIGN 2026』 を実施します。2024年からスタートした本企画は、毎年多くのお客様にご好評をいただいており、今年も開催が決定しました！

期間中、Fender Flagship Tokyoにて合計2,140円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に、バレンタイン限定デザインのFenderオリジナル ハート型ピック（2枚1セット/非売品） をプレゼントします。

Fender Cafeからこの時期にピッタリのドリンクが新登場！

ストア地下1階のFender Cafe(https://www.instagram.com/fendercafe/?hl=ja)では、バレンタインシーズンにぴったりの限定ドリンク『BERRY’S TRIO LATTE』を販売しています。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種類のベリーに、クローブやバニラを加えた、やさしく爽やかな香りの特製シロップを使用。Fender Cafeの人気オリジナルビーンズ「INTUNE」または「1954」からお選びいただけるラテに合わせてお楽しみいただけます。

「BERRY’S TRIO LATTE」のホッとする甘さと爽やかな味わいを、大切なパートナーやご家族、ご友人とぜひお楽しみください！

商品名：BERRY’S TRIO LATTE

価格：980円（税込）

販売期間：2026年1月6日（金）～2月28日（土）

※カフェでのご利用もキャンペーン対象となります。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/676_1_94c17cca7091699788a8d4e1f62bf52d.jpg?v=202602061221 ]