Ground Y IKEBUKURO PARCO OPEN
株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながらジェンダーレス、エイジレスなスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」。
国内8店舗目となるGround Y新店舗を、3月19日（木）池袋PARCO 1Fにオープンいたします。
アニメやポップカルチャーが息づく池袋に、Ground Yが新たな拠点を構えます。
▼Ground Y 池袋PARCO店舗情報
オープン日時：3月19日（木）AM11:00
住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館1F
営業時間：11:00～21:00
取り扱い商品や追加情報は3月上旬頃公開予定。
最新情報はオフィシャルサイトや公式SNSで順次配信してまいります。
▼Official Media
Ground Y Official HP(http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy)
Ground Y Official X(旧Twitter) @Ground_Y(https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
Ground Y Official Instagram @ground_y_Official(https://www.instagram.com/ground_y_official/)
Ground Y Official YouTube(https://www.youtube.com/@groundyofficial103)
Ground Y Official LINE @groundy-official(https://page.line.me/bgj1098w)
Ground Y Official Facebook @groundy.yohjiyamamoto(https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/?locale=ja_JP)
▼Shop Information
Ground Y GINZA SIX
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL：03-6264-5165
Ground Y LAFORET HARAJUKU
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1ー11-6 1F TEL：03-6455-5277
Ground Y SHIBUYA PARCO
〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL：03-6427-8984
Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL：06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL：052-265-5790
Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西3-3 本館1F TEL：011-215-0678
Y’s SUPER POSITION OKAYAMA
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下2-2-1 エスパス岡山1F／2F TEL：086-235-2244
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)