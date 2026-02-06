日本初上陸！韓国発の人気キャラクターPOKORI Friends（ポコリフレンズ）の日本公式エージェントとして株式会社LINDA.が事業展開を開始

株式会社LINDA.

株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：五十嵐LINDA渉）は、

POKORI FriendsのグローバルIP権利元である韓国のHNFとエージェント契約を締結し、

日本市場における事業運営およびライセンス展開を担当することとなりました。

ポコリフレンズは、カカオトークでのスタンプ発売を皮切りに、韓国では「10×10（テンバイテン）」でのオンラインプロモーションや、「ザ・現代ソウル」「 OBJECT」でのポップアップストアを通じて、キャラクターの認知度を着実に高めてきました。

また、その他にもKB国民銀行(https://omoney.kbstar.com/quics?page=ojpn)やSAMSUNGウェルストーリー(https://www.samsungwelstory.com/eng/main.do)とのコラボレーションをはじめ、さまざまな企業との事業を通じて、幅広いビジネスを展開しています。

◆POKORI Friends（ポコリフレンズ）について

POKORI Friends（ポコリフレンズ）

「POKORI Friends（ポコリフレンズ）」は、「天真爛漫」な世界観を描く作家Yislow（イ・スロー）氏が生み出した、独特の色彩感覚とポジティブなエネルギーに満ちたキャラクターの世界です。

ふさふさのしっぽから「勇気のエネルギー」を生み出すリスのポコリを中心に、仲間たちとの温かくユーモラスな関係性が描かれています。

それぞれが持つ魅力や才能でお互いに助け合い、旅をすることを決めた仲間たちは、「ポコリフレンズ」を結成。

リーダーであるポコリから分け与えられる「勇気のエネルギー」を力に、困難を乗り越え、より多くの人々に勇気を届けていきます。

◆キャラクター紹介

POKORI（ポコリ）・POKORI（ポコリ）

とても体が大きく、しっぽがふっくらしている突然変異のリス「ポコリ」は平和を守る万能トラブルシューターで、ポコリフレンズのリーダー。誠実で勤勉な性格のしっかり者です。夢は影響力のある「K-POPスター」になって、 もっと多くの人々に勇気とエネルギーを届けること。しかし、 K-POPスターになる才能がないことが致命的な弱点…。

DAMSOOK（ダムスク）・DAMSOOK（ダムスク）

マイペースな癒し系の雑種犬。慌ただしく忙しい生活にはまったく興味がなく、自然を愛し、素朴な性格で聞き上手のため、休息を求める仲間たちのよりどころのような存在です。ポコリに作曲や歌の才能を見抜かれ、ポコリのボーカルトレーナーを引き受けることに。

BUDDY（バディ）・BUDDY（バディ）

愛こそすべてなラブリーなウサギ。愛情深く甘えん坊な性格ですが、そのぶん愛で傷つきやすく涙もろい一面も。そして、いつか現れる運命の相手をずっと待ち続ける “片思いのスペシャリスト”です。ダンスが得意なため、 ダンスが苦手なポコリに振り付けを教えています。

LUNZY（ランジ）・LUNZY（ランジ）

都会派でトレンドに敏感なインフルエンサー。多くの人と交流することに幸せを感じ、好奇心旺盛で頭の中にはいつも「?」が浮かんでいます。ポコリの夢を叶えるため、マーケティングマネージャー兼スタイリストを自任。 ただし、ちょっとドジな一面も。

DUMBOOL（ダンブル）・DUMBOOL（ダンブル）

変わらない誠実さと揺るがない姿勢が魅力。 空いた場所や仲間のそばで静かに満たすことに幸せを感じています。言葉も表情もなく、ただじっと立っているだけですが、ポコリが旅に出た当初から、いつもそばで静かにポコリの力になってきました。

◆ポコリフレンズ著者「Yislow（イ・スロー）」氏

著者「Yislow（イ・スロー）」氏

ソウルを拠点に活動し、韓国の若者に熱狂的な支持を受けている人気イラストレーター兼キャラクターデザイナーで「天真爛漫（てんしんらんまん）」をテーマに、独自の色彩感覚と温かみのある感情表現で見る人の心を癒すアーティストです。柔らかなパステルトーンと丸みのあるフォルムを特徴とし、どこか懐かしく、それでいて希望に満ちた世界観を描き出しています。

韓国の有名ドーナツデザートカフェ「Cafe Knotted」のメインキャラクター “シュガーベア”の制作をはじめ、ファッションブランドや人気K-POPガールズグループのミニアルバムのアートビジュアルを担当するなど、多くの注目を集めています。

◆「Yislow（イ・スロー）」氏からのコメント

このたび、ポコリフレンズは、日本において正式にエージェント契約を締結する運びとなりました。

勇気を象徴するリス「ポコリ」のふわふわのしっぽから始まったこの物語は、これから日本各地へと広がっていく予定です。

本契約は、日本市場への本格的な第一歩であり、アーティストとしての私の活動を日本でさらに広げていく重要な転機となることを願っています。

これからのポコリフレンズと私の歩みに、どうぞご期待ください。

― Yislow（イ・スロー）―

◆ポコリフレンズ関連URL

・日本

公式サイト：https://pokorifriends.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pokorifriends_jpofficial

・韓国

公式サイト：https://www.pokorifriends.com/

Instagram：https://www.instagram.com/pokori_friends

◆版権および事業体制について

POKORI Friends（ポコリフレンズ）のすべての著作権および知的財産権は、

韓国のHNFが保有しています。

株式会社LINDA.は、HNFとのエージェント契約に基づき、

日本市場における事業運営、マーケティング、ライセンス展開および

サブライセンス管理を担当する日本公式エージェントとして活動しています。

◆株式会社LINDA.について

LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。数々のキャラクターの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。

“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行うだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。

◆BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ライセンス商品のお取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

◆ポコリフレンズライセンスに関するお問い合わせ

株式会社LINDA.

メール: info@the-linda.co.jp

(C)️POKORI Friends