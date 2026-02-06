【ホテルグランヴィア大阪】春をテーマにした3ホテルの匠による一夜限りの美食イベント「GALA DINNER ～引き継がれる料理～」開催　最後の一皿は、世界一に輝いた至福のデザートを。

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）は、大阪・京都で活躍する3ホテル（ホテルグランヴィア大阪／ホテルグランヴィア京都／THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection）の総料理長をはじめシェフ・パティシエ・ブーランジェ―ル計8名と各ホテルのソムリエが集い、“春”をテーマにした一夜限りの特別コースとペアリングを味わう美食イベントを2026年3月18日(水)に宴会場にて開催いたします。

3ホテルの匠による一夜限りの美食イベント「GALA DINNER ～引き継がれる料理～」

本イベントでは、各ホテルのシェフが伝統と技を活かして、春の息吹を感じるコース料理に仕上げます。注目は、2025年にフランスで開催された「飴細工国際コンクールステファン・グラシエ杯」において味覚部門1位を受賞し世界一に輝いた作品を、コース料理を締めくくるデザートとしてご用意します。

お料理にはソムリエが選ぶペアリングワインを合わせ、味わいの奥行きと余韻まで楽しめる上質な時間をご堪能ください。

イベント詳細は以下の通りです。※価格には税金・サービス料が含まれます。

■「GALA DINNER ～引き継がれる料理～」概要

【開催日時】2026年3月18日(水) 18:30～21:00（受付 18:00～）

【開催場所】ホテルグランヴィア大阪 20階宴会場

【販売価格】お1人様 35,000円（JRホテルメンバーズ・WESTER会員様 30,000円）

ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/event/000224

【ホテルグランヴィア大阪 総料理長】佐々田 京（ささだ たかし）

【ホテルグランヴィア京都 総料理長】柏木 健一（かしわぎ けんいち）

【THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 総料理長】松森 康記（まつもり やすのり）

【THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectio 副総料理長】塩貝 龍太（しおがい りゅうた）

【ホテルグランヴィア大阪 フレンチレストラン「フルーヴ」・鉄板焼「季流」料理長】川本 善広（かわもと よしひろ）

【ホテルグランヴィア大阪 シェフパティシエ】市原 健太郎（いちはら けんたろう）

【ホテルグランヴィア大阪 パティシエール】藤野 みさと（ふじの みさと）

【ホテルグランヴィア大阪 ブーランジェ―ル】村井 美咲（むらい みさき）

メニュー内容

【前菜：塩貝】なにわ黒牛と大阪産泉州たまねぎの “パリ・ソワール” マダガスカル産 オセトラ ロイヤル添え やまつ辻田の朝倉粉山椒の香り

鶏・豚・昆布・鰹の出汁に、なにわ黒牛のミンチと泉州たまねぎのスープを合わせ、奥行きのある澄んだコンソメに仕上げます。受け継がれてきた高度な技法を大切に、現在もスタッフへ継承し続けている逸品です。

【前菜：川本】貝類と春野菜のブーシェ・ア・ラ・レーヌ

帆立・白ミル貝・つぶ貝の3種の貝をクリームで丁寧に煮込み、春野菜とともにパイケースに詰めました。きんかんと雲丹を加えた白ワインの泡のソースが、貝の旨味と季節感を上品に引き立てます。

【スープ：松森】オマールブルーのビスクモリーユ茸のファルシ

オマール海老の旨味を凝縮し、素材を生かしたシンプルな味わいに仕立てます。バターの風味豊かなトリュフ香るブリオッシュと合わせ、ビスクのコクと余韻をより深くお楽しみいただけます。

【魚料理：佐々田】ソール アルベール ～マキシム風～ 桜海老のダンテルと香草サラダ添え

名店「マキシム」の系譜を受け継ぐクラシックな一皿。ふっくらと焼き上げた舌平目に、ベルモット酒と白ワイン、肉の旨味を凝縮したソースを合わせ、繊細な味わいに仕上げます。

【肉料理：柏木】仔鳩のネル風 うすい豆のフランセーズ マデラ酒香るジュ

クラシックなフレンチの技法をベースに、現代の感性で軽やかにアレンジしました。丁寧に火入れした仔鳩に春野菜の苦味を添え、香り高いマデラ酒のソースで旨味を引き立てます。

【デザート：市原】桜愛（サクラ）に込めた想い出 サクラとイチゴのソルベ、トンカ豆の香り

いちご・桜・トンカ豆の香りを重ねた春らしいデザートをご用意します。バニラを思わせる甘やかさに、いちごとライムの酸味、桜の余韻を感じるソルベです。

【デザート：藤野】HANA～想いをのせて～

★2025年 飴細工国際コンクール ステファン・グラシエ杯 味覚部門1位★

ナッツが香る滑らかな口当たりに、チョコレートの甘み・苦み・酸味・コクなどがバランスよく感じられる贅沢な逸品です。

■ホテルグランヴィア大阪について（https://www.granvia-osaka.jp/）ホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/