全国で働くKrispy Kremerが選ぶ“定番の推し”は!? いつものおいしさが集結した「TOP5」を発表

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、全国で働くKrispy Kremerが選んだ人気の定番商品ランキング「TOP5」を発表し、ランクインした5種をクリスピー・クリーム・ドーナツ（以下：KKD）全店舗※1で、2026年2月16日（月）から期間限定で20円引きで販売いたします。※1 KKD店舗以外の小売店及び催事を除く。一部商品は非販売店舗がございます。

今年20周年をむかえるKKDJは、創業の1937年から変わらないおいしさをお届けしている「オリジナル・グレーズド(R)」だけでなく、1,000種類以上のドーナツをこれまで日本で開発、販売してきました。その中で、“レギュラー”とよばれる定番商品は長きにわたりブランドを支えているロングセラー商品であり、Krispy Kremer（店舗やドーナツファクトリーなど、クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）からも高い支持を集めています

20周年の節目に改めて“定番のおいしさ”にフォーカスし、ひとつひとつの魅力をお客様に再発見していただくため、全国のKrispy Kremerが、“本当におすすめしたい”定番のドーナツを投票により決定。「TOP5」と題し、“定番”に注目いただく施策を実施します。

見事1位に輝いたのはお子様から大人まで幅広いお客様に人気の「チョコ スプリンクル」。「見た目も可愛くて気分が上がる！」「お土産のBOXに必ず含める」などのほか「温めるとチョコレートがとろっととろけて、そこにパリッとしたスプリンクルがアクセントになって美味しい！」などクリスピー・クリーム・ドーナツをよく知るKrispy Kremerらしいコメントもよせられました。

2位は日本のクリスピー・クリーム・ドーナツ限定の定番商品「ブリュレ グレーズド カスタード」。「店舗で炙っているので、炙りたてのカリカリ食感がとにかく美味しい！」と、キャラメリゼして仕上げることにより生まれた食感をおすすめする声が多くあがっていました。

3位は日本で開発したオリジナル生地の「Kome-Dough 黒蜜きなこ」。2023年に期間限定販売し、その後好評につき2024年11月よりレギュラードーナツの仲間入りを果たした商品で、国産米粉入りの、ほわっと、もっち～りしたこれまでにない食感の生地が好評です。

4位には「オリジナル・グレーズド(R)」、5位には「クッキー＆クリーム チョコ」がランクインしました。TOP5の選定理由や各商品の魅力などをコラム「Krispy Kremerが選ぶ！人気の定番ドーナツTOP5をご紹介！」にてご紹介しております。

「TOP5」に選ばれた“本当におすすめしたい”定番のドーナツ5種のおいしさを、より多くのお客様に改めて実感していただけるよう、20周年を記念した特別キャペーンを実施。2026年2月16日（月）より9日間限定で通常価格から対象商品を20円引きで販売いたします。

全国のKrispy Kremerがおすすめする“定番のおいしさ”を、今だけのおトクな価格でお楽しみいただきながら、新たな魅力を発見してみてください。

≪参考情報：商品情報≫

『チョコ スプリンクル』

【販売期間】 通年販売 ※季節によってコーティングの仕様が変更になります。

【販売価格】 291円（イートイン297円）

オリジナル・グレーズド(R)に、伝統の生地とのほど良いバランスが絶妙なチョコアイシング。

カラフルにちりばめたレインボースプリンクルがポップ！

温めると生地のおいしさがとろ～り深まり、パリカリッとした食感を楽しめます。

『ブリュレ グレーズド カスタード』

【販売期間】 通年販売

【販売価格】 313円（イートイン319円）

オリジナル・グレーズド(R)の表面を焦がして、カリッとキャラメリゼ。

バニラ風味のカスタードクリームはブリュレの香ばしさを楽しめる、甘さ控えめのレシピ。

こんがり香ばしいグレーズとふんわり生地、とろ～りクリームがとけあい、

まるでクレーム・ブリュレのような味わいです。

※非販売店舗がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

※販売店舗のうち、一部店舗はイートインのみです。

『Kome-Dough 黒蜜きなこ』

【販売期間】 通年販売

【販売価格】 313円（イートイン319円）

“国産米粉入りミックス”を使った「Kome-Dough」は、モチっとした口あたり。

きなこ風味のコーティングに黒みつソースを重ね、仕上げもきなこで香ばしく。

あたためて ほわっと もっち～りの新食感をお楽しみください。

※一次原材料として小麦粉は使用しておりませんが、小麦デンプンを使用しております。

『オリジナル・グレーズド(R)』

【販売期間】 通年販売

【販売価格】 216円（イートイン220円）

イーストドーナツをグレーズでコーティングした

クリスピー・クリーム・ドーナツの人気No1.シグネチャードーナツ。

温めるとおいしさがとろ～り深まり、優しい甘さが口の中に広がります。

『クッキー＆クリーム チョコ』

【販売期間】 季節限定販売

※レギュラー商品ではありますが、季節により販売を休止する場合がございます

【販売価格】 313円（イートイン319円）

カカオの香りとコクが深いオリジナルのチョコ生地に、ミルク感リッチなバニラクリームと

ザクザク食感が楽しいココアビスケットをたっぷりのせて。

ホワイトチョコレートで、贅沢なミルキー仕上げに。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

※価格は税込み価格です。

≪参考情報：キャンペーン情報≫

『20th Anniversary 定番TOP5 20円OFFキャンペーン』

「TOP5」に選ばれた5種の“定番ドーナツ”を、20周年記念として20円引きで期間限定販売します。

【対象商品】 「チョコ スプリンクル」「ブリュレ グレーズド カスタード」

「Kome-Dough 黒蜜きなこ」「オリジナル・グレーズド(R)」

「クッキー＆クリーム チョコ」

【対象期間】 2026年2月16日（月）～2月24日（火）

【実施店舗】 クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）

【ご利用条件】 割引の適用は1会計につき1点まで。

お好きな3個、6個、12個に、割引対象商品が複数含まれる場合はボックス価格から「一律20円引き」が適用。

※1会計につき、本割引の適用は1点までとなります。

※BOX割にも本割引は適用となりますが、割引の適用対象は1会計につき1点のみのため、対象商品が複数含まれる場合でもBOX割＋20円引きとなります。

※コンボ割にも本割引は適用となります。Wコンボにおいては適用対象は1会計につき1点のみのため、対象商品を2点お選びいただいた場合でも、Wコンボ割＋20円引きとなります。

※他割引サービス、アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用は不可となります。

※クイックオーダー、各社デリバリーではご利用いただけません。