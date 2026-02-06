Bill One主催「経理・財務の日」を2月17日・18日に開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する経理AXサービス「Bill One」は、ビジネスイベント「経理・財務の日～広がる実務の視野とキャリアの選択肢、これからの働き方をアップデートする2日間～」を、2026年2月17日（火）・18日（水）の両日13:00よりオンラインにて開催いたします。

イベント特設サイト：https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol6/(https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol6/?utm_source=corp-sansan_news&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20260206_seminar_keirizaimu6_bo)

AIの進展や制度改正など、取り巻く環境の変化が大きい今、変化に合わせて知識を更新し、活用していくことが重要となっています。経理・財務の現場でも、日々の業務に生かせるトレンドを押さえておくことが求められています。

一方で、働き方やキャリアの在り方が多様化する中、長期的な視点で自身のキャリアをどう描くか、選択肢を広げておくことも重要になっています。

本イベントでは、こうした変化に応じて必要となる「実務の最新トレンド」と「キャリア形成」の二つを軸に視野を広げ、明日から活用できるヒントをお届けします。LINEヤフー株式会社 上級執行役員 CFO 坂上 亮介氏や雨越しのぶ公認会計士事務所 代表 雨越 仁氏による基調講演、芸能文化税理士法人 会長／公認会計士・税理士／YouTuber 山田 真哉氏やカゴメ株式会社 取締役常務執行役員／CFO／CRO／財務経理部長 佐伯 健氏と太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 CFOアドバイザリー／ディレクター 山口 和之氏による特別講演をはじめ、経理・財務の業務に精通した登壇者による複数の講演を予定しています。

■プログラム紹介

＜Day1：2月17日（火）＞

・LINEヤフーのCFOと考える、AI活用で変わる経理財務の未来

LINEヤフー株式会社 上級執行役員 CFO 坂上 亮介氏

・Bill Oneが実現する、適材適所のAI活用

～経理業務に「なくせる」をつくる～

Sansan株式会社 Bill One事業部 VPoP 笠場 愛翔

・年間8800時間の工数を削減した請求書受領業務の改革

～人にしかできない「考える仕事」へのシフトとは～

パナソニック ホームズ株式会社 業務革新課 課長／DX推進室 主幹 田口 真司氏

・親会社も子会社も知っておきたい！新リース会計の現状と課題

大樂公認会計士・税理士事務所 所長 大樂 弘幸氏

＜Day2：2月18日（水）＞

・経理のキャリアは、掛け算で広がる

～変化する経理環境における専門性の形成と、次のステップを見極める判断軸とは～

雨越しのぶ公認会計士事務所 代表 雨越 仁氏

・経理を“戦略脳”に変える会計思考

～経理の先にある専門領域と、その先に続くキャリア～

芸能文化税理士法人 会長／公認会計士・税理士／YouTuber 山田 真哉氏

・ムダな業務をなくし、経理のキャリアを広げる挑戦

～小口現金・立替経費はなくせる！？精算業務の「当たり前」を変えたDX～

株式会社ハトヤ観光 総務本部 部長 生井 草緒氏

・変革期の経理におけるキャリア選択と組織構築

～カゴメCFOと元社員が語る、あの時の決断とこれから～

カゴメ株式会社 取締役常務執行役員／CFO／CRO／財務経理部長 佐伯 健氏

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 CFOアドバイザリー／ディレクター 山口 和之氏

■「経理・財務の日」開催概要

日時：

2026年2月17日（火）13:00～15:50

2026年2月18日（水）13:00～16:15

開催場所：オンライン

内容：経理・財務における、業務変革や求められる役割像などに関する講演

参加費：無料

主催：Sansan株式会社

参加方法：

下記イベント特設サイトより、お申し込みください。

https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol6/(https://bill-one.com/event/keirizaimu/vol6/?utm_source=corp-sansan_news&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20260206_seminar_keirizaimu6_bo)

