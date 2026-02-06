児童書やアニメで大人気のゾロリが持ち運び自由なぬいぐるみに！ 『もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ』のプライズがナムコ限定で登場 2026年2月13日(金)より展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気TVアニメ『もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ』のプライズを、2026年2月13日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で順次展開します。

TVアニメ『かいけつゾロリ』シリーズは、累計3,500万部超の児童書大ベストセラー『かいけつゾロリ』のアニメシリーズとして2004年に放送開始。2020年からは最新シリーズ『もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ』が放送され、幅広い年齢層に楽しまれ続けています。今回は『もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ』から、「いたずらの天才」主人公ゾロリがさまざまな衣装に身をつつんだかわいいぬいぐるみが登場します。

■いろんな姿のゾロリを持ち歩こう！お手頃サイズのぬいぐるみ

TVアニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」 ぬいぐるみ

■ラインアップ

・かいけつゾロリ

・ゾロリ(旅姿)

・ゾロリ(パジャマ)

・ゾロリ(子供時代)

■サイズ：高さ約10cm

さまざまな衣装に身を包んだゾロリがかわいい！ボールチェーンつきで一緒におでかけできる楽しいぬいぐるみです。



■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14700

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/zorori202602R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/zorori202602R

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)原ゆたか／ポプラ社・BNP・NEP (C)Bandai Namco Experience Inc.