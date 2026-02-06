「東京喰種トーキョーグール」作者・石田スイが描く“正義のゆらぎ”――「超人X」新刊発売記念、ピッコマで『石田スイフェア』開催！
株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、「東京喰種トーキョーグール」で知られる石田スイ氏の最新作「超人X」新刊発売を記念した『石田スイフェア』を、2026年2月6日（金）より開催いたします。本フェアでは、「超人X」「東京喰種トーキョーグール」「東京喰種トーキョーグール:re」の3作品を対象に、\0+（※1）および期間限定で全話無料公開を実施し、「超人X」は最大264話分を無料でお楽しみいただけます。
『石田スイフェア』のイベントページでは、本施策の概要に加え、「超人X」の見どころも紹介しています。あわせてご覧ください。
イベントページU R L：https://piccoma.com/web/event_detail/23029(https://piccoma.com/web/event_detail/23029)
『石田スイフェア』作品別詳細
2026年2月19日（木）発売の「超人X」最新15巻を記念し、「東京喰種トーキョーグール」シリーズから最新作「超人X」までを網羅して楽しめる内容となっております。ぜひこの機会にピッコマでご覧ください。
東京喰種トーキョーグール
作家名：石田スイ
出版社：集英社
■全話無料
・実施期間：2026年2月6日（金）～7日（土）
・対象話数：全149話
■\0＋（※1）対象
・実施期間：2026年2月6日（金）～5月6日（水・祝）
・対象話数：～126話
作品を読む :
https://piccoma.com/web/redir_link/5458?openExternalBrowser=1
東京喰種トーキョーグール:re
作家名：石田スイ
出版社：集英社
■全話無料
・実施期間：2026年2月10日（火）～11日（水・祝）
・対象話数：全227話
■\0＋（※1）対象
・実施期間：2026年2月6日（金）～5月6日（水・祝）
・対象話数：～186話
作品を読む :
https://piccoma.com/web/redir_link/5459?openExternalBrowser=1
超人X
作家名：石田スイ
出版社：集英社
■全話無料
・実施期間：2026年2月15日（日）
・対象話数：全264話
■\0＋（※1）対象
・実施期間：2026年2月6日（金）～5月6日（水・祝）
・対象話数：～264話
作品を読む :
https://piccoma.com/web/redir_link/5460?openExternalBrowser=1
※１ \0+券とは\0+券1枚で、\0+アイコンの話を1つ読める機能です。
