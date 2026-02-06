フライングタイガーが名古屋に新店をオープン！〈ららぽーと名古屋みなとアクルスストア〉 2026年3月13日（金）にオープン！

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

この度フライングタイガーは、 2026年3月13日（金）に、名古屋市の商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」の1階に、愛知県内6店舗目のストアをオープンします。名古屋の中心街からアクセスしやすいロケーションへの出店を通して、近隣のお客様にフライングタイガーらしい楽しいショッピング・エクスペリエンスをご提供していきます。

■出店の背景

現在、フライングタイガーは、愛知県内に5店舗を構えていますが、中京エリアでの店舗網を強化するために、さらなる出店 を検討していました。そんな中、今回ご縁があり、「ららぽーと名古屋みなとアクルス」へ出店できることとなりました。この新店を通して、既存のお客様に加え、ブランド未体験の方々ともつながりを創出していきます。

■店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119592/table/159_1_19efc31cadf19801fbc1ae1ad21416f8.jpg?v=202602060221 ]

■店舗の特徴

店内を探検しながらお買い物に没入できるワンウェイの売場に、約2,000種類の商品をご用意。家族や友だちと盛り上がるゲーム、キッズの知育に資するトイ、思わずくすっと笑いがうまれるギフト、お料理が楽しくなるキッチングッズなどの定番カテゴリーに加え、桜のアイテムや、イースターなど春らしい最新商品を多数ラインナップします。

店舗イメージ

■オープニングプログラム

オープン記念！ワクワク 『おみくじクッキー』を お買い物をしていただいた方にプレゼント！

オープン日からの3日間、商品をご購入いただいたお客様に、『おみくじクッキー』を1つプレゼント！クッキーの中には、思わずくすっとなるメッセージ入りのおみくじが隠れています。運試しも兼ねて、この期間だけのスペシャル企画を、ぜひお楽しみください。関連して、Xにて、1,000円分のお買い物チケットが当たるキャンペーンも開催予定。詳細は後日、公式サイトにてお知らせします。

配布日：3/13（金）14（土）15（日）の3日間

＊数には限りがあります、なくなり次第終了となります。

＊イラストはイメージです。

■オープン時におすすめの人気・定番商品

左から）

マグ 770円

マイクロファイバークロス（5枚入）385円

植物ホルダー（カエル）330円

トートバッグ 495円

左から）

キャップ （プロペラ） 715円

キャンディコンテナ 1430円

パズル 880円

DIYトートバッグ(マーカー付） 550円

左から）

球入れゲーム 990円

エアホッケー 2970円

ボタンチョコレートクッキー 432円

ジュエリーボックス 1980円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月6日現在

※記載価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。