株式会社アーキ・ジャパン様主催『リクルーティングパートナーズサミット』にてキャリアスタート株式会社が「2025年度ベストパートナー賞」を受賞

リクルーティングパートナーズサミット「2025年度ベストパートナー賞」受賞

キャリアスタート株式会社

新卒・第二新卒向けの就職・転職支援を行うキャリアスタート株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：下山慶一郎）は、2025年12月17日に開催された株式会社アーキ・ジャパン様主催の『リクルーティングパートナーサミット』において、「2025年度ベストパートナー賞」を受賞しました。

今年で3回目となる本イベントは、日頃よりパートナーシップを結ぶ人材紹介会社各社に向けて感謝の意を伝えるとともに、今後の採用戦略に関する情報交換や親睦を深めることを目的として開催されました。

株式会社アーキ・ジャパン様の想い

株式会社アーキ・ジャパン様は、「未来を創るひとづくり」を企業理念に掲げ、建設業界の未来を支える若手人材が、長く活躍できる環境づくりに取り組まれています。住居やビル、交通インフラなど、人々の暮らしを支える建設業界の社会的役割の大きさを理解し、人材不足という課題に対しても、短期的な視点ではなく、将来を見通した取り組みを続けてこられました。

その中で大切にされているのが、若者一人ひとりが安心してキャリアを積み重ねていける、定着と成長を支える環境づくりです。現場での経験を通じたスキル習得やキャリア形成を後押しすることで、若者が希望を持って働き続けられる土台を整え、業界全体の持続的な発展にも貢献されています。

さらに、「技術者の方を、責任をもって配属できる環境で採用する」という採用モットーに基づき、配属先や就業環境を見据えた現場起点の人材活用を徹底されている点も、アーキ・ジャパン様ならではの大きな特徴です。

キャリアスタート株式会社が「2025年度ベストパートナー賞」受賞に至った背景

キャリアスタート株式会社では、「すべての若者が輝く社会を作る」という企業理念のもと、短期的な成果を追う支援ではなく、若者一人ひとりが将来に納得できる選択を行えるような伴走型の支援を大切にしてきました。

求職者が抱える不安や価値観、将来への希望を丁寧に理解したうえで、仕事内容や働く環境、入社後に求められる役割までを具体的に伝え、「この会社で働きたい」と心から納得した状態で意思決定できることを重視しています。

また、企業側に対しても、単に人材を紹介するのではなく、入社後の活躍や定着を見据えたマッチングを意識し、企業と求職者の双方にとって価値のある関係づくりに取り組んできました。

こうした日々の積み重ねが、面接実施数・内定承諾数・入社数のすべてにおいて高い成果につながり、今回の「2025年度 ベストパートナー賞」受賞に至りました。

担当者コメント

キャリアスタート株式会社

関東事業部 東京コンサル2部 2課課長

戸村龍昇

この度は「2025年度 ベストパートナー賞」をいただき、心より感謝するとともに、誠に光栄に存じます。日々求職者の方一人ひとりと向き合い、より良いご支援に向けた取り組みが、このような形で評価されたことを大変うれしく思います。

本受賞は、企業様との信頼関係のもと、改善と工夫を積み重ねてきた成果であると受け止めております。今回の受賞に慢心することなく、今後も一つひとつのご縁に真摯に向き合い、より良いご支援をご提供できるよう、全力で取り組んでまいります。

キャリアスタートについて

キャリアスタート株式会社は、「すべての若者が輝く社会へ」をビジョンに掲げ、新卒・既卒・第二新卒など、若手に特化した人材紹介サービスを提供しています。

入社後の定着を重視し、一人ひとりに寄り添ったカウンセリングや、企業との最適なマッチングを追求してきた結果、企業・求職者双方から高い評価を得ています。

会社概要

商号 ： キャリアスタート株式会社

代表取締役 ： 下山 慶一郎

設立 ： 2012年4月11日

本社所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル 8階

事業内容 ： 人材紹介(有料職業紹介事業許可 13-ﾕ-305582)

URL ： https://careerstart.co.jp/

中途向け就職支援サービス：https://careerstart.co.jp/service/already-graduated

新卒向け就職支援サービス：https://careerstart.co.jp/service/new-graduate

企業向け採用支援サービス：https://careerstart.co.jp/tob/already-graduated

就職・転職コラム「キャリアアクション」：https://careerstart.co.jp/careeraction/