昨年の大好評を受け、「マイメロディ」「クロミ」デザインのパッケージを採用した「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」を期間限定で再販売！

キッコーマン株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、ご好評をいただいております「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」のパッケージを、株式会社サンリオの人気キャラクターである「マイメロディ」と「クロミ」のデザインを採用し、2月下旬（予定）以降、順次出荷いたします。

「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」は、砂糖を使用せず、大豆のやさしい甘みを活かしています。毎日飲み続けやすい、すっきりとした味わいです。

「砂糖不使用 調製豆乳」200ml・1000mlをはじめ、「砂糖不使用 豆乳飲料 コーヒー」200ml、「砂糖不使用 豆乳飲料 紅茶」200ml、「砂糖不使用 豆乳飲料 アーモンド」200mlなど、様々な味種を揃えています。

「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」の「マイメロディ」と「クロミ」のデザインは、1商品ごとに複数のデザインを用意しており、それぞれ違った表情の可愛らしい「マイメロディ」と「クロミ」がパックを華やかに彩ります。

記

１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/197_1_e4387eb8f78d6afd6530c6b7b4c9fece.jpg?v=202602060221 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．出荷開始 2026年2月下旬（予定）以降順次 ※予定数量終了次第、通常品に戻ります。

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンソイフーズ(株)お客様係 0120-1212-88

以上