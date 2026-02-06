保険の比較・見積サービス「ほけんのコスパ」、月間ユニークユーザー数25万人を突破！

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）が、2026年1月に月間ユニークユーザー数が25万人を突破したことをお知らせします。

『ほけんのコスパ』は、「納得して保険を選びたい」という悩みに寄り添い、オンラインで保険の比較・見積もりから申し込みまで無料サポートするサービスです。2024年6月のサービス開始以降、多くのお客さまにご利用いただき、この度、2026年1月に月間ユニークユーザー数25万人を超えるサービスへと成長いたしました。

※Google Analyticsによる算出

■お客さまの悩みに寄り添ったコンテンツを毎月公開！

『ほけんのコスパ』では、保険のプロが監修し、保険についてわかりやすく解説した信頼性の高い記事を毎月公開しています。複雑な保険選びで悩むお客さまに寄り添うコンテンツ作りを目指し、多岐にわたるトピックを網羅しています。

＜1月の人気コンテンツTOP5＞

・マイナ保険証で他の病院の受診歴はバレる？バレない？知られたくない病歴の対処法を解説

https://hokencospa.jp/categories/medical/columns/myna-card-medical-history

・大腸ポリープ切除で保険はいくらもらえる？公的・民間保険の給付金を徹底解説

https://hokencospa.jp/categories/medical/columns/medical-insurance-colon-polyp

・粉瘤の手術で生命保険の保険金（給付金）はいくらおりる？支払対象外の手術や保険請求時のポイントをプロが解説

https://hokencospa.jp/categories/medical/columns/medical-insurance-atheroma

・【社労士がかんたん解説】傷病手当金がもらえないケースとは？支給条件と支給額の計算方法

https://hokencospa.jp/categories/disability/columns/injury-and-disease-allowance

・告知義務違反はみんなやってる?生命保険で告知義務違反がバレたらどうなるのかプロが詳しく解説

https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical/columns/relaxed-underwriting-medical-dutyofdisclosure

その他にも、生命保険にまつわる意識調査をおこなう「コスパ調査部！(https://hokencospa.jp/feature-groups/survey/features)」や実際に病気やケガを乗り越えた体験談から保険の必要性を考える「わたしの保険体験談(https://hokencospa.jp/feature-groups/experience/features)」など、『ほけんのコスパ』でしか読めない特別な記事も公開し、お客さまからご好評をいただいております。

■人気保険ランキングを公開

大手保険会社の保険を人気ランキングとして公開しています。どのような保険がお客さまに人気なのかがひと目でわかり、保険選びの参考としてご活用いただいています。

・医療保険

https://hokencospa.jp/categories/medical

・がん保険

https://hokencospa.jp/categories/cancer

・持病がある方向け医療保険（引受基準緩和型医療保険）

https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical

・持病がある方向け死亡保険（引受基準緩和型死亡保険）

https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-life

・女性医療保険

https://hokencospa.jp/categories/female-medical

・三大疾病保険

https://hokencospa.jp/categories/3major-disease

・七大・八大特定疾病保険

https://hokencospa.jp/categories/78major-disease

・死亡保険

https://hokencospa.jp/categories/life

・就業不能保険

https://hokencospa.jp/categories/disability

■自分に必要な保険や保障がわかる診断コンテンツを提供

「必要な保障がわからない」「特約は何を選べばいい？」といったお悩みも解決できるよう、その場で簡単な質問に答えるだけで診断できるツールも提供しています。ご契約前にご活用いただくことで、スムーズにお申し込みができるとお客さまに人気のツールとなっています。



・医療保険オススメ保障30秒診断

https://hokencospa.jp/categories/medical/columns/medical-simulation

ほけんのコスパについて

『ほけんのコスパ』は、オンラインで保険の比較・見積から申込まで無料サポートするサービスです。今後も、モニクルグループで培ったテクノロジー、デジタルマーケティングノウハウを活かし、お客さま一人ひとりが自分のリスクを見極め、適切に備える保険商品を選ぶことができる環境の実現を目指してまいります。

株式会社モニクルフィナンシャルについて

会社名：株式会社モニクルフィナンシャル

代表者：代表取締役CEO 原田 慎司

本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階

設立：2018年11月27日

事業内容：デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集）

資本金：9億8380万円（資本準備金を含む）

URL

コーポレートサイト：https://moniclefinancial.co.jp/

採用サイト：https://recruit.moniclefinancial.co.jp/

公式オウンドメディア：https://media.moniclefinancial.co.jp/

はたらく世代向け資産運用サービス『マネイロ』：https://moneiro.jp/

保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』：https://hokencospa.jp/

金融商品取引法に基づく表示：https://moniclefinancial.co.jp/financial